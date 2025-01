Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","shortLead":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","id":"20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014.jpg","index":0,"item":"6c0fbe8d-be7f-4a29-ad21-47ac26f10cde","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","timestamp":"2025. január. 27. 14:20","title":"Ukrajna több mint ötven orosz drónt semmisített meg éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a55692-2a81-4955-87c9-1e46db8e2b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lelkipásztor a Karmelita előtt demonstrált a kormány „dokumentumfilmjének” megjelenése után.","shortLead":"Egy lelkipásztor a Karmelita előtt demonstrált a kormány „dokumentumfilmjének” megjelenése után.","id":"20250128_Inkabb-maradtak-volna-csendben-A-hozzatartozoknak-fajdalmas-az-Orban-kormany-Covid-videoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5a55692-2a81-4955-87c9-1e46db8e2b25.jpg","index":0,"item":"c53bf16d-b465-4a21-af56-ee22e92d4b3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Inkabb-maradtak-volna-csendben-A-hozzatartozoknak-fajdalmas-az-Orban-kormany-Covid-videoja","timestamp":"2025. január. 28. 09:38","title":"„Inkább maradtak volna csendben” – A hozzátartozóknak fájdalmas az Orbán-kormány Covid-videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d55196c-2040-4190-a710-4be74cdbe6e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legjobb tál díját hozták el Lyonból. ","shortLead":"A legjobb tál díját hozták el Lyonból. ","id":"20250128_bocuse-d-or-magyar-csapat-legjobb-tal-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d55196c-2040-4190-a710-4be74cdbe6e0.jpg","index":0,"item":"4f63f200-52ef-4ec6-b05c-ca3b89459744","keywords":null,"link":"/elet/20250128_bocuse-d-or-magyar-csapat-legjobb-tal-dij","timestamp":"2025. január. 28. 14:48","title":"Díjat nyert a magyar csapat a Bocuse d’Or döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89ec9fa-0c6c-4ec6-bc05-268962fb5b1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp nemrég a Nagy Magellán-felhő egy részét, a Tarantula-ködöt örökítette meg.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp nemrég a Nagy Magellán-felhő egy részét, a Tarantula-ködöt örökítette meg.","id":"20250127_hubble-urteleszkop-nagy-magellan-felho-tarantula-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e89ec9fa-0c6c-4ec6-bc05-268962fb5b1f.jpg","index":0,"item":"13f3cecb-26e9-48b6-bbca-62326d444e9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_hubble-urteleszkop-nagy-magellan-felho-tarantula-kod","timestamp":"2025. január. 27. 15:03","title":"34 éves, de még mindig ilyen lenyűgöző felvételt tud készíteni a Hubble űrteleszkóp – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érdemes várnia annak, aki a szerdát ki tudja húzni úgy, hogy csak másnap kelljen tankolnia.","shortLead":"Érdemes várnia annak, aki a szerdát ki tudja húzni úgy, hogy csak másnap kelljen tankolnia.","id":"20250129_Nagyot-esik-a-gazolaj-es-a-benzin-ara-a-het-masodik-feleben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"2d70a59d-9a9f-4f76-9736-9d9eac4c57eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Nagyot-esik-a-gazolaj-es-a-benzin-ara-a-het-masodik-feleben","timestamp":"2025. január. 29. 09:59","title":"Rég volt ilyen: nagyot esik a dízel és a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"360","description":"A Tisza elnöke tutira megy, ráadásul úgy ír, mintha közvélemény-kutatási adatok birtokában állítaná: a fideszesek sem kérnek a kormányzat projektjéből.","shortLead":"A Tisza elnöke tutira megy, ráadásul úgy ír, mintha közvélemény-kutatási adatok birtokában állítaná: a fideszesek sem...","id":"20250128_magyar-peter-rakosdubaj-budapest-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"72fdb13e-92d1-4590-b92f-90645e4e5264","keywords":null,"link":"/360/20250128_magyar-peter-rakosdubaj-budapest-karacsony-gergely","timestamp":"2025. január. 28. 15:29","title":"Miért most, és miért így szállt be Magyar Péter a Rákosdubaj körüli vitába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bbc8ed2-3220-474a-b11b-e38341da28cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"László Attila az ügyben kifejtett kormányzati kommunikációt szerecsenmosdatásnak minősítette.","shortLead":"László Attila az ügyben kifejtett kormányzati kommunikációt szerecsenmosdatásnak minősítette.","id":"20250129_feljelentes-pilis-fergek-ivoviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bbc8ed2-3220-474a-b11b-e38341da28cc.jpg","index":0,"item":"d23cd791-dbf7-41eb-beda-333da7454a58","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_feljelentes-pilis-fergek-ivoviz","timestamp":"2025. január. 29. 09:25","title":"„Elfogadhatatlan a kormányzati kommunikáció” – feljelentést tett a pilisi polgármester az ivóvízben talált férgek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302cf312-1fbd-4d29-abc3-5596dbba0131","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A betegséget Zala megyében regisztrálták.","shortLead":"A betegséget Zala megyében regisztrálták.","id":"20250127_Nebih-pestis-allatok-kerodzok-fertozes-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/302cf312-1fbd-4d29-abc3-5596dbba0131.jpg","index":0,"item":"3b932a99-f9ba-4aef-b6fc-ba7132a11d37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Nebih-pestis-allatok-kerodzok-fertozes-betegseg","timestamp":"2025. január. 27. 19:26","title":"Pestises juhokat és kecskéket talált a Nébih Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]