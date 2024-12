Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0d72d7c-d2e9-4c33-b30b-4142308ee634","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hibridekbe szerelik majd az újdonságokat.","shortLead":"Hibridekbe szerelik majd az újdonságokat.","id":"20241219_Honda-benzinmotor-uj-motorcsaladot-fejleszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d72d7c-d2e9-4c33-b30b-4142308ee634.jpg","index":0,"item":"4cdc8d31-61bf-494d-b8fa-6915f3b275c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20241219_Honda-benzinmotor-uj-motorcsaladot-fejleszt","timestamp":"2024. december. 19. 20:20","title":"Korántsem búcsúzik a benzinmotoroktól a Honda, új motorcsaládot fejlesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? 