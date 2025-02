Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Teherautókhoz és buszokhoz is gyártanak majd itt abroncsokat.","shortLead":"Teherautókhoz és buszokhoz is gyártanak majd itt abroncsokat.","id":"20250226_Bovit-a-Hankook-Racalmason-450-uj-munkahely-jon-letre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5.jpg","index":0,"item":"40c9ad16-ed1b-4cd6-b4d0-f2e129eba4e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Bovit-a-Hankook-Racalmason-450-uj-munkahely-jon-letre","timestamp":"2025. február. 26. 12:43","title":"Elindul a Hankook gyárbővítése Rácalmáson, 450 új munkahely jön létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A miniszter szokás szerint zsarolt és fenyegetett az élelmiszerárak miatt, Palóc André magyarpéterezett.","shortLead":"A miniszter szokás szerint zsarolt és fenyegetett az élelmiszerárak miatt, Palóc André magyarpéterezett.","id":"20250226_Miniszteriumi-szereposztas-rossz-zsaru-es-propagandazsaru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"bec3f333-4fd1-41e6-b734-b3a962a202a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Miniszteriumi-szereposztas-rossz-zsaru-es-propagandazsaru","timestamp":"2025. február. 26. 08:09","title":"Minisztériumi szereposztás: rossz zsaru és propagandazsaru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5623b3f1-7a97-45e8-86a9-c10af02af7b7","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Púpos horgászhalat nagyon ritkán lehet látni, így a kutatóknak hihetetlen szerencséjük volt. Miért az vannak nagyobb kockázatnak kitéve az idősek, és mit lehet tenni a megelőzésért?","shortLead":"Világszerte évente milliónyi áldozatot követelnek a különböző légúti betegségek, amelyek különösen nagy veszélyt...","id":"20250225_leguti-betegseg-idos-korban-tudogyulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4aa8edee-251a-4f47-ab4d-6ac700826db4.jpg","index":0,"item":"dcc0923e-cc54-46c2-8c16-a7ac7363b24d","keywords":null,"link":"/elet/20250225_leguti-betegseg-idos-korban-tudogyulladas","timestamp":"2025. február. 25. 10:46","title":"Ezért veszélyesek az idősekre a légúti fertőzések, amik Ferenc pápát is kórházba juttatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","shortLead":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","id":"20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"2c452a3a-5c52-4fdf-8ded-56028ec2144a","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","timestamp":"2025. február. 25. 11:06","title":"Vucsics: Fáradt vagyok, túlterhelt, és nem tudok mindennel foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés az idén is alacsonyabb lehet, mint ahogy azt a kormány várja, miközben az infláció biztos, hogy nagyobb lesz a prognózisában szereplőnél – derül ki a Költségvetési Tanács friss jelentéséből.","shortLead":"A gazdasági növekedés az idén is alacsonyabb lehet, mint ahogy azt a kormány várja, miközben az infláció biztos...","id":"20250224_Lassabb-gazdasagi-novekedes-nagyobb-aremelkedes-johet-Magyarorszagon-allitja-a-Koltsegvetesi-Tanacs-friss-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"e3b2b585-7cae-4cb8-9bc9-ea9729876c10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Lassabb-gazdasagi-novekedes-nagyobb-aremelkedes-johet-Magyarorszagon-allitja-a-Koltsegvetesi-Tanacs-friss-jelentese","timestamp":"2025. február. 24. 21:05","title":"Lassabb gazdasági növekedés, nagyobb áremelkedés jöhet Magyarországon – állítja a Költségvetési Tanács friss jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Üzemanyagszivárgás, majd ebből fakadó problémák láncolata vezetett ahhoz, hogy megsemmisült a Starship a hetedik tesztrepülésén.","shortLead":"Üzemanyagszivárgás, majd ebből fakadó problémák láncolata vezetett ahhoz, hogy megsemmisült a Starship a hetedik...","id":"20250225_spacex-starship-urhajo-tesztrepules-robbanas-vizsgalat-okok-uzemanyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"a9a8fc1b-4581-40d9-b787-145fe590a1ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_spacex-starship-urhajo-tesztrepules-robbanas-vizsgalat-okok-uzemanyag","timestamp":"2025. február. 25. 17:03","title":"Kiderült, miért végződött látványos robbanással a Starship legutóbbi tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]