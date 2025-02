Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István cégcsoportja tagadja, hogy illegális szerencsejáték zajlott volna a klubjában. A miniszterelnök veje „reméli”, ugyanitt tartana, ha nem a miniszterelnök lenne az apósa. Kapott állami hiteleket és adókedvezményeket, de szerinte ez normális.","shortLead":"Tiborcz István cégcsoportja tagadja, hogy illegális szerencsejáték zajlott volna a klubjában. A miniszterelnök veje...","id":"20250207_Tiborcz-BDPST-je-Jatekpenzzel-zajlik-a-tevekenyseg-rekreacios-celbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f.jpg","index":0,"item":"c9ca235f-a9b3-4411-adc1-14c5fa488a4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_Tiborcz-BDPST-je-Jatekpenzzel-zajlik-a-tevekenyseg-rekreacios-celbol","timestamp":"2025. február. 07. 07:44","title":"Tiborcz BDPST-je: Játékpénzzel zajlik a tevékenység, rekreációs célból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":" Borbély Ede","category":"360","description":"Donald Trump második elnöki ciklusa és az Egyesült Államok újbóli kilépése a párizsi klímaegyezményből jelentős kihívások elé állítja a globális dekarbonizációs törekvéseket. Viszont Európának ez inkább lehetőséget rejt, amit mielőbb fel kellene ismerni – hívja fel a figyelmet energetikai szakértő szerzőnk, Borbély Ede. Vélemény.","shortLead":"Donald Trump második elnöki ciklusa és az Egyesült Államok újbóli kilépése a párizsi klímaegyezményből jelentős...","id":"20250207_Klimapolitika-usa-Trump-europai-zoldpolitika-velemeny-borbely-ede-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"637e29c9-fb9d-4e30-8dfd-552658906f95","keywords":null,"link":"/360/20250207_Klimapolitika-usa-Trump-europai-zoldpolitika-velemeny-borbely-ede-energia","timestamp":"2025. február. 07. 14:50","title":"Klímapolitikai sokkot okozott Trump, de ebből hasznot húzhat az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már nem szükséges regisztráció a ChatGPT Search használatához, az OpenAI ugyanis szabadon hozzáférhetővé tette a keresőt. Néhány funkcióhoz azért továbbra is szükség lehet rá.","shortLead":"Már nem szükséges regisztráció a ChatGPT Search használatához, az OpenAI ugyanis szabadon hozzáférhetővé tette...","id":"20250206_openai-chatgpt-search-webes-kereso-regisztracio-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"d31156c5-75fb-4c62-919b-58740ca44a51","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_openai-chatgpt-search-webes-kereso-regisztracio-nelkul","timestamp":"2025. február. 06. 09:04","title":"Retteghet a Google? Pofonegyszerű lett használni a ChatGPT keresőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5681012-49aa-491b-98b3-c849df94aa8a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Sokszor tapasztalat, tehetség nélkül, érdemtelenül jut valaki támogatáshoz, de jó jeleket is lát a filmszakmában Havas Ágnes, aki 2011 és 2019 között volt a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója, Andy Vajna idején. A producer az újraéledő Magyar Filmszemle játékfilmes kategóriájának egyik zsűritagja. Interjú.","shortLead":"Sokszor tapasztalat, tehetség nélkül, érdemtelenül jut valaki támogatáshoz, de jó jeleket is lát a filmszakmában Havas...","id":"20250206_hvg-havas-agnes-producer-kurzusfilmek-filmszemle-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5681012-49aa-491b-98b3-c849df94aa8a.jpg","index":0,"item":"3bb5693e-0911-4770-bc6c-3056c3ef5ab5","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-havas-agnes-producer-kurzusfilmek-filmszemle-interju","timestamp":"2025. február. 06. 17:30","title":"„A magyar kultúrát kivéreztetni, karanténba rakni sajnos lehet, de elnyomni nem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a4c8ff-7be3-494d-b116-96ce0aec8142","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban Magyar Péter azzal vádolta a Demokratikus Koalíciót, hogy összejátszik a Fidesszel, ezért nem születik megállapodás. Most a kormánypárt kivonult, a többiek megszavazták: új pályázatokat kell kiírni. ","shortLead":"Korábban Magyar Péter azzal vádolta a Demokratikus Koalíciót, hogy összejátszik a Fidesszel, ezért nem születik...","id":"20250207_fovarosi-cegek-igazgatosagi-felugyelobizottsagi-tagok-karacsony-gergely-magyar-peter-fidesz-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5a4c8ff-7be3-494d-b116-96ce0aec8142.jpg","index":0,"item":"1065883d-bbe6-48aa-88a6-6c37b0ffe577","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_fovarosi-cegek-igazgatosagi-felugyelobizottsagi-tagok-karacsony-gergely-magyar-peter-fidesz-megallapodas","timestamp":"2025. február. 07. 16:49","title":"Megegyeztek a fővárosi cégek igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagjainak ügyében, a Fidesz kivonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c5c26f-85c6-48b7-84d3-93affae6d475","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jövünk minden információval, melyek a Hot Wheels legújabb kisautóinak hazai elérhetőségével kapcsolatosak.","shortLead":"Jövünk minden információval, melyek a Hot Wheels legújabb kisautóinak hazai elérhetőségével kapcsolatosak.","id":"20250207_orulhetnek-a-hot-wheels-rajongok-izgalmas-uj-ferrari-kisautok-jonnek-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05c5c26f-85c6-48b7-84d3-93affae6d475.jpg","index":0,"item":"222d0942-dba4-44a0-90ed-6468b52affab","keywords":null,"link":"/cegauto/20250207_orulhetnek-a-hot-wheels-rajongok-izgalmas-uj-ferrari-kisautok-jonnek-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 07. 08:35","title":"Örülhetnek a Hot Wheels-rajongók, izgalmas új kisautók jönnek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae475e5d-c5ea-41c0-a5da-0a044f480474","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szerintük a platformot szándékosan úgy tervezték, hogy a gyerekek bármi áron fel akarják hívni magukra a figyelmet.","shortLead":"Szerintük a platformot szándékosan úgy tervezték, hogy a gyerekek bármi áron fel akarják hívni magukra a figyelmet.","id":"20250207_tiktok-blackout-kihivas-halal-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae475e5d-c5ea-41c0-a5da-0a044f480474.jpg","index":0,"item":"617f6dc5-cba3-45f8-ac87-99fbd1a34dab","keywords":null,"link":"/elet/20250207_tiktok-blackout-kihivas-halal-per","timestamp":"2025. február. 07. 20:06","title":"Fojtogatós kihívásba belehalt gyerekek szülei perelik a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Trump elnök olyan politikust nevezett ki, aki nem fogja segíteni Donald Tusk kormányát, de kiáll Ukrajna további támogatása mellett.","shortLead":"Trump elnök olyan politikust nevezett ki, aki nem fogja segíteni Donald Tusk kormányát, de kiáll Ukrajna további...","id":"20250207_varso-amerikai-nagykovet-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e.jpg","index":0,"item":"bbb87ea8-0a0c-4be1-bb13-95a2605c3ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_varso-amerikai-nagykovet-kinevezes","timestamp":"2025. február. 07. 10:23","title":"Varsóban már megvan az új amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]