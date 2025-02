Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pete Hegseth Brüsszelben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja békefenntartókkal garantálni Ukrajna biztonságát.","shortLead":"Pete Hegseth Brüsszelben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja békefenntartókkal garantálni Ukrajna...","id":"20250212_pete-hegseth-ukrajna-amerikai-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14.jpg","index":0,"item":"d7ba1fe1-2a70-4a3e-abd2-6fb3364dd19a","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_pete-hegseth-ukrajna-amerikai-tamogatas","timestamp":"2025. február. 12. 19:34","title":"Amerikai védelmi miniszter: Irreális Ukrajna 2014 előtti határainak visszaállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec00eee-de6a-41c3-8c1a-6ae7c4928581","c_author":"HVG","category":"elet","description":"X Æ A-12 (ez a neve) 5 éves lesz májusban. ","shortLead":"X Æ A-12 (ez a neve) 5 éves lesz májusban. ","id":"20250213_Elon-Musk-fia-kicsit-osszefikazta-Trump-iroasztalat-az-Ovalis-Irodaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ec00eee-de6a-41c3-8c1a-6ae7c4928581.jpg","index":0,"item":"1a604aab-d06b-4187-948f-084ec9659838","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Elon-Musk-fia-kicsit-osszefikazta-Trump-iroasztalat-az-Ovalis-Irodaban","timestamp":"2025. február. 13. 19:47","title":"Elon Musk fia kicsit összefikázta Trump íróasztalát az Ovális Irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","shortLead":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","id":"20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"6375497e-c7cb-4dc1-ba7e-0b0cadfee012","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:34","title":"Melania Trump izgalommal várja, hogy megnyissák a Fehér Házat a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc543b6-1f01-4728-a093-cf84c40cd98f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az államrendészeti osztály megtiltotta, hogy József Attila köszöntse az írót, mert híres versében politikai célzásokra bukkantak.","shortLead":"Az államrendészeti osztály megtiltotta, hogy József Attila köszöntse az írót, mert híres versében politikai célzásokra...","id":"20250213_Igy-ismerkedett-meg-Thomas-Mann-a-magyar-demokraciaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc543b6-1f01-4728-a093-cf84c40cd98f.jpg","index":0,"item":"8d650f71-f62e-4c19-868c-67721ba232b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250213_Igy-ismerkedett-meg-Thomas-Mann-a-magyar-demokraciaval","timestamp":"2025. február. 13. 09:07","title":"Betilt az államrendészet – így ismerkedett meg Thomas Mann a magyar demokráciával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef676f2-9cb1-432d-b791-b79358fb2310","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint négy termékben is 50 százalék helyett csak 30-33 százalék volt a teljes kiőrlésű liszt aránya. A Lidl szerint a jogszabályok csak a kenyerek esetében írják elő, milyen legyen az arány.","shortLead":"A versenyhivatal szerint négy termékben is 50 százalék helyett csak 30-33 százalék volt a teljes kiőrlésű liszt aránya...","id":"20250213_buntetes-lidl-teljes-kiorlesu-liszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ef676f2-9cb1-432d-b791-b79358fb2310.jpg","index":0,"item":"695bf6a0-8c43-4035-b894-e4717f50801b","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_buntetes-lidl-teljes-kiorlesu-liszt","timestamp":"2025. február. 13. 15:21","title":"A Lidl nem ért egyet a GVH büntetésével és a beszállítókra mutogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0243c885-6aec-4fdf-a673-dceb12b6e74e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Elfogadta a jelölését a Szenátus, csak egy republikánus szavazott ellene. ","shortLead":"Elfogadta a jelölését a Szenátus, csak egy republikánus szavazott ellene. ","id":"20250213_Hivatalos-az-oltastagado-Kennedy-az-uj-amerikai-egeszsegugyi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0243c885-6aec-4fdf-a673-dceb12b6e74e.jpg","index":0,"item":"bc327b4f-572d-4f2b-9602-ef88db474fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Hivatalos-az-oltastagado-Kennedy-az-uj-amerikai-egeszsegugyi-miniszter","timestamp":"2025. február. 13. 21:00","title":"Hivatalos: az oltástagadó Kennedy az új amerikai egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fdbfdb-b60e-4685-847b-d44ab219ff9e","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Gyászol a világ. Az üde és vicces, a való világról valamit is gondoló Bridget Jonest elvesztettük. Helyette itt a családbarát, erőltetett mosolyú, poéntalanított franchise-hősnő. Visszavárunk, Bridget!","shortLead":"Gyászol a világ. Az üde és vicces, a való világról valamit is gondoló Bridget Jonest elvesztettük. Helyette itt...","id":"20250212_Bridget-Jones-4-bolondulasig-Renee-Zellweger-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fdbfdb-b60e-4685-847b-d44ab219ff9e.jpg","index":0,"item":"fb6b6463-70a8-466e-aeb9-8a4e4332e375","keywords":null,"link":"/kultura/20250212_Bridget-Jones-4-bolondulasig-Renee-Zellweger-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 20:00","title":"Műmosoly, gyász, bundabugyi – megnéztük a Bridget Jones 4. részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9926c131-0b07-4e04-b8e3-a6af42c50df7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vallási szertartásokon használják Indiában azokat a robotelefántokat, amelyek megszólalásig hasonlítanak az igaziakra.","shortLead":"Vallási szertartásokon használják Indiában azokat a robotelefántokat, amelyek megszólalásig hasonlítanak az igaziakra.","id":"20250213_india-templom-vallas-szertartas-feszial-robotelefant-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9926c131-0b07-4e04-b8e3-a6af42c50df7.jpg","index":0,"item":"068c4bcb-3a31-41d4-827e-a45e69080bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_india-templom-vallas-szertartas-feszial-robotelefant-video","timestamp":"2025. február. 13. 16:33","title":"Robotelefántokat készítettek Indiában, hogy ne kínozzák az igaziakat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]