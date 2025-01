Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"13a21bd4-0393-423b-b5c4-3346f2940498","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2024 végén ezen a szinten állt, ami 9,1 százalékos emelkedés az előző év végéhez képest. Egyes régiók között kétszeres az eltérés.","shortLead":"2024 végén ezen a szinten állt, ami 9,1 százalékos emelkedés az előző év végéhez képest. Egyes régiók között kétszeres...","id":"20250121_munkaber-fizikai-dolgozok-orabere-kozepvezetok-berezese-vallalkozas-kkv-trenkwalder-moore-hungary-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a21bd4-0393-423b-b5c4-3346f2940498.jpg","index":0,"item":"47868d8f-6a72-4e92-b840-4e105a4180e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_munkaber-fizikai-dolgozok-orabere-kozepvezetok-berezese-vallalkozas-kkv-trenkwalder-moore-hungary-felmeres","timestamp":"2025. január. 21. 07:35","title":"2100 forint felett a fizikai dolgozók átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győztes Duna Aszfalt bízta meg a céget részfeladatok elvégzésével. ","shortLead":"A győztes Duna Aszfalt bízta meg a céget részfeladatok elvégzésével. ","id":"20250121_mohacs-duna-hid-kivitelezes-kozbeszerzes-strabag-duna-aszfalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778.jpg","index":0,"item":"3134b21c-0b19-4ace-98ad-d8b464f72ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_mohacs-duna-hid-kivitelezes-kozbeszerzes-strabag-duna-aszfalt","timestamp":"2025. január. 21. 11:24","title":"Nem nyert az ajánlatuk, a miskolci autópálya kivitelezése miatt is felelősség terheli őket, mégis részt vesz a mohácsi Duna-híd építésében a Strabag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c16654-611f-47c7-a5ff-a8e1fdb48d11","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gedó az egyetlen magyar bokszoló, aki négy olimpián is szerepelt.","shortLead":"Gedó az egyetlen magyar bokszoló, aki négy olimpián is szerepelt.","id":"20250121_Agyverzest-kapott-Gedo-Gyorgy-olimpiai-bajnok-okolvivo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c16654-611f-47c7-a5ff-a8e1fdb48d11.jpg","index":0,"item":"f3404b22-fb90-4201-8932-d15be26b7992","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Agyverzest-kapott-Gedo-Gyorgy-olimpiai-bajnok-okolvivo","timestamp":"2025. január. 21. 06:17","title":"Agyvérzést kapott Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba59845-0f42-44b4-84ac-92ae418cd481","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A műsorvezető azt mondta, nem beszélt Rogán Antallal a Varga Judit-interjú előtt. Hajdú a Fidesszel szimpatizál, de vannak témák, amikben nem ért egyet a párttal. ","shortLead":"A műsorvezető azt mondta, nem beszélt Rogán Antallal a Varga Judit-interjú előtt. Hajdú a Fidesszel szimpatizál, de...","id":"20250121_Hajdu-Peter-Friderikusz-Varga-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dba59845-0f42-44b4-84ac-92ae418cd481.jpg","index":0,"item":"00b641b7-3564-4822-825b-bab6dd0001c9","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Hajdu-Peter-Friderikusz-Varga-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 20:00","title":"Hajdú Péter: Friderikusszal elsodort minket egymástól a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A lakossági állampapírok hozamfizetése valójában nagyon Rossz Hír, hiszen az Európa-bajnok infláció áll mögötte. Viszont ha az állam nem fizetné a hozamot, az csődeseménynek számítana. És az is Rossz Hír, hogy Orbán Viktor a jelek szerint nem ismeri az Alaptörvényt.","shortLead":"A lakossági állampapírok hozamfizetése valójában nagyon Rossz Hír, hiszen az Európa-bajnok infláció áll mögötte...","id":"20250122_Orban-Viktor-bejelentette-a-Jo-Hirt-Magyarorszag-nem-jelent-allamcsodot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d.jpg","index":0,"item":"5022601f-888a-4e14-ab42-df3c4f08c135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Orban-Viktor-bejelentette-a-Jo-Hirt-Magyarorszag-nem-jelent-allamcsodot-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"Orbán Viktor bejelentette a Jó Hírt: Magyarország nem jelent államcsődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta a felnőtt amerikai felhasználók számára nyitott bónuszprogramot, melynek célja elsősorban a facebookos tartalomgyártás felpörgetése lehet.","shortLead":"A Meta a felnőtt amerikai felhasználók számára nyitott bónuszprogramot, melynek célja elsősorban a facebookos...","id":"20250122_meta-facebook-instagram-tiktok-bonuszprogram-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa.jpg","index":0,"item":"2615b108-399e-4c7d-aeb3-ed630837c645","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_meta-facebook-instagram-tiktok-bonuszprogram-penz","timestamp":"2025. január. 22. 12:03","title":"1,9 milliót kínál a Meta, ha valaki átmegy a TikTokról a Facebookra és az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d9fce0-501d-4413-8e7a-9b72d3355f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolidaritási hozzájárulás ügyében a fővárosnak kedvező ítélet született.","shortLead":"A szolidaritási hozzájárulás ügyében a fővárosnak kedvező ítélet született.","id":"20250121_Karacsony-Jogellenesen-van-a-kormanynal-Budapest-penze-gyozott-a-fovaros-a-birosagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d9fce0-501d-4413-8e7a-9b72d3355f16.jpg","index":0,"item":"c00339c0-a325-489a-b4d5-825c6a9e5b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Karacsony-Jogellenesen-van-a-kormanynal-Budapest-penze-gyozott-a-fovaros-a-birosagon","timestamp":"2025. január. 21. 11:41","title":"Győzött a főváros a bíróságon, Karácsony szerint „jogellenesen van a kormánynál Budapest pénze”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c592f11-533d-4a87-b835-4f73745b7256","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nyugdíjazás és felsőbb szintre lépés áll a háttérben.","shortLead":"Nyugdíjazás és felsőbb szintre lépés áll a háttérben.","id":"20250121_zwack-nyrt-vezerigazgatoi-csere-belovai-csaba-farkas-amanda-guttengeber-gyorgy-kocsi-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c592f11-533d-4a87-b835-4f73745b7256.jpg","index":0,"item":"19d610df-3deb-417e-a7af-91be7dcad181","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_zwack-nyrt-vezerigazgatoi-csere-belovai-csaba-farkas-amanda-guttengeber-gyorgy-kocsi-sandor","timestamp":"2025. január. 21. 13:25","title":"Hármas vezércsere jön a Zwacknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]