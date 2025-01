Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1962a140-4bf1-42dc-aaff-55b0e3ddb965","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Látványos csillaghullással kezdődik az év, érkeznek a Quadrantidák, az egyik legbőségesebb meteorzáport hozó raj – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.","shortLead":"Látványos csillaghullással kezdődik az év, érkeznek a Quadrantidák, az egyik legbőségesebb meteorzáport hozó raj –...","id":"20250103_quadrantidak-meteorraj-csillaghullas-meteorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1962a140-4bf1-42dc-aaff-55b0e3ddb965.jpg","index":0,"item":"f22c1212-40e9-4882-bea7-85213809071c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_quadrantidak-meteorraj-csillaghullas-meteorok","timestamp":"2025. január. 03. 12:03","title":"Nézzen az égre péntek este: jönnek a Quadrantidák, fényes tűzgömbök is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1fe1e8-21a5-437b-9244-21f342c8a554","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy Szlovákiában vásárolt tűzijáték okozott halálos balesetet.","shortLead":"Egy Szlovákiában vásárolt tűzijáték okozott halálos balesetet.","id":"20250103_szilveszteri-tuzijatekozas-ullo-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1fe1e8-21a5-437b-9244-21f342c8a554.jpg","index":0,"item":"c6318eb7-e6f9-4b00-8a28-b1f830c7a972","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_szilveszteri-tuzijatekozas-ullo-halalos-baleset","timestamp":"2025. január. 03. 12:54","title":"Üllőn is meghalt egy ember a szilveszteri tűzijátékozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b84a9dc-a110-47a6-b445-c215c9721ecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Próbafutam után már vitték is vissza a kocsiszínbe, mert még van mit toldozni rajta.","shortLead":"Próbafutam után már vitték is vissza a kocsiszínbe, mert még van mit toldozni rajta.","id":"20250103_hev-hibas-felujitas-szornyu-hang-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b84a9dc-a110-47a6-b445-c215c9721ecd.jpg","index":0,"item":"c8a73309-99a0-4193-a1e2-0cb9c1064e82","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_hev-hibas-felujitas-szornyu-hang-video","timestamp":"2025. január. 03. 20:02","title":"A nagy büszkén átadott, felújított HÉV szerelvénynek olyan a hangja, mintha szét akarna esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Véletlenszerű videót elindító gombot tesztel a YouTube, egyesek már nyomkodhatják.","shortLead":"Véletlenszerű videót elindító gombot tesztel a YouTube, egyesek már nyomkodhatják.","id":"20251204_google-youtube-video-veletlenszeru-lejatszas-uj-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"34e08890-b5b0-4433-ba77-d547d38b95b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20251204_google-youtube-video-veletlenszeru-lejatszas-uj-gomb","timestamp":"2025. január. 04. 20:03","title":"Új gomb jön: a Netflix egyik remek funkciója bekerül a YouTube-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4422d06b-aa16-42f3-afaa-d5a50e2dc137","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem volt figyelmeztetés a jégveszélyre, állítja az autós. ","shortLead":"Nem volt figyelmeztetés a jégveszélyre, állítja az autós. ","id":"20250103_Jegtombok-hullottak-Megyeri-hidrol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4422d06b-aa16-42f3-afaa-d5a50e2dc137.jpg","index":0,"item":"5bc34534-0791-4094-bc56-32b35e129fee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_Jegtombok-hullottak-Megyeri-hidrol-video","timestamp":"2025. január. 03. 11:25","title":"Jégtömbök hullottak a Megyeri hídról az autók közé, egy kocsi meg is sérült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A brit professzor szerint az EU egyre kevésbé tűri az autokratákat. ","shortLead":"A brit professzor szerint az EU egyre kevésbé tűri az autokratákat. ","id":"20250104_patrick-holden-donald-trump-orban-viktor-eu-autokrata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644.jpg","index":0,"item":"2d48ca8d-156e-4d19-996d-540fadec8496","keywords":null,"link":"/360/20250104_patrick-holden-donald-trump-orban-viktor-eu-autokrata","timestamp":"2025. január. 04. 09:00","title":"Patrick Holden: Nem biztos, hogy Trump segíteni fog Orbánnak az unióval való vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a6d22-f803-4aba-a772-23044a126eb4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A döntést nem indokolták, de vélhetően ukrán dróntámadás veszélye áll a háttérben.","shortLead":"A döntést nem indokolták, de vélhetően ukrán dróntámadás veszélye áll a háttérben.","id":"20250104_szentpetervar-pulkovo-repuloter-lezaras-biztonsagi-okok-ukran-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/702a6d22-f803-4aba-a772-23044a126eb4.jpg","index":0,"item":"dcb511ea-0b1b-4e12-9a35-5f4e78392452","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_szentpetervar-pulkovo-repuloter-lezaras-biztonsagi-okok-ukran-drontamadas","timestamp":"2025. január. 04. 11:22","title":"Biztonsági okok miatt nem indít és nem fogad járatokat a szentpétervári repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13ac0a5-0425-4a5b-938b-9e2ab3dbb06c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyászol az Osmond Brothers. ","shortLead":"Gyászol az Osmond Brothers. ","id":"20250103_Meghalt-Wayne-Osmond","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13ac0a5-0425-4a5b-938b-9e2ab3dbb06c.jpg","index":0,"item":"b16250ee-36e6-468a-8f57-194d84964537","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_Meghalt-Wayne-Osmond","timestamp":"2025. január. 03. 11:59","title":"Meghalt Wayne Osmond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]