[{"available":true,"c_guid":"fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump kormányoz, Putyin támad, az AfD a második legnagyobb német párt, sok országban erősödnek az illiberális mozgalmak: döntő lesz az idei év – jósolja Jochen Buchsteiner, a konzervatív újság berlini tudósítója.","shortLead":"Trump kormányoz, Putyin támad, az AfD a második legnagyobb német párt, sok országban erősödnek az illiberális...","id":"20250106_faz-liberalizmus-illiberalizmus-putyin-trump-orban-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326.jpg","index":0,"item":"214b7660-c08b-4666-87b7-608fe51c5495","keywords":null,"link":"/360/20250106_faz-liberalizmus-illiberalizmus-putyin-trump-orban-kickl","timestamp":"2025. január. 06. 15:30","title":"Lehet, hogy 2025 elhozza a liberalizmus végét? – FAZ-vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6820e043-417b-4c11-8bee-eb40f20e1465","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Las Vegasban mutatta be a HMD az OffGrid nevű készüléket, ami műholdas kapcsolaton keresztül hív segítséget, ha bajba kerül a felhasználó.","shortLead":"Las Vegasban mutatta be a HMD az OffGrid nevű készüléket, ami műholdas kapcsolaton keresztül hív segítséget, ha bajba...","id":"20250106_hmd-offgrid-muholdas-kapcsolat-uzenetkuldes-eletmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6820e043-417b-4c11-8bee-eb40f20e1465.jpg","index":0,"item":"7eff52e2-711d-45ba-8215-e940f54a2e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_hmd-offgrid-muholdas-kapcsolat-uzenetkuldes-eletmentes","timestamp":"2025. január. 06. 15:33","title":"Életet menthet a HMD új kütyüje, elég hozzá megnyomni egy gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbbab64-1303-4a54-8583-5930fd2f604a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járványig maga vezette a kifőzde konyháját, amit Gerendai Károly készül újranyitni.","shortLead":"A koronavírus-járványig maga vezette a kifőzde konyháját, amit Gerendai Károly készül újranyitni.","id":"20250107_Meghalt-Orban-Sandor-a-Kadar-etkezde-volt-tulajdonosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddbbab64-1303-4a54-8583-5930fd2f604a.jpg","index":0,"item":"246e2ed1-d7c9-47c1-88d9-553a5345ad7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_Meghalt-Orban-Sandor-a-Kadar-etkezde-volt-tulajdonosa","timestamp":"2025. január. 07. 19:10","title":"Meghalt Orbán Sándor, a Kádár étkezde volt tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A komplex kínai nyelvvel is megbirkózik a NeuroXess agyi chipje, de ez még messze nem az összes figyelemre méltó képessége. ","shortLead":"A komplex kínai nyelvvel is megbirkózik a NeuroXess agyi chipje, de ez még messze nem az összes figyelemre méltó...","id":"20250106_neuroxess-agy-szamitogep-interfesz-bci-beszed-robotkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"74a580fe-fb57-40cf-8b08-5211df88b5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_neuroxess-agy-szamitogep-interfesz-bci-beszed-robotkar","timestamp":"2025. január. 06. 13:03","title":"Valós időben olvassa a gondolatokat egy új kínai chip, amit az agyba kell beültetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c039961-b6b1-41ce-bf19-8a20350ad782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amennyiben mégis kirándulni tervez, kerülőúton is el lehet jutni a Nagy-Hideghegyhez és a Csóványoshoz.","shortLead":"Amennyiben mégis kirándulni tervez, kerülőúton is el lehet jutni a Nagy-Hideghegyhez és a Csóványoshoz.","id":"20250107_Ne-turazzon-a-Kiralyret-kornyeken-csutortokon-vadakat-lonek-kiCsovanyosHideghegy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c039961-b6b1-41ce-bf19-8a20350ad782.jpg","index":0,"item":"a1c75a88-a1ff-4a06-b7d4-80a153e268ef","keywords":null,"link":"/zhvg/20250107_Ne-turazzon-a-Kiralyret-kornyeken-csutortokon-vadakat-lonek-kiCsovanyosHideghegy","timestamp":"2025. január. 07. 15:17","title":"Ne túrázzon a Királyrét környékén csütörtökön, vadakat lőnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A vezércikk szerint a következő néhány hét eldönti, fennmaradhat-e a független ukrán állam nagyjából az agresszió előtti határok között, kaphatnak-e lakói biztonsági garanciákat, vagy pedig Putyin netán elnyeri jutalmát a hódításért és csak felbátorodik.","shortLead":"A vezércikk szerint a következő néhány hét eldönti, fennmaradhat-e a független ukrán állam nagyjából az agresszió...","id":"20250107_Washington-Post-Ukrajna-vesztesre-all-es-igen-gyorsan-elvalhat-a-sorsa-amin-Trunp-csak-ronthat-egy-rossz-szerzodessel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f.jpg","index":0,"item":"faf3a95a-3d62-4943-9ce4-fd190fe89998","keywords":null,"link":"/360/20250107_Washington-Post-Ukrajna-vesztesre-all-es-igen-gyorsan-elvalhat-a-sorsa-amin-Trunp-csak-ronthat-egy-rossz-szerzodessel","timestamp":"2025. január. 07. 07:29","title":"Washington Post: Ukrajna azt kockáztatja, hogy elveszíti a háborút. Egy Trump által kikényszerített rossz alku még rosszabb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267bd359-7ad5-43f2-b283-32ce5a0d4cc0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Végérvényesen eltűnt a magyar cégek közül a Széchenyi István Hitelszövetkezet.","shortLead":"Végérvényesen eltűnt a magyar cégek közül a Széchenyi István Hitelszövetkezet.","id":"20250107_szechenyi-istvan-hitelszovetkezet-torles-felszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/267bd359-7ad5-43f2-b283-32ce5a0d4cc0.jpg","index":0,"item":"bbe9fdf1-9c7d-4bb4-ba2a-08d5d32ee1a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_szechenyi-istvan-hitelszovetkezet-torles-felszamolo","timestamp":"2025. január. 07. 12:43","title":"Most törölték Töröcskei hitelszövetkezetét, amely még 2014 nagy botrányának szereplője volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket hajtott végre. ","shortLead":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket...","id":"20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d.jpg","index":0,"item":"b24fdaf5-e37c-424d-8fb5-4099901ecbcf","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","timestamp":"2025. január. 07. 14:56","title":"Az MSZP szerint 13 milliárd forintos veszteség keletkezett a Vodafone-adásvételkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]