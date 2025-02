Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6daad53a-a324-4f6e-a395-db4c01c0b7b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb vállalatot indított el az a magántőkealap, amely néhány nappal az állam és az arab befektető közötti szerződés megkötése előtt került birtokon belülre a Rákosrendező környéki 85 hektáron.","shortLead":"Újabb vállalatot indított el az a magántőkealap, amely néhány nappal az állam és az arab befektető közötti szerződés...","id":"20250205_Mini-Dubaj-Newfield-Invest-Progressus-Magantokealap-Grand-Budapest-Garancsi-Istvan-Habony-Arpad-Halko-Gabriella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6daad53a-a324-4f6e-a395-db4c01c0b7b4.jpg","index":0,"item":"dae18216-8f2b-449b-aa09-dfb49a084354","keywords":null,"link":"/360/20250205_Mini-Dubaj-Newfield-Invest-Progressus-Magantokealap-Grand-Budapest-Garancsi-Istvan-Habony-Arpad-Halko-Gabriella","timestamp":"2025. február. 05. 16:50","title":"Újabb céggel támadnak Mini-Dubaj haszonlesői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump egy zsarnok, akit elég olcsón meg lehet venni. A demokratikus világ túl fogja élni a Trump-korszakot, de nem ígérkezik egyszerűnek. Az ügy, amelyben Orbán Viktor nemcsak Putyinnal, hanem El Salvador elnökével is egy követ fúj. Sajnos, Putyinnak igaza van, amikor azt hiszi, hogy az idő neki dolgozik. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump egy zsarnok, akit elég olcsón meg lehet venni. A demokratikus világ túl fogja élni a Trump-korszakot, de nem...","id":"20250206_Szijjarto-megvedte-Trump-tervet-hogy-az-USA-vegye-at-a-hatalmat-a-gazai-ovezetben-es-tegyek-azt-a-Kozel-Kelet-Rivierajava","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"baf7ea5f-b3b8-4a59-be05-da3ab176e70d","keywords":null,"link":"/360/20250206_Szijjarto-megvedte-Trump-tervet-hogy-az-USA-vegye-at-a-hatalmat-a-gazai-ovezetben-es-tegyek-azt-a-Kozel-Kelet-Rivierajava","timestamp":"2025. február. 06. 10:20","title":"Szijjártó megvédte Trump tervét, hogy az USA vegye át a hatalmat a gázai övezetben, és tegyék azt a Közel-Kelet Riviérájává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82468c-8a83-401b-9b14-5db45fd36338","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két másik ember is a fedélzeten volt.","shortLead":"Két másik ember is a fedélzeten volt.","id":"20250206_olaszorszag-helikopter-baleset-lorenzo-rovagnati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e82468c-8a83-401b-9b14-5db45fd36338.jpg","index":0,"item":"cb37daad-e2b2-4ab3-aa11-ba16e7612122","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_olaszorszag-helikopter-baleset-lorenzo-rovagnati","timestamp":"2025. február. 06. 12:03","title":"41 évesen helikopter-balesetben meghalt Parma mellett a Rovagnati cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet vezetői nem ülhetnek a New York-i elefántcsonttoronyban, most tényleg változtatásokra van szükség – mondta a magyar külügyminiszter.","shortLead":"A szervezet vezetői nem ülhetnek a New York-i elefántcsonttoronyban, most tényleg változtatásokra van szükség – mondta...","id":"20250206_Szijjarto-Peter-szerint-valsagban-van-az-ENSZ-meg-kell-reformalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"6c8c5d0e-87b5-4767-9cfa-8abd20253468","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Szijjarto-Peter-szerint-valsagban-van-az-ENSZ-meg-kell-reformalni","timestamp":"2025. február. 06. 07:27","title":"Szijjártó Péter szerint válságban van az ENSZ, meg kell reformálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4299350a-7022-4d00-a192-252581141d37","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre több a fenntarthatósági vezetői titulus Észak-Amerikában és Európában, a tőzsdén szereplő cégek szinte mindegyike kinevezett már „zöld főnököt”. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindegyikük komoly befolyással bír a vállalat életére, miközben még a pontos feladatkörük sem alakult ki.","shortLead":"Egyre több a fenntarthatósági vezetői titulus Észak-Amerikában és Európában, a tőzsdén szereplő cégek szinte mindegyike...","id":"20250206_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-cso-fenntarthatosagi-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4299350a-7022-4d00-a192-252581141d37.jpg","index":0,"item":"1ecdd820-2dce-4b41-8c8c-db78a84480c6","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-cso-fenntarthatosagi-vezetok","timestamp":"2025. február. 06. 18:30","title":"A nagy cégeknél jönnek a „zöld főnökök” – de vajon mit csinálnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae05ee0c-0407-4575-ba06-1a1b6a141c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jégtelenítésre váró gép farkát találta el egy érkező járat.","shortLead":"Egy jégtelenítésre váró gép farkát találta el egy érkező járat.","id":"20250206_utkozes-repulo-repuloter-seattle-japan-airlines-delta-air-lines","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae05ee0c-0407-4575-ba06-1a1b6a141c05.jpg","index":0,"item":"8161c993-26e1-4f6b-9f72-6f194a3ffeb9","keywords":null,"link":"/elet/20250206_utkozes-repulo-repuloter-seattle-japan-airlines-delta-air-lines","timestamp":"2025. február. 06. 11:42","title":"Ütközött két repülőgép a seattle-i reptér aszfaltján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vadászokat zavart meg az állat a Bükkben.","shortLead":"Vadászokat zavart meg az állat a Bükkben.","id":"20250205_bukk-ozd-medve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd.jpg","index":0,"item":"490aad81-6b03-490f-ad27-014b563b8580","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_bukk-ozd-medve","timestamp":"2025. február. 05. 14:49","title":"A kocsiba pattanva menekült el két vadász egy Ózdnál felbukkanó medve elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85448957-993b-43a0-896b-443f4fa6ceae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint egyértelműen kimutatható, hogy az emberi szervezetben egyre több mikroműanyag halmozódik fel.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint egyértelműen kimutatható, hogy az emberi szervezetben egyre több mikroműanyag halmozódik fel.","id":"20250205_mikromuanyag-felhalmozodasa-agy-maj-vese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85448957-993b-43a0-896b-443f4fa6ceae.jpg","index":0,"item":"c14abfe4-08b7-47e8-963c-112b76b6cce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_mikromuanyag-felhalmozodasa-agy-maj-vese","timestamp":"2025. február. 05. 13:03","title":"Az agyban, a májban és a vesében is felhalmozódik a mikroműanyag, az agynál a legnagyobb a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]