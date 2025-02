Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7e84f2f-ea53-439e-be6d-aca8c269b49d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Egy lépéssel sem többet a fasizmus felé!” – kiabálta egy nő az európai szélsőjobboldal gyűlésén, ahonnan igen gyorsan kirángatták a rendőrök.","shortLead":"„Egy lépéssel sem többet a fasizmus felé!” – kiabálta egy nő az európai szélsőjobboldal gyűlésén, ahonnan igen gyorsan...","id":"20250208_Femen-aktivista-felmeztelen-madrid-Patriotak-video-fasisztak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e84f2f-ea53-439e-be6d-aca8c269b49d.jpg","index":0,"item":"4f1da18c-3587-45e4-90c8-3f6842b5218a","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Femen-aktivista-felmeztelen-madrid-Patriotak-video-fasisztak","timestamp":"2025. február. 08. 19:37","title":"Félmeztelen Femen-aktivista zavarta meg a Patrióták madridi csúcstalálkozóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37571a0b-93a0-4e04-af02-0e8e4d773b4a","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Talán ő is hirdethetné a vele sokszor fellépő, nála pár évvel idősebb Pataki Ágival együtt, hogy „a szépség sokáig tart, ha vigyázunk rá”. Persze az is lehet, hogy örökre megragadt volna Amerikában, és végleg Sarah de Lantos maradt volna. Hiszen ő volt az egyik első magyar modell a Kádár-korszakban, aki a nemzetközi divatvilágban is sikereket ért el. De meggyilkolták nem sokkal a harmincadik születésnapja előtt. Ma sem tudjuk biztosan, ki tette. Az övé volt a három vérben ázó holttest egyike, amelyre 1985. januárjában rábukkantak egy lepukkant New York-i lakásban.","shortLead":"Talán ő is hirdethetné a vele sokszor fellépő, nála pár évvel idősebb Pataki Ágival együtt, hogy „a szépség sokáig...","id":"20250207_Lantos-Piroska-1955-1985-manoken-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37571a0b-93a0-4e04-af02-0e8e4d773b4a.jpg","index":0,"item":"53c18971-fdbc-4d08-bf1d-2b66c9068eb9","keywords":null,"link":"/360/20250207_Lantos-Piroska-1955-1985-manoken-gyilkossag","timestamp":"2025. február. 07. 19:52","title":"Nyugaton is karriert tudott csinálni a Kádár-korszak New Yorkban meggyilkolt sztármodellje – 70 éve született Lantos Piroska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","shortLead":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","id":"20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40.jpg","index":0,"item":"19f7a6f4-8613-45b5-bc54-c81a8924f65a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","timestamp":"2025. február. 08. 10:58","title":"Külön személyzet foglalkozik az Uzsokiban a szuperbaktériummal fertőzött betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174bd380-521e-467b-a021-1e2683bfebef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időzítés aligha véletlen: a tervek szerint MotoGP- és Superbike-világbajnoki futamot szervez idén Magyarország. ","shortLead":"Az időzítés aligha véletlen: a tervek szerint MotoGP- és Superbike-világbajnoki futamot szervez idén Magyarország. ","id":"20250207_motorsport-esemenyek-nemzeti-rendezvenyszervezo-ugynokseg-hatarozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/174bd380-521e-467b-a021-1e2683bfebef.jpg","index":0,"item":"52e61bd2-3d46-4e88-840c-3a25e3dcdd17","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_motorsport-esemenyek-nemzeti-rendezvenyszervezo-ugynokseg-hatarozat","timestamp":"2025. február. 07. 14:37","title":"A motorsporteseményeket is maga alá gyűri a Rogán-féle nemzeti rendezvényszervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c157a4-b40b-43ac-a504-97be84904880","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Azon húzta fel magát egy férfi a Houstonba tartó járaton, hogy ülőhelyet akart vele cserélni egy nő.","shortLead":"Azon húzta fel magát egy férfi a Houstonba tartó járaton, hogy ülőhelyet akart vele cserélni egy nő.","id":"20250207_repulogep-megvadult-utas-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58c157a4-b40b-43ac-a504-97be84904880.jpg","index":0,"item":"a4be80cf-d08c-40a6-b292-e2ad71d5e9be","keywords":null,"link":"/elet/20250207_repulogep-megvadult-utas-amerika","timestamp":"2025. február. 07. 12:29","title":"Megpróbálta kiütni a repülőgép ablakát egy megvadult utas Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee2abc1-9179-4d3c-8cd8-2c98d9a87e36","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a Patrióták nagy dzsemborit tartanak Madridban, a nemzetközi lapok arról cikkeznek, hogy a „Brüsszel bevételére” készülő EP-frakcióhoz tartozó szélsőjobbos politikai univerzum Moszkva érdekeit szolgálja – még ha nem is mindenki szándékosan.","shortLead":"Miközben a Patrióták nagy dzsemborit tartanak Madridban, a nemzetközi lapok arról cikkeznek, hogy a „Brüsszel...","id":"20250208_patriotak-orban-oroszorszag-Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ee2abc1-9179-4d3c-8cd8-2c98d9a87e36.jpg","index":0,"item":"e147fe49-351f-4d34-abb4-9def02034cd4","keywords":null,"link":"/360/20250208_patriotak-orban-oroszorszag-Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 08. 12:15","title":"Cseh kormányfő: Egyértelmű, hogy a Patrióták orosz érdekeket szolgálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df2e714-a509-4180-b68f-e9030349c77a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség szoros biztosítása mellett, úgy tűnik, balhé nélkül ért véget a Kitörés napja február 8-án. A szélsőjobbosok elindultak a 60 kilométeres éjszakai túrára a 80 évvel ezelőtti hitlerista kitörés emlékére. Képes beszámoló a német és magyar szélsőjobb ünnepéről.","shortLead":"A rendőrség szoros biztosítása mellett, úgy tűnik, balhé nélkül ért véget a Kitörés napja február 8-án...","id":"20250208_kitores-tura-kepek-naci-szelsojobb-gyulekezo-budai-var-fotok-antifa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0df2e714-a509-4180-b68f-e9030349c77a.jpg","index":0,"item":"2a0d6c27-9572-44ac-8e7f-6f602fd821ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_kitores-tura-kepek-naci-szelsojobb-gyulekezo-budai-var-fotok-antifa-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 19:04","title":"Blackface Magyar Péter, SS-koponyák, a HVG pedig egy „Arschloch” – így vonultak fel a szélsőjobbosok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb059a86-752e-4a10-aada-b3f914ad4696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint minden a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően zajlik.","shortLead":"A külügyminiszter szerint minden a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően zajlik.","id":"20250207_Vadai-paks-2-rezsufal-szijjarto-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb059a86-752e-4a10-aada-b3f914ad4696.jpg","index":0,"item":"b23e130b-95c5-4637-80bc-14ce6cad3530","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Vadai-paks-2-rezsufal-szijjarto-parlament","timestamp":"2025. február. 07. 19:41","title":"Vadai rákérdezett, hogy dől-e a rézsűfal a Paks II. beruházás helyszínén, Szijjártó egy mondatban válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]