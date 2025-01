Sokan nincsenek tisztában azzal, mennyi személyes adatot osztanak meg magukról internetezés közben, és vannak alkalmazások, főleg a közösségi appok, amelyek ezt maximálisan ki is használják. (Erről ide kattintva olvashat részletesen.) Persze bizonyos mennyiségű adat megosztására szükség lehet a zökkenőmentes online élmény érdekében, azonban nem mindegy, mennyi ez a megosztott adat és hogy milyenek is ezek. Szerencsére ez is a felhasználón múlik. Az alábbiakban mutatunk három egyszerű lépést, amellyel visszaszerezhető az irányítás az online adatok felett.

Mindenekelőtt érdemes az adatvédelemre fókuszáló böngészőt használni, vagy a privát (inkognitó módú) böngészés mellet dönteni. Ez utóbbi persze nem rejti el teljesen a felhasználót, viszont olyan funkciókat kínál, amelyek megvédik a digitális lábnyomát az illetéktelen szemektől. (A különféle böngészők előnyeit és hátrányait ebben a cikkünkben foglaltuk össze.)

Megteheti azt is, hogy kikapcsolja a helykövetést, vagy csak akkor engedélyezi ezt, ha az alkalmazás működéséhez GPS-re van szükség. A ki-/bekapcsolást megteheti a Beállítások/Adatvédelem és biztonság/Helymeghatározás menüpontban, de ugyancsak itt alkalmazásonként is lehet módosítani az engedélyeket. A folyamat Androidon is hasonló: Beállítások/Hely/Alkalmazásengedélyek.

Aki nagyon komolyan aggódik az adatai miatt, annak érdemes VPN-t használni. A VPN, azaz a virtuális magánhálózat elfedi a felhasználó személyazonosságát, így az online tevékenységét nem lehet nyomon követni. A VPN-használat nemcsak a követést akadályozhatja meg, hanem megkerülheti a földrajzi blokkolást vagy más hasonló korlátozásokat. Ha pedig nyilvános wifi-n netezik, akkor a biztonság miatt szinte kötelező a VPN használata. A tényleg jó VPN-ekért persze fizetni kell, viszont például az Opera böngésző ingyenes VPN-t kínál minden platformra.

Ezzel az ingyenes megoldással elrejtőzhet a neten, az androidos telefonok után most már iPhone-okon is Ingyenes konkurenciát állít a titkos böngészést lehetővé tévő különféle VPN szolgáltatásoknak az Opera. A – a nevezett biztonsági funkciók ugyanis csak előfizetés ellenében vehetőek igénybe, az Opera megoldása viszont teljesen díjmentes. Ezzel már minden platformra kiterjesztette a VPN-jét a böngésző.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.