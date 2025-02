Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A Xiaomi YU7 első körben háromféle felszereltségi szinttel és összkerékhajtású változatban lesz kapható. Fény derült a Xiaomi első SUV-jának hatótávjára A szolnoki üzemét a közelmúltban bővítő svájci cég a GYSEV-vel már meg is egyezett, de ambíciói Délkelet-Ázsiáig érnek. A MÁV 95, a HÉV 42 Stadler-vonat beszerzéséről konzultál A radikális üzeneteket ártalmatlannak tűnő, fizikai edzésről és önvédelemről szóló videóknak álcázták. Dzsihadista propagandát terjesztő influenszereket fogtak el Spanyolországban A Magyar Rádió egykori párizsi és brüsszeli tudósítója hetvenhárom éves volt. Meghalt Keleti Miklós Pulitzer-emlékdíjas újságíró A csatorna azt állítja, hogy csak a január 20-i hétre vonatkozott az ajánlat. Az RTL szerint félreértés, hogy az RTL+-on minden BL-meccset élőben közvetítenének Az ügyfeleknek azt mondják, csak nullás közüzemi számla esetén engedik el a szemétszállítást. A sajtó megkeresésére mást állítottak. Nem engedi a Mohu, hogy felmondják a hulladékszállítást, hiába nem viszi már ki a szemetet a néhai nagymama Pénteken nyílik meg az Embertelen tervezés című kiállítás a Millenárison. Az Állítsuk meg a Gyilkos Robotokat kampány együttműködésével megszervezett tárlat mellé panelbeszélgetés is kapcsolódik. Embertelen tervezés: hova vezet a digitális dehumanizáció? Az Állítsuk meg a Gyilkos Robotokat kampány...","id":"20250204_embertelen-tervezes-kiallitas-gyilkos-robotok-digitalis-dehumanizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99845af6-8f6e-4d27-ba7f-5ecf60e4a344.jpg","index":0,"item":"b7661dc2-52e0-4f86-bed4-c4914895e763","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_embertelen-tervezes-kiallitas-gyilkos-robotok-digitalis-dehumanizacio","timestamp":"2025. február. 04. 09:46","title":"Embertelen tervezés: hova vezet a digitális dehumanizáció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4182af36-de99-4d68-b897-19fe320c53e2","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Belgium annyira elhanyagolta a haderőfejlesztés az elmúlt évtizedekben, hogy egyesek szerint szégyen Brüsszelben tartani a NATO székhelyét. Az ország nem teljesítette a szövetségi előírásokat, ha pedig mégis költött fegyverre, abban nem volt köszönet. Szeretettel Brüsszelből-sorozatunk írása.","shortLead":"Belgium annyira elhanyagolta a haderőfejlesztés az elmúlt évtizedekben, hogy egyesek szerint szégyen Brüsszelben...","id":"20250204_Szeretettel-Brusszelbol-nato-hadsereg-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4182af36-de99-4d68-b897-19fe320c53e2.jpg","index":0,"item":"65693bdb-b6e1-49cf-814f-f2a3aace0ea6","keywords":null,"link":"/360/20250204_Szeretettel-Brusszelbol-nato-hadsereg-fejlesztes","timestamp":"2025. február. 04. 17:30","title":"Repedt alvázú páncélosokkal és létszámhiányos hadsereggel kapott fontos NATO-feladatot Belgium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]