[{"available":true,"c_guid":"02fb2020-715e-47e9-95ec-f5256d0610bc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy jelentős tőkeemelés után a Waberer’s részesedése 70 százalék lesz, a GYSEV kisebbségi tulajdonos marad.","shortLead":"Egy jelentős tőkeemelés után a Waberer’s részesedése 70 százalék lesz, a GYSEV kisebbségi tulajdonos marad.","id":"20241223_A-Tiborcz-fele-Waberers-megszerezte-a-GYSEV-fuvarleanyanak-tobbsegi-tulajdonreszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02fb2020-715e-47e9-95ec-f5256d0610bc.jpg","index":0,"item":"42d1e4f3-54f5-4072-97b2-e4737e1142ca","keywords":null,"link":"/kkv/20241223_A-Tiborcz-fele-Waberers-megszerezte-a-GYSEV-fuvarleanyanak-tobbsegi-tulajdonreszet","timestamp":"2024. december. 23. 15:04","title":"A Tiborcz-féle Waberer’s megszerezte a GYSEV fuvarleányának többségi tulajdonrészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb13b23-964a-4d6d-8486-dc348455a198","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Mitsubishivel kiegészülve a Honda és a Nissan a világ egyik legnagyobb autógyártója lenne.","shortLead":"A Mitsubishivel kiegészülve a Honda és a Nissan a világ egyik legnagyobb autógyártója lenne.","id":"20241223_Fuzios-hajtas-a-Honda-es-a-Nissan-fel-ev-alatt-lezavarna-az-elokeszuleteket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb13b23-964a-4d6d-8486-dc348455a198.jpg","index":0,"item":"a4f2b40e-57e0-4d5f-bf69-499237498cb4","keywords":null,"link":"/kkv/20241223_Fuzios-hajtas-a-Honda-es-a-Nissan-fel-ev-alatt-lezavarna-az-elokeszuleteket","timestamp":"2024. december. 23. 08:43","title":"Fúziós hajtás: a Honda és a Nissan fél év alatt lezavarná az előkészületeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c582cee8-1b33-4170-b5d7-fc00095dbf03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dupla kereklámpás Zsiguli három évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"A dupla kereklámpás Zsiguli három évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20241224_38-millio-forintert-arulnak-egy-10-kilometeres-regi-ladat-zsiguli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c582cee8-1b33-4170-b5d7-fc00095dbf03.jpg","index":0,"item":"1e0d9241-4d5c-4682-b689-0bb021e39010","keywords":null,"link":"/cegauto/20241224_38-millio-forintert-arulnak-egy-10-kilometeres-regi-ladat-zsiguli","timestamp":"2024. december. 24. 07:21","title":"38 millió forintért árulnak egy 10 kilométeres régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34d9bc2-2aed-4b0a-b71a-7666876ef413","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A vitás esetekben mindig jól jöhet egy közvetítő, aki elfogulatlanul próbálja meg elsimítani a felek közötti nézeteltérést. ]