[{"available":true,"c_guid":"1ee42184-bf1f-4beb-96f4-111533b3bcb9","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A román Rapid Bukarest örülhet, amely a norvég csapat helyett jutott tovább.","shortLead":"A román Rapid Bukarest örülhet, amely a norvég csapat helyett jutott tovább.","id":"20250224_Ketszer-is-csodbe-ment-es-az-utolso-ot-meccset-elbukta-megis-tovabbjuto-helyen-zart-a-BL-ben-a-haromszoros-gyoztes-Vipers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ee42184-bf1f-4beb-96f4-111533b3bcb9.jpg","index":0,"item":"a27686c1-df6d-446d-9f48-574daaf22a73","keywords":null,"link":"/sport/20250224_Ketszer-is-csodbe-ment-es-az-utolso-ot-meccset-elbukta-megis-tovabbjuto-helyen-zart-a-BL-ben-a-haromszoros-gyoztes-Vipers","timestamp":"2025. február. 24. 15:10","title":"Kétszer is csődbe ment, és az utolsó öt meccsét elbukta, mégis továbbjutó helyen zárt a BL-ben a háromszoros győztes Vipers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dübörög tovább a Chrome nagy leszámolása, a Google böngészője lassan mindenkinél kikapcsolja a régi, Manifest V2 bővítményplatformra épülő alkalmazásokat – így a legismertebb reklámblokkolókat is. ","shortLead":"Dübörög tovább a Chrome nagy leszámolása, a Google böngészője lassan mindenkinél kikapcsolja a régi, Manifest V2...","id":"20250224_google-chrome-bongeszo-manifest-v3-regi-bovitmenyek-kikapcsolas-reklamblokkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800.jpg","index":0,"item":"fe323adc-f284-493f-ac00-ff13729d39d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_google-chrome-bongeszo-manifest-v3-regi-bovitmenyek-kikapcsolas-reklamblokkolok","timestamp":"2025. február. 24. 09:03","title":"Itt a vége: kikapcsolja a reklámblokkolókat a Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","id":"20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef.jpg","index":0,"item":"967dd87d-940a-48c4-a011-16a7ad40ea6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","timestamp":"2025. február. 24. 08:19","title":"Meg kell műteni Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Oroszországgal szembeni 16. szankciós csomag elfogadásának napján az EU hozzálátott a 17. csomag előkészítéséhez, miközben a háttérben gőzerővel folyik egy több tízmilliárd eurós katonai támogatási csomag előkészítése. A magyar külügyminiszter mindezekkel nem ért egyet, és vétóval fenyeget – még akkor is, ha eddig az összes szankciót megszavazta a magyar kormány.","shortLead":"Az Oroszországgal szembeni 16. szankciós csomag elfogadásának napján az EU hozzálátott a 17. csomag előkészítéséhez...","id":"20250224_orosz-ukran-haboru_szijjarto_eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"692443ab-837a-4c12-9d7b-cca1966104da","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_orosz-ukran-haboru_szijjarto_eu","timestamp":"2025. február. 24. 15:25","title":"Szijjártó: Ukrajna mindennap tovább gyengül, ezért ne adjunk nekik pénzt fegyverre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump 500 milliárd dollár értékben akar hozzájutni Ukrajnában található ritka ásványkincsekhez az amerikai katonai segítség ellentételezéseként.","shortLead":"Trump 500 milliárd dollár értékben akar hozzájutni Ukrajnában található ritka ásványkincsekhez az amerikai katonai...","id":"20250224_ukrajna-egyesult-allamok-asvanykincsek-haboru-katonai-segisegnyujtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"4a13dfc2-7aad-4dc2-bfbc-2898d2e274e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_ukrajna-egyesult-allamok-asvanykincsek-haboru-katonai-segisegnyujtas","timestamp":"2025. február. 24. 17:42","title":"Karnyújtásnyira a megállapodás az ásványkincsekről szóló ukrán–amerikai tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b74816-450d-40a2-a3d6-86132563ac50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Különösebb hírverés nélkül kezdett tesztelni egy új Office-csomagot a Microsoft. Az újdonság ingyenes, de ennek ára van: reklámokat kell elviselni, miközben dokumentumokat szerkeszt. Más megkötések is vannak.","shortLead":"Különösebb hírverés nélkül kezdett tesztelni egy új Office-csomagot a Microsoft. Az újdonság ingyenes, de ennek ára...","id":"20250225_mirosoft-office-ingyenes-verzio-reklamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3b74816-450d-40a2-a3d6-86132563ac50.jpg","index":0,"item":"3bc0b487-7fd3-4493-ac84-0759e94af0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_mirosoft-office-ingyenes-verzio-reklamok","timestamp":"2025. február. 25. 11:03","title":"A jó hír: jön az ingyenes Office. A rossz: reklámok vannak benne.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf298de6-4627-4b68-8c44-6f72ebbdc90c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bács-Kiskun megyei diák álnéven létrehozott tárhelyen tárolt és onnan osztott meg gyerekpornó-tartalmakat, a képeken és videókon óvodáskorú gyerekek voltak. ","shortLead":"A Bács-Kiskun megyei diák álnéven létrehozott tárhelyen tárolt és onnan osztott meg gyerekpornó-tartalmakat, a képeken...","id":"20250225_pedofil-porno-ovodasok-kozepiskolas-fiu-vademeles-felfuggesztett-bacs-kiskun-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf298de6-4627-4b68-8c44-6f72ebbdc90c.jpg","index":0,"item":"04d8ce18-7cdb-4d5a-bdd9-2bbcaaef2c06","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_pedofil-porno-ovodasok-kozepiskolas-fiu-vademeles-felfuggesztett-bacs-kiskun-megye","timestamp":"2025. február. 25. 08:31","title":"Óvodásokról terjesztett pornóvideót egy középiskolás fiú, felfüggesztett börtönt kér rá az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f3786f-0e8b-4050-bfc9-90f74475fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pilóta nem szenvedett maradandó sérüléseket, és az utasok is épségben megérkeztek.","shortLead":"A pilóta nem szenvedett maradandó sérüléseket, és az utasok is épségben megérkeztek.","id":"20250224_iberia-repulo-pilota-tarantula-csipes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6f3786f-0e8b-4050-bfc9-90f74475fbbc.jpg","index":0,"item":"14225c50-7d64-43cc-a798-b6792feb44e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_iberia-repulo-pilota-tarantula-csipes","timestamp":"2025. február. 24. 13:15","title":"Tarantula csípte meg repülés közben az utasszállító pilótáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]