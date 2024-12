Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3d2f877-c9a7-4347-9185-f4ed9e0180aa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Samsung-szabadalom egy olyan kijelzőt ír le, ami jóval pontosabbá és felhasználóbarátabbá teheti a tapintható visszajelzést.","shortLead":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Samsung-szabadalom egy olyan kijelzőt ír le, ami jóval pontosabbá és...","id":"20241224_samsung-szabadalom-gombszeruen-mukodo-haptikus-visszajelzes-rezges-kijelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3d2f877-c9a7-4347-9185-f4ed9e0180aa.jpg","index":0,"item":"1a2d95bd-1d5a-4a30-aedb-37503d3f6d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_samsung-szabadalom-gombszeruen-mukodo-haptikus-visszajelzes-rezges-kijelzo","timestamp":"2024. december. 24. 16:03","title":"A Samsung kitalált valami egészen új rezgést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d06999-48d2-4fc0-ab09-d81d85caf32d","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Egykor csak álom volt a hajós jogosítvány megszerzése az erdélyi pedagógus számára, most pedig már azon töri a fejét, hogyan kelhetne át az Atlanti-óceánon.","shortLead":"Egykor csak álom volt a hajós jogosítvány megszerzése az erdélyi pedagógus számára, most pedig már azon töri a fejét...","id":"20241224_szeretettel-erdelybol-es-a-tengerrol-lukacs-janos-hajo-hajozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d06999-48d2-4fc0-ab09-d81d85caf32d.jpg","index":0,"item":"3a3a9d32-130f-4fef-b82f-961e13376a91","keywords":null,"link":"/360/20241224_szeretettel-erdelybol-es-a-tengerrol-lukacs-janos-hajo-hajozas","timestamp":"2024. december. 24. 17:30","title":"Szeretettel Erdélyből – és a tengerről: Így lett hajóskapitány a kolozsvári magyartanárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a651c455-0077-4ed3-9cd5-1b87cad99e75","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A megpróbáltatások nem múlnak el nyom nélkül Oroszországban, egyre többen panaszkodnak az üzleti világ, illetve a hadsereg vezetői közül, így itt az idő, hogy a Nyugat erre ráerősítsen. Ezt fejti ki a Guardianban Peter Pomerantsev, a London School of Economics orosz származású munkatársa, aki rendszeresen publikál lapokban.","shortLead":"A megpróbáltatások nem múlnak el nyom nélkül Oroszországban, egyre többen panaszkodnak az üzleti világ, illetve...","id":"20241223_guardian-peter-pomerantsev-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a651c455-0077-4ed3-9cd5-1b87cad99e75.jpg","index":0,"item":"3c7f6365-2e6a-470b-9c1b-2640894e364c","keywords":null,"link":"/360/20241223_guardian-peter-pomerantsev-putyin","timestamp":"2024. december. 23. 15:30","title":"Peter Pomerantsev: Aszad bukásával lidércnyomás lett Putyin tervéből, hogy uralja a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca34980-309d-4ca5-b9ec-571c61b63839","c_author":"Bábel Vilmos","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok következő elnökének területi igényei vannak Dániával és Panamával szemben, legalábbis erről posztolt a közösségi oldalán. Grönlandot már az előző hivatali ideje alatt is meg akarta venni, akkor a dánok nemet mondtak. ","shortLead":"Az Egyesült Államok következő elnökének területi igényei vannak Dániával és Panamával szemben, legalábbis erről...","id":"20241223_Trump-belengette-hogy-Amerikanak-kell-Gronland-es-a-Panama-csatornat-is-keri-vissza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ca34980-309d-4ca5-b9ec-571c61b63839.jpg","index":0,"item":"53072ab7-cc47-43df-9fdf-fc00d66b785c","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_Trump-belengette-hogy-Amerikanak-kell-Gronland-es-a-Panama-csatornat-is-keri-vissza","timestamp":"2024. december. 23. 14:59","title":"Trump belengette, hogy Amerikának kell Grönland, és a Panama-csatornát is kéri vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea96d60-ffcc-4e53-9231-701eee974970","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A teszteken már szépen teljesített a brit PHAS-351 nevű drón, ami hamarosan az eddigieknél jóval hosszabb útra indulhat.","shortLead":"A teszteken már szépen teljesített a brit PHAS-351 nevű drón, ami hamarosan az eddigieknél jóval hosszabb útra indulhat.","id":"20241223_kemdron-phasa-351-repules-bae-systems","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aea96d60-ffcc-4e53-9231-701eee974970.jpg","index":0,"item":"73818d30-aad5-4989-9a4a-443589a0f852","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_kemdron-phasa-351-repules-bae-systems","timestamp":"2024. december. 23. 17:03","title":"Egy éven át repülhet a brit kémdrón, leválthatja a hírszerzés műholdjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c99e6fb-1ca5-4226-93bc-db3c6326623e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241223_hvg-szel-david-zsido-ferenc-a-fak-magukhoz-huzzak-az-esot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c99e6fb-1ca5-4226-93bc-db3c6326623e.jpg","index":0,"item":"b066d947-ab3c-41bd-a663-f4d92cc3e553","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-szel-david-zsido-ferenc-a-fak-magukhoz-huzzak-az-esot","timestamp":"2024. december. 23. 16:00","title":"Szél Dávid pszichológus: Találtam egy könyvet Székelyudvarhelyen, ami segített jobban megérteni az erdélyi magyarságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1538f826-f5b0-4f2a-9391-3170683875fa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Radio Frequency Directed Energy Weapon, azaz RFDEW. Egy kilométeren belül egész drónrajokat tud hatástalanítani, legalábbis ezt állítja a brit védelmi minisztérium. ","shortLead":"Radio Frequency Directed Energy Weapon, azaz RFDEW. Egy kilométeren belül egész drónrajokat tud hatástalanítani...","id":"20241223_A-brit-hadsereg-uj-radiohullammal-mukodo-energiafegyvere-lovesenkent-50-forintert-szedi-le-az-ellenseges-dronokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1538f826-f5b0-4f2a-9391-3170683875fa.jpg","index":0,"item":"13b6793b-c7eb-4c8a-a7e2-f13985493c62","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_A-brit-hadsereg-uj-radiohullammal-mukodo-energiafegyvere-lovesenkent-50-forintert-szedi-le-az-ellenseges-dronokat","timestamp":"2024. december. 23. 16:13","title":"A brit hadsereg új, rádióhullámmal működő energiafegyvere lövésenként 50 forintért szedi le az ellenséges drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde158b2-4826-4511-b50f-aabb5280e4b8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kegyelmi döntés értelmében a büntetésük tényleges életfogytig tartó börtönre módosul. ","shortLead":"A kegyelmi döntés értelmében a büntetésük tényleges életfogytig tartó börtönre módosul. ","id":"20241223_Biden-kegyelmet-adott-37-szovetsegi-bunelkovetonek-mert-attol-tart-hogy-Trump-kivegeztette-volna-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cde158b2-4826-4511-b50f-aabb5280e4b8.jpg","index":0,"item":"f32d52e8-5a48-436a-8b4e-539f0ceab0c9","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_Biden-kegyelmet-adott-37-szovetsegi-bunelkovetonek-mert-attol-tart-hogy-Trump-kivegeztette-volna-oket","timestamp":"2024. december. 23. 16:46","title":"Biden kegyelmet adott 37 szövetségi bűnelkövetőnek, mert attól tart, hogy Trump kivégeztette volna őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]