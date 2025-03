Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A bér- és rezsiköltségek olyannyira megemelkedtek Szoboszlai Dominik klubjánál, hogy ellensúlyozták a megnövekedett bevételeket. ","shortLead":"A bér- és rezsiköltségek olyannyira megemelkedtek Szoboszlai Dominik klubjánál, hogy ellensúlyozták a megnövekedett...","id":"20250228_liverpool-fc-veszteseg-penzugyek-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151.jpg","index":0,"item":"3cb9fd4c-3fdc-4d1d-af6b-b70d08a0ecc4","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_liverpool-fc-veszteseg-penzugyek-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. február. 28. 15:06","title":"Közel 28 milliárd forintos veszteséggel zárta a Liverpool az előző pénzügyi évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Néha egy közös kávézás is képes csodákra: segíthet elsimítani például a munkahelyi konfliktusokat, javítani a kommunikációt és elősegíteni a valódi megértést – mutatnak rá a Sorsfordító küzdelmeink című kötet szerzői. Szerkesztett részlet Csibi Magor vezetéstudományi szakértő és Radu Predescu veterán katona könyvéből.","shortLead":"Néha egy közös kávézás is képes csodákra: segíthet elsimítani például a munkahelyi konfliktusokat, javítani...","id":"20250301_Ket-nezopont-egy-kave-mellett-Igy-simithatok-el-a-konfliktusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d.jpg","index":0,"item":"1d6cc879-ecdf-47a3-81a4-3b1cbbcf490c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250301_Ket-nezopont-egy-kave-mellett-Igy-simithatok-el-a-konfliktusok","timestamp":"2025. március. 01. 19:15","title":"Két nézőpont egy kávé mellett: Így simíthatók el a konfliktusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791f5312-c015-4c00-a8e3-dc8e4122988c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szombaton volt a Nemzeti Faültetés Napja, közel 5000 önkéntes ültetett őshonos csemetéket 218 helyszínen. ","shortLead":"Szombaton volt a Nemzeti Faültetés Napja, közel 5000 önkéntes ültetett őshonos csemetéket 218 helyszínen. ","id":"20250301_nemzeti-faultetes-napja-10-millio-fa-alapitvany-erdo-fenntarthatosag-klimaharc-termeszetvedelem-civil-onkentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/791f5312-c015-4c00-a8e3-dc8e4122988c.jpg","index":0,"item":"145a2016-1557-4821-a530-2fc596358c9a","keywords":null,"link":"/zhvg/20250301_nemzeti-faultetes-napja-10-millio-fa-alapitvany-erdo-fenntarthatosag-klimaharc-termeszetvedelem-civil-onkentesseg","timestamp":"2025. március. 01. 16:39","title":"Majd százezer facsemete került a földbe a tavasz első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b7f3fc-2452-4a9e-a838-7be4d0d1bf73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lesz-e újabb magyar Oscar-díjas? Mennyivel rontották az Emilia Pérez esélyeit a főszereplő rasszista posztjai? Betett-e A brutalista Tóth Lászlójának a mesterséges intelligencia? Ünnepelhet-e Demi Moore és Kieran Culkin? Az Oscar-esélyeknek jártunk utána a szaklapok áttanulmányozása és a teafűből jóslás eszközeivel.","shortLead":"Lesz-e újabb magyar Oscar-díjas? Mennyivel rontották az Emilia Pérez esélyeit a főszereplő rasszista posztjai? Betett-e...","id":"20250301_HVG-nagy-Oscar-ugyi-eselylatolgatoja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b7f3fc-2452-4a9e-a838-7be4d0d1bf73.jpg","index":0,"item":"45c543f3-d2bf-44ce-a6d3-e1db1b1dc616","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_HVG-nagy-Oscar-ugyi-eselylatolgatoja-ebx","timestamp":"2025. március. 01. 17:30","title":"Mennyi esélye van A brutalistának, hogy taroljon? – itt a HVG nagy Oscar-ügyi esélylatolgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a059af7d-cfe4-4a60-94e1-e5e69802115c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétszeresére bővíti gyártókapacitását a japán Nissin Foods.","shortLead":"Kétszeresére bővíti gyártókapacitását a japán Nissin Foods.","id":"20250228_nissin-foods-instant-zacskos-leves-gyartouzem-bovitese-kecskemet-elelmiszeripar-kkv-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a059af7d-cfe4-4a60-94e1-e5e69802115c.jpg","index":0,"item":"57fefed1-0eca-45c9-8481-52bfe43d3020","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_nissin-foods-instant-zacskos-leves-gyartouzem-bovitese-kecskemet-elelmiszeripar-kkv-vallalkozas","timestamp":"2025. február. 28. 14:52","title":"Negyvenmilliárdból bővül a zacskósleves-birodalom kecskeméti üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magatehetetlen férfit a diszkótól 100-150 méterre futó vasútvonalhoz vitték, és a sínek közé fektették abban bízva, hogy a vonatgázolás okozta sérülések elfedik a bántalmazások nyomait is. ","shortLead":"A magatehetetlen férfit a diszkótól 100-150 méterre futó vasútvonalhoz vitték, és a sínek közé fektették abban bízva...","id":"20250228_kecskemeti-diszko-kidobok-alcazott-emberoles-vonatbaleset-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4.jpg","index":0,"item":"59ff373a-8388-4937-9b50-bfbdbd92502f","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_kecskemeti-diszko-kidobok-alcazott-emberoles-vonatbaleset-itelet","timestamp":"2025. február. 28. 11:27","title":"25 éve vonatbalesetnek álcázták a kecskeméti kidobók, hogy agyonvertek egy férfit, most ítélték el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az akkumulátor üzemideje az egyik legfontosabb kérdés egy-egy telefon megítélésénél, legalábbis a felhasználók szerint. Éppen ezért tett jó lóra a OnePlus akkor, amikor az okostelefon-iparág legnagyobb akkumulátorának fejlesztésébe kezdett.","shortLead":"Az akkumulátor üzemideje az egyik legfontosabb kérdés egy-egy telefon megítélésénél, legalábbis a felhasználók szerint...","id":"20250301_nagy-kapacitasu-szilicium-szen-akkumulator-oneplus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833.jpg","index":0,"item":"18e3d995-3ab5-445e-b629-9117c1ec4b4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_nagy-kapacitasu-szilicium-szen-akkumulator-oneplus","timestamp":"2025. március. 01. 16:03","title":"Emelik a tétet: az eddigi legnagyobb akkumulátor jön a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem zajlanak tárgyalások a második szakaszról sem.","shortLead":"Egyelőre nem zajlanak tárgyalások a második szakaszról sem.","id":"20250301_izrael-hamasz-tuszok-tuzszunet-meghosszabbitas-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"206fc322-1c7f-44c8-a69c-271ce2705a4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_izrael-hamasz-tuszok-tuzszunet-meghosszabbitas-targyalas","timestamp":"2025. március. 01. 12:05","title":"Izrael meghosszabbította volna a tűzszünet első szakaszát, a Hamász nemet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]