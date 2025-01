Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Rogán Antal elleni amerikai szankcióra nem reagált, de Indiából is kiállt Csád szuverenitása és biztonsága mellett Orbán Viktor. Az afrikai ország elnöke kirakatválasztásokkal legitimálná a hatalmát, és a távozásra felszólított francia katonák helyett magyarokat vár a stabilitás érdekében.","shortLead":"A Rogán Antal elleni amerikai szankcióra nem reagált, de Indiából is kiállt Csád szuverenitása és biztonsága mellett...","id":"20250110_mahamat-deby","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0.jpg","index":0,"item":"1be3d7ac-f629-41f8-b2ce-e1ed59ee0289","keywords":null,"link":"/360/20250110_mahamat-deby","timestamp":"2025. január. 10. 12:00","title":"Érte aggódott Orbán Viktor Indiából: Mahamat Déby csádi elnök, azaz Nagymama tábornok portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ausztriai és németországi populista jobboldal nyomulásáról ír a Spiegel. A leendő osztrák kormánynak a nemzetközi színtéren elsősorban Ukrajna kapcsán kell világossá tennie, hogy a jó oldalon áll, írja a Die Presse. A Bloomberg szerint itt az idő a demokratikus intézmények védelmére összpontosítani Ausztriában. Kína, Irán, Oroszország és Észak-Korea összezár, az Egyesült Államok jól teszi, ha felkészül a veszélyre, mondja Hal Brands, a Johns Hopkins Egyetem tanára. Donald Trump ugyan kinyilvánította, mire készül a diplomáciában, de a várható eredmény vegyes, írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Az ausztriai és németországi populista jobboldal nyomulásáról ír a Spiegel. A leendő osztrák kormánynak a nemzetközi...","id":"20250110_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-nemetorszag-egyesult-allamok-trump-musk-moldova","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"5a814304-d944-4eb4-8ac7-cf18b3f10762","keywords":null,"link":"/360/20250110_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-nemetorszag-egyesult-allamok-trump-musk-moldova","timestamp":"2025. január. 10. 10:30","title":"Spiegel: Németország rosszul saccolta meg a jobboldali populizmust, az nem csak keletnémet jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","shortLead":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","id":"20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d.jpg","index":0,"item":"48d11074-3490-4bfa-9d3b-a8c3b0bcb5ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","timestamp":"2025. január. 09. 10:39","title":"Újabb súlyos vádak: kiküldték a fekete dolgozókat, ha Mohamed Al-Fayed megjelent a Harrodsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor környezeti fenntarthatósági teljesítményéről. A tanulmány bemutatja, hogy a bankok milyen eredményeket értek el a zöld átállás terén és milyen elvárásokat támasztanak velük szemben a magyar fogyasztók.","shortLead":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor...","id":"20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af.jpg","index":0,"item":"d156a16f-e506-4cd3-950d-f99419f3cd68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","timestamp":"2025. január. 09. 07:30","title":"Tényleg erre tartanak a magyar bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három erős ráutaló jel, hogy feleslegesen strapálod magad az online társkeresőn.","shortLead":"Három erős ráutaló jel, hogy feleslegesen strapálod magad az online társkeresőn.","id":"20250109_online-randi-into-jel-testbeszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9.jpg","index":0,"item":"5251ffdd-60a2-44d3-a1aa-44183fc555a1","keywords":null,"link":"/elet/20250109_online-randi-into-jel-testbeszed","timestamp":"2025. január. 09. 06:03","title":"Online randis „testbeszéd” – három intő jel, hogy nem érdekled a párod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa nem akarta kommentálni David Pressman amerikai nagykövet állítását, miszerint a vezető fideszes politikusok a maguk és családjuk gazdagítására használják hatalmi pozíciójukat. A cégcsoport nem tud arról, hogy szankciós eljárás indult volna a miniszterelnök veje ellen.","shortLead":"Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa nem akarta kommentálni David Pressman amerikai nagykövet állítását, miszerint...","id":"20250110_BDPST-Group-Tiborcz-Istvan-szankcio-Egyesult-Allamok-Rogan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"bacf3ea1-7a85-47f6-b711-a98e866b85ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_BDPST-Group-Tiborcz-Istvan-szankcio-Egyesult-Allamok-Rogan-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 05:51","title":"BDPST Group: Nincs tudomásunk arról, hogy Tiborcz István esetében szankciós folyamat indult volna az Egyesült Államok részéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d6b066-36ad-4dbf-8ebd-0a7189521468","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Ki nyerte meg 2025 első napjait a belpolitikában, és milyen lesz a folytatás? – tettük fel a kérdést Ranschburg Zoltánnak, a Republikon Intézet vezető elemzőjének.","shortLead":"Ki nyerte meg 2025 első napjait a belpolitikában, és milyen lesz a folytatás? – tettük fel a kérdést Ranschburg...","id":"20250108_Ranschburg-Republikok-A-Fidesz-egy-modon-arthat-Magyar-Peternek-Orban-elorehozott-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d6b066-36ad-4dbf-8ebd-0a7189521468.jpg","index":0,"item":"551dc362-ebe0-4536-bc0f-bc82a2441c56","keywords":null,"link":"/360/20250108_Ranschburg-Republikok-A-Fidesz-egy-modon-arthat-Magyar-Peternek-Orban-elorehozott-valasztas","timestamp":"2025. január. 08. 17:15","title":"„A Fidesz csak egy módon árthatna Magyar Péternek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2025. január. 09. 16:15","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]