[{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz termékekre, amennyiben Putyin nem hajlandó megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról.","shortLead":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz...","id":"20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"1352d468-73c7-48e3-89a2-7e6861320fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 19:14","title":"Trump üzent Putyinnak: „Csinálhatjuk ezt a könnyebb vagy a nehezebb módon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Facebookon a kommentfolyamban folytatódott a csörte a főpolgármester, illetve az építési és közlekedési miniszter között, amibe beszállt Jámbor András is.","shortLead":"A Facebookon a kommentfolyamban folytatódott a csörte a főpolgármester, illetve az építési és közlekedési...","id":"20250121_karacsony-lazar-arab-befekteto-5-ezer-milliardos-csekk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926.jpg","index":0,"item":"e6955b9d-b7b0-416a-913f-19e06fbf423a","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_karacsony-lazar-arab-befekteto-5-ezer-milliardos-csekk","timestamp":"2025. január. 21. 21:29","title":"Karácsony válaszolt Lázárnak: Valaki már kapott az arab befektetőtől egy 5 ezer milliárdos csekket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Az Európai Unió 34 úgynevezett kritikus fontosságú nyersanyagot tart nyilván, amelyek fontos összetevői a termelésnek. Ezeknek a túlnyomó többségét importálni kell, ezért Brüsszelben egyre nagyobb figyelmet szentelnek Dél-Amerikának, ahol viszont a szükséges nyersanyagok közül 24 fellelhető. A baj csak az, hogy ez másnak is eszébe jutott.","shortLead":"Az Európai Unió 34 úgynevezett kritikus fontosságú nyersanyagot tart nyilván, amelyek fontos összetevői a termelésnek...","id":"20250121_nyersanyagok_latin-amerika_versenykepesseg-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272.jpg","index":0,"item":"ee08140e-fa86-4472-a79d-6e4093209ea5","keywords":null,"link":"/360/20250121_nyersanyagok_latin-amerika_versenykepesseg-eu","timestamp":"2025. január. 21. 16:25","title":"Az EU is beszállt a versenybe a dél-amerikai ásványkincsekért – épp csak az USA-t és Kínát kellene beelőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5f2cb5-4be5-4a08-a20e-5d7df590a37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatók nemrég új fotókra bukkantak egy Afrikából származó dinoszauruszlelettel kapcsolatban, és azt találták, hogy az őslény nem ahhoz a fajhoz tartozik, amihez addig besorolták.","shortLead":"Német kutatók nemrég új fotókra bukkantak egy Afrikából származó dinoszauruszlelettel kapcsolatban, és azt találták...","id":"20250122_uj-dinoszauruszfaj-kovulet-archiv-fotok-fenykep-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5f2cb5-4be5-4a08-a20e-5d7df590a37f.jpg","index":0,"item":"155f616d-e4c1-47bf-94c2-5db5bc08a59d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_uj-dinoszauruszfaj-kovulet-archiv-fotok-fenykep-felfedezes","timestamp":"2025. január. 22. 08:03","title":"Lebombázták a II. világháborúban, így aztán csak most, 111 éves fotókon találtak egy új dinoszauruszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f42df7d-4eed-4a17-8efa-47d54a940e13","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A képviselőt korábban a polgármester, a testület egy tagja és az óvodavezető is megpróbálta rábírni, hogy mondjon le a mandátumáról, vagy tartson velük.","shortLead":"A képviselőt korábban a polgármester, a testület egy tagja és az óvodavezető is megpróbálta rábírni, hogy mondjon le...","id":"20250121_ovono-nyircsaszari-fidesz-kepviselo-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f42df7d-4eed-4a17-8efa-47d54a940e13.jpg","index":0,"item":"8e8d0a9b-538e-48e0-a94d-5321b72aaaec","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_ovono-nyircsaszari-fidesz-kepviselo-kirugas","timestamp":"2025. január. 21. 19:27","title":"Kirúgták a nyírcsászári óvónőt, aki nem állt át a fideszesekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy Karácsony Gergely előre jelezte, a főváros élne az elővásárlási jogával Rákosrendezőn, hogy keresztbe tegyen az arab befektetőkkel kötött szerződésnek, és hogy – állítása szerint – a felhőkarcolók helyett park, megfizethető lakások épülhessenek. Erről jövő héten szavazhat a közgyűlés. Az első részletre megvan a pénz anélkül is, hogy visszakapnák az államtól a befizetett szolidaritási hozzájárulást – amiért amúgy perre is mennének.","shortLead":"Ahogy Karácsony Gergely előre jelezte, a főváros élne az elővásárlási jogával Rákosrendezőn, hogy keresztbe tegyen...","id":"20250122_Jovo-heten-donthet-a-fovarosi-kozgyules-a-mini-Dubaj-projektet-megtorpedozo-elovasarlasrol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2.jpg","index":0,"item":"6b65fc32-f368-495a-aaaf-36e714dcd0cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Jovo-heten-donthet-a-fovarosi-kozgyules-a-mini-Dubaj-projektet-megtorpedozo-elovasarlasrol-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 17:02","title":"Jövő héten dönthet a Fővárosi Közgyűlés a Mini-Dubaj-projektet megtorpedózó elővásárlásról, de van B és C tervük is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce11d192-de4e-47da-ae7e-f6f8af17d759","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több középiskolában csütörtökön lett volna a felvételi teszt megtekintése, de a bombariadó miatt ez elmarad.","shortLead":"Több középiskolában csütörtökön lett volna a felvételi teszt megtekintése, de a bombariadó miatt ez elmarad.","id":"20250123_A-kozepiskolai-felveteli-eljarasba-is-bekavar-a-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce11d192-de4e-47da-ae7e-f6f8af17d759.jpg","index":0,"item":"219763f0-c6d3-4a13-90b6-705c7fd673ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_A-kozepiskolai-felveteli-eljarasba-is-bekavar-a-bombariado","timestamp":"2025. január. 23. 11:09","title":"A középiskolai felvételi eljárásba is bekavar a bombariadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Drága az üzemanyag, de legalább most nem drágul tovább.","shortLead":"Drága az üzemanyag, de legalább most nem drágul tovább.","id":"20250122_Az-autosok-egyik-szeme-sirhat-a-masik-nevethet-az-uzemanyagaraktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1.jpg","index":0,"item":"c303ab93-7f00-4d97-adc7-137c27bdd6e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Az-autosok-egyik-szeme-sirhat-a-masik-nevethet-az-uzemanyagaraktol","timestamp":"2025. január. 22. 10:20","title":"Az autósok egyik szeme sírhat, a másik nevethet az üzemanyagáraktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]