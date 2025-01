Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96b29d84-c28a-4b79-8d7b-5aa47423199a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke vállalta magára a feladatot.","shortLead":"A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke vállalta magára a feladatot.","id":"20250106_karmelita-aldas-semjen-zsolt-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96b29d84-c28a-4b79-8d7b-5aa47423199a.jpg","index":0,"item":"72ead0be-0837-4867-a227-261b047649f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_karmelita-aldas-semjen-zsolt-fotok","timestamp":"2025. január. 06. 12:39","title":"Házszentelő volt a Karmelitában, Orbán Viktor dolgozószobáját is megáldották – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ed4387-e250-4454-8b41-130f9772166a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem kell jegyet váltani az állatkertbe, ha valaki emut szeretne látni. ","shortLead":"Már nem kell jegyet váltani az állatkertbe, ha valaki emut szeretne látni. ","id":"20250106_szeged-kobor-emu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74ed4387-e250-4454-8b41-130f9772166a.jpg","index":0,"item":"3d54369c-7128-4296-9ee8-9bab0040b760","keywords":null,"link":"/elet/20250106_szeged-kobor-emu","timestamp":"2025. január. 06. 14:35","title":"Kóborló emut videózott egy kutyasétáltató Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint már stabilizálódott annyira a helyzet, hogy ezt is meg lehet lépni.","shortLead":"A külügyminiszter szerint már stabilizálódott annyira a helyzet, hogy ezt is meg lehet lépni.","id":"20250106_szijjarto-damaszkusz-sziria-magyar-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"5f3dc99f-a217-46fc-9f80-50e8b46b8ca9","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_szijjarto-damaszkusz-sziria-magyar-nagykovetseg","timestamp":"2025. január. 06. 09:36","title":"Szijjártó: Újranyitják Magyarország szíriai nagykövetségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a063aa-0dc2-4816-abdb-3958698454c6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudják ugyanazt, mint a világ legjobb borászképző egyetemein, ezért jó értelemben vett öntudatot igyekeznek kialakítani szőlész-borász hallgatóikban – mondja Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusának főigazgatója, aki szerint ők az egyik legnagyobb nyertesei a gödöllői központú MATE létrejöttének.","shortLead":"Tudják ugyanazt, mint a világ legjobb borászképző egyetemein, ezért jó értelemben vett öntudatot igyekeznek kialakítani...","id":"20250105_hvg-diploma-2025-mate-Nyitraine-Sardy-Diana","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59a063aa-0dc2-4816-abdb-3958698454c6.jpg","index":0,"item":"56cd8c8b-0df2-439b-8e68-85bde1cf5050","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-diploma-2025-mate-Nyitraine-Sardy-Diana","timestamp":"2025. január. 05. 08:15","title":"„A hallgató keze az őszi félévben legyen koszos a cefrétől, télen pedig kapjon ínhüvelygyulladást a sok metszéstől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975574fa-7261-4d8d-ab43-dfc461c6ab7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A következő egy évben a jubileumi szentévre érkező, több mint harmincmillióra becsült zarándoktömeg egy része a Termini központi pályaudvaron keresztül lép majd be Rómába, ahol már eddig is magas volt a biztonsági készültség.","shortLead":"A következő egy évben a jubileumi szentévre érkező, több mint harmincmillióra becsült zarándoktömeg egy része a Termini...","id":"20250105_Roma-belvarosaban-rendkivuli-voros-zonat-vezetnek-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975574fa-7261-4d8d-ab43-dfc461c6ab7b.jpg","index":0,"item":"1eabc76e-8604-4866-8c6b-97f520b867f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Roma-belvarosaban-rendkivuli-voros-zonat-vezetnek-be","timestamp":"2025. január. 05. 12:59","title":"Róma belvárosában vörös zónát vezetnek be, ami tiltott terület lesz a veszélyes személyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Die Zeit árulásnak minősíti azt, amit az Osztrák Néppárt <strong>a választóival szemben</strong> tesz. A Die Welt azt tanácsolja a német politikának, vigyázó tekintetét vesse Ausztriára, mert ott már látszik, hogy reménytelen tűzfallal körbezárni a szélsőjobbot. A Financial Times szerint Ukrajnában csak akkor lehet szó elfogadható megállapodásról, ha a Nyugat nyomást gyakorol Putyinra, és biztonsági garanciákat nyújt Kijevnek. A Neue Zürcher Zeitung szerint Zelenszkij attól fél, hogy Trump békediktátumba kényszeríti bele. Válogatás a világlapok cikkeiből.","shortLead":"A Die Zeit árulásnak minősíti azt, amit az Osztrák Néppárt <strong>a választóival szemben</strong> tesz. A Die Welt azt...","id":"20250106_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-ovp-osztrak-neppart-ukrajna-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"50a9062a-a6ed-48bc-8231-d35292ea7d1a","keywords":null,"link":"/360/20250106_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-ovp-osztrak-neppart-ukrajna-trump","timestamp":"2025. január. 06. 10:55","title":"Jan-Werner Müller: A Trump 2.0 minden idők egyik legkorruptabb kormányzata lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd3715a-80f6-44ee-9427-253286fb8903","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Benjámin Netanjahu pontos utasításokat adott a tárgyalások lefolytatására.","shortLead":"Benjámin Netanjahu pontos utasításokat adott a tárgyalások lefolytatására.","id":"20250104_ujrakezdik-a-targyalasokat-a-tuszok-elengedeserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd3715a-80f6-44ee-9427-253286fb8903.jpg","index":0,"item":"8e7c64ff-d03c-4d33-9db9-8cd3a8961caa","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_ujrakezdik-a-targyalasokat-a-tuszok-elengedeserol","timestamp":"2025. január. 04. 21:14","title":"Újrakezdik a tárgyalásokat az izraeli túszok elengedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén az űrben továbbítaná az adatokat. A technológia adott, csak össze kell rakni.","shortLead":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén...","id":"20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c.jpg","index":0,"item":"3ad9530d-c14c-49e4-8160-ddc59642899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","timestamp":"2025. január. 06. 19:03","title":"Újfajta interneten dolgozik a NATO, ha bekapcsolják, az nagy bajt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]