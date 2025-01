Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00fd7f97-11d9-4681-908b-93b1381dd479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tűzőgép egy igen elterjedt irodai kellék, bár a digitalizálódó világban már nincs akkora jelentősége, mint évekkel korábban. Ettől függetlenül esetenként igencsak hasznos lehet, ráadásul van egy kevéssé ismert oldala is.","shortLead":"A tűzőgép egy igen elterjedt irodai kellék, bár a digitalizálódó világban már nincs akkora jelentősége, mint évekkel...","id":"20250117_ketfelekeppen-tud-kapcsozni-a-legtobb-tuzogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00fd7f97-11d9-4681-908b-93b1381dd479.jpg","index":0,"item":"388df1a4-4113-4859-820d-0152543164cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_ketfelekeppen-tud-kapcsozni-a-legtobb-tuzogep","timestamp":"2025. január. 17. 16:03","title":"Mindenki használja, senki nem tudja: a tűzőgépének van egy titkos funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő erőszak háborús feszültséget szít, az összecsapások mindennaposak.","shortLead":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő...","id":"20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d.jpg","index":0,"item":"7b11252a-e11e-43dd-87de-02c7c8c4b189","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","timestamp":"2025. január. 17. 14:55","title":"Halálzóna lett a pakisztáni–afgán határvidék a tálibok megerősödése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Itamár Bengvír bejelentette, hogy lemond, ha Netanjahu kabinetje ratifikálja a tűzszünetet. A túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","shortLead":"Itamár Bengvír bejelentette, hogy lemond, ha Netanjahu kabinetje ratifikálja a tűzszünetet. A túszalkut „a Hamásznak...","id":"20250116_Izrael-szelsojobboldali-nemzetvedelmi-minisztere-lemondassal-fenyegetozik-a-gazai-tuzszuneti-megallapodas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"8029fa32-cf5b-4033-b80a-3796afd90428","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Izrael-szelsojobboldali-nemzetvedelmi-minisztere-lemondassal-fenyegetozik-a-gazai-tuzszuneti-megallapodas-miatt","timestamp":"2025. január. 16. 21:47","title":"Izrael szélsőjobboldali nemzetvédelmi minisztere lemondással fenyegetőzik a gázai tűzszüneti megállapodás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add53701-5727-4b6a-80b1-23831cbb3c1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mindketten büntetett előéletűek.","shortLead":"Mindketten büntetett előéletűek.","id":"20250117_ugyeszseg-vademeles-verekedes-blaha-lujza-ter-aluljaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/add53701-5727-4b6a-80b1-23831cbb3c1e.jpg","index":0,"item":"b0c2a80a-c4a3-4c1e-9481-5eabd5577e52","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_ugyeszseg-vademeles-verekedes-blaha-lujza-ter-aluljaro","timestamp":"2025. január. 17. 10:11","title":"Agyba-főbe verte egymást két férfi a Blaha Lujza téri aluljáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0d327-f882-4c31-907a-fba10e5d04ec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációjának szurkolhat a magyar közönség a február 13-án kezdődő 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon.","shortLead":"Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációjának szurkolhat a magyar közönség a február 13-án kezdődő 75. Berlini...","id":"20250116_wish-you-were-ear-berlinale-balogh-mirjana-animacios-diplomafilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61d0d327-f882-4c31-907a-fba10e5d04ec.jpg","index":0,"item":"8b96720b-9b66-4fc3-8a72-916ab335e37e","keywords":null,"link":"/kultura/20250116_wish-you-were-ear-berlinale-balogh-mirjana-animacios-diplomafilm","timestamp":"2025. január. 16. 18:53","title":"Minden kapcsolat nyomot hagy benned – A Berlinálén versenyez Balogh Mirjána animációs diplomafilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd57bb29-7999-4cf6-877e-e2101b827a31","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A hatvanas években még a rádiók voltak a Las Vegas-i CES techkiállítások sztárjai, a nyolcvanas években a kvarcórákat nézték nagy izgalommal, az évezred elején az autós navigáció ment nagyot. Összeállításunkban a múlt héten rendezett technológiai show idei érdekességei között válogatunk.","shortLead":"A hatvanas években még a rádiók voltak a Las Vegas-i CES techkiállítások sztárjai, a nyolcvanas években a kvarcórákat...","id":"20250117_hvg-ces-2025-ujdonsagok-projektor-fuszeradagolo-allatrontgen-mesterseges-intelligencia-elektromos-korcsolya-okostoll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd57bb29-7999-4cf6-877e-e2101b827a31.jpg","index":0,"item":"5b8a6256-2c37-4b83-962c-289ba11c5823","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-ces-2025-ujdonsagok-projektor-fuszeradagolo-allatrontgen-mesterseges-intelligencia-elektromos-korcsolya-okostoll","timestamp":"2025. január. 17. 18:25","title":"Kevesen látták, de sokak hasznára válhat: öt új készülék, ami önnek is jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3c2713-c405-44f0-8593-a2580163611a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár elvileg három és fél tiltás után már mehetnének civil szervezezek képviselői az iskolákba, de az erről szóló rendelet tervezete életszerűtlen feltételeket szab. ","shortLead":"Bár elvileg három és fél tiltás után már mehetnének civil szervezezek képviselői az iskolákba, de az erről szóló...","id":"20250118_CKP-Tovabbra-sem-lehet-az-iskolakban-szexualis-felvilagositast-tartani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b3c2713-c405-44f0-8593-a2580163611a.jpg","index":0,"item":"e0689b5e-006b-42a6-84b4-618db1ae856a","keywords":null,"link":"/elet/20250118_CKP-Tovabbra-sem-lehet-az-iskolakban-szexualis-felvilagositast-tartani","timestamp":"2025. január. 18. 08:25","title":"CKP: Továbbra sem lehet az iskolákban szexuális felvilágosítást tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b670998-bdee-4375-a1eb-3f5a3acf1a4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Zsidó Kutya című darabot a budapesti születésű, 1991-ben Izraelbe áttelepült Adam Meir (Mérő Ádám) adja elő, aki húsz éve Kaliforniában él.","shortLead":"A Zsidó Kutya című darabot a budapesti születésű, 1991-ben Izraelbe áttelepült Adam Meir (Mérő Ádám) adja elő, aki húsz...","id":"20250117_hvg-A-Zsido-Kutya-Spinoza-Szinhaz-Asher-Kravitz-Yonatan-Esterkin-Adam-Meir-Mero-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b670998-bdee-4375-a1eb-3f5a3acf1a4f.jpg","index":0,"item":"23c00a53-e770-4756-94e9-c48df12578a9","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-A-Zsido-Kutya-Spinoza-Szinhaz-Asher-Kravitz-Yonatan-Esterkin-Adam-Meir-Mero-Adam","timestamp":"2025. január. 17. 18:30","title":"Hitler hatalomra jutásától Treblinkán át az ígéret földjéig – bravúrosan előadott monodráma egy kutya szemszögéből a Spinozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]