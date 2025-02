Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d08d1590-560b-49be-9d31-21131e472b9f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Donald Trump a vámháború első köréből kihagyta az EU-t. A forint árfolyama gyengült, de egyelőre az erősödési trendsávban maradt. Az unió elleni vámok bejelentése csak idő kérdése, akkor a 420-as euró is benne lesz a pakliban. A vámháború rontja a magyar gazdaság növekedési kilátásait, emeli az inflációs kockázatokat. És lehet, hogy az USA-ban vámkárosult kínai Temu még jobban rámegy Európára.","shortLead":"Donald Trump a vámháború első köréből kihagyta az EU-t. A forint árfolyama gyengült, de egyelőre az erősödési...","id":"20250204_Trump-vamhaboruja-420-forintos-eurot-es-meg-tobb-Temut-hozhat-Magyarorszagnak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08d1590-560b-49be-9d31-21131e472b9f.jpg","index":0,"item":"d015674f-d172-44d4-bb64-fd42739fc3be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_Trump-vamhaboruja-420-forintos-eurot-es-meg-tobb-Temut-hozhat-Magyarorszagnak-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 17:08","title":"Trump vámháborúja még több Temut és 420-as eurót hozhat Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0191b7-a656-4717-be70-99a36a491a62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple okosórája küldött SOS-jelzést a mentőszolgálatoknak arról, hogy bajban van néhány síelő Amerikában. ","shortLead":"Az Apple okosórája küldött SOS-jelzést a mentőszolgálatoknak arról, hogy bajban van néhány síelő Amerikában. ","id":"20250204_apple-watch-eletmentes-lezuhant-sielok-mentoegysegek-pozicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f0191b7-a656-4717-be70-99a36a491a62.jpg","index":0,"item":"a56a370b-3938-4690-8ec7-497494eae56a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_apple-watch-eletmentes-lezuhant-sielok-mentoegysegek-pozicio","timestamp":"2025. február. 04. 12:03","title":"300 métert zuhantak, egy Apple Watch segített megmenteni a síelők életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Google újraírta az MI felhasználására vonatkozó alapelveit, a techóriás már nem zárkózik el attól, hogy fegyverként vagy megfigyelésre használja a mesterséges intelligenciát.","shortLead":"A Google újraírta az MI felhasználására vonatkozó alapelveit, a techóriás már nem zárkózik el attól, hogy fegyverként...","id":"20250205_google-mesterseges-intelligencia-ai-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"d0d0fa6e-d299-48dd-b964-d869508229d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_google-mesterseges-intelligencia-ai-fegyver","timestamp":"2025. február. 05. 06:57","title":"Már nem ígéri a Google, hogy nem fogja fegyvernek használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb05110a-1b3b-44f3-b413-cefc967ba9e5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem kérhette a lengyel kormány, hogy visszamenőlegesen felezzék meg a bírók függetlenségének megsértése miatti büntetést.","shortLead":"Nem kérhette a lengyel kormány, hogy visszamenőlegesen felezzék meg a bírók függetlenségének megsértése miatti...","id":"20250205_birosag-Lengyelorszag-EU-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb05110a-1b3b-44f3-b413-cefc967ba9e5.jpg","index":0,"item":"0b290004-7f04-468f-b425-6e1f9e73b7d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_birosag-Lengyelorszag-EU-birsag","timestamp":"2025. február. 05. 11:48","title":"Megerősítette a bíróság: jogos volt a Lengyelország elleni 130 milliárd forintos EU-bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Egy másik kormányzati döntés értelmében már a protokollkiadásokon is spórolni kellett, így a partnereknek legfeljebb egy képeslapot lehetett adni karácsonyi és újévi ajándékként. A 2024-es, nem nyilvános kormányhatározatokból látszik, mennyire szorították meg a nadrágszíjat. A köztisztviselők már sztrájkra készülnek.","shortLead":"Egy másik kormányzati döntés értelmében már a protokollkiadásokon is spórolni kellett, így a partnereknek legfeljebb...","id":"20250206_Nem-nyilvanos-hatarozat-Orban-Viktor-dontesen-mult-ki-kaphat-plusz-penzt-az-kormanyzati-szerveknel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824.jpg","index":0,"item":"542b1202-4de6-45bd-bb48-796f8fe7d719","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Nem-nyilvanos-hatarozat-Orban-Viktor-dontesen-mult-ki-kaphat-plusz-penzt-az-kormanyzati-szerveknel-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 06:11","title":"Akkora a spórolás a kormányzatban, hogy Orbán Viktor döntésén múlt az is, ki kaphatott plusz pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd16ed-03af-42a3-8f3d-3eba34dc4a38","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem tudni, hogy a sofőr életben van-e, utoljára akkor adott életjelet, miután belezuhant a víznyelőbe.","shortLead":"Nem tudni, hogy a sofőr életben van-e, utoljára akkor adott életjelet, miután belezuhant a víznyelőbe.","id":"20250204_mentok-viznyelo-teherautosofor-japan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35bd16ed-03af-42a3-8f3d-3eba34dc4a38.jpg","index":0,"item":"1a44b8a6-62e7-4845-960a-9b41134b290c","keywords":null,"link":"/elet/20250204_mentok-viznyelo-teherautosofor-japan","timestamp":"2025. február. 04. 13:16","title":"Már egy hete nem tudják kiszedni a víznyelőbe zuhant teherautó-sofőrt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce0e38-e68e-43cd-91cb-79ded95a72f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Gideon Szaár külügyminiszter szerint Izraelt megszállottan démonizálja a tanács és több határozatban ítélték el, mint Iránt, Kubát, Észak-Koreát és Venezuelát együttvéve.","shortLead":"Gideon Szaár külügyminiszter szerint Izraelt megszállottan démonizálja a tanács és több határozatban ítélték el, mint...","id":"20250205_izrael-kilepes-emberi-jogi-tanacs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fce0e38-e68e-43cd-91cb-79ded95a72f6.jpg","index":0,"item":"84ac702a-9cde-4d56-823c-2c326d701ca9","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_izrael-kilepes-emberi-jogi-tanacs-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 20:46","title":"Izrael is bejelentette kilépését az Emberi Jogi Tanácsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rádió egykori párizsi és brüsszeli tudósítója hetvenhárom éves volt.","shortLead":"A Magyar Rádió egykori párizsi és brüsszeli tudósítója hetvenhárom éves volt.","id":"20250204_Meghalt-Keleti-Miklos-Pulitzer-emlekdijas-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5.jpg","index":0,"item":"7d67067c-219e-4f74-81dc-cb49614ee1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Meghalt-Keleti-Miklos-Pulitzer-emlekdijas-ujsagiro","timestamp":"2025. február. 04. 21:40","title":"Meghalt Keleti Miklós Pulitzer-emlékdíjas újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]