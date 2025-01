Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd95bc32-8cc2-48cb-b0be-4c01b9b06d65","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az egykori dunai monarchia utódállamaiban a kulturális tisztogatás csak előjátéka egy nagyobb pusztításnak – fejti ki Michal Hvorecky a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent vendégcikkében.","shortLead":"Az egykori dunai monarchia utódállamaiban a kulturális tisztogatás csak előjátéka egy nagyobb pusztításnak – fejti ki...","id":"20250116_faz-michal-hvorecky-szlovak-iro-kleptokratak-szovetsege-robert-fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd95bc32-8cc2-48cb-b0be-4c01b9b06d65.jpg","index":0,"item":"85709d63-9505-4d92-a04f-cbbecc8937e5","keywords":null,"link":"/360/20250116_faz-michal-hvorecky-szlovak-iro-kleptokratak-szovetsege-robert-fico","timestamp":"2025. január. 16. 13:00","title":"Michal Hvorecky szlovák író: Alakul a magyar, az osztrák, a szlovák és a cseh kleptokraták szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752f9964-ff73-43b2-bd20-15fc7085cfaa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Most akkor kamuállás az EP-képviselőség, vagy sem? 