[{"available":true,"c_guid":"3c696667-dd89-468e-8a7b-759c33b8a7e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Göd-ÉRT Egyesület egy évvel ezelőtt indított pert a gödi akkugyár környezethasználati engedélye ügyében.","shortLead":"A Göd-ÉRT Egyesület egy évvel ezelőtt indított pert a gödi akkugyár környezethasználati engedélye ügyében.","id":"20250203_A-kormanyhivatal-jogserto-modon-tart-vissza-iratokat-a-godi-akkugyarat-erinto-perben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c696667-dd89-468e-8a7b-759c33b8a7e9.jpg","index":0,"item":"336406a3-e6d3-448a-9ad3-9713e00df78e","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_A-kormanyhivatal-jogserto-modon-tart-vissza-iratokat-a-godi-akkugyarat-erinto-perben","timestamp":"2025. február. 03. 12:50","title":"Átlátszó: A kormányhivatal jogsértő módon tart vissza iratokat a gödi akkugyárat érintő perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3ab849-0d5e-4305-b56c-751bbb796f76","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kedd hajnalban volt egy 4,7-es erősségű rengés is a szigetnél.","shortLead":"Kedd hajnalban volt egy 4,7-es erősségű rengés is a szigetnél.","id":"20250204_menekules-szantorini-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b3ab849-0d5e-4305-b56c-751bbb796f76.jpg","index":0,"item":"43e551fa-4d45-43fe-b9d6-ab8ba52ac679","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_menekules-szantorini-foldrenges","timestamp":"2025. február. 04. 16:20","title":"Menekülnek az emberek Szantoriniről, miután az elmúlt napokban több száz földrengést észleltek a szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem panamai állampolgárok fogadására is, illetve biztosította Rubiót arról is, hogy az ország nem újítja meg az Új selyemút kínai kezdeményezést annak lejártát követően.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem...","id":"20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1.jpg","index":0,"item":"88a9f38f-0f37-454e-a859-5a667379a09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","timestamp":"2025. február. 03. 05:24","title":"Marco Rubio: elfogadhatatlan a kínai befolyás a Panama-csatornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több száz online forrást fésül át az OpenAI újdonsága, majd egy elemzésben foglalja össze azt, amire a felhasználó kíváncsi. 