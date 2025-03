Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57c95ad8-715e-4f7f-9b56-9f6684251148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi részbeni beismerő vallomást tett, jelenleg letartóztatásban van.","shortLead":"A férfi részbeni beismerő vallomást tett, jelenleg letartóztatásban van.","id":"20250303_katolikus-altalanos-iskola-szexualis-zaklatas-pizsamaparti-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c95ad8-715e-4f7f-9b56-9f6684251148.jpg","index":0,"item":"5f3f3931-54b4-4b42-953d-d282edc6203c","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_katolikus-altalanos-iskola-szexualis-zaklatas-pizsamaparti-letartoztatas","timestamp":"2025. március. 03. 12:09","title":"Egy katolikus iskola tanára pizsamapartit szervezett a nyolcadikos diákjainak, majd az egyik fiút szexuálisan zaklatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sikerről, politikáról, rugdosásról és távlati célokról is beszélt a miniszterelnök, amikor engedte, hogy kérdezzék – no nem a sajtó, hanem a Pannon Egyetem diákjai.","shortLead":"Sikerről, politikáról, rugdosásról és távlati célokról is beszélt a miniszterelnök, amikor engedte, hogy kérdezzék – no...","id":"20250302_Orban-A-politika-olyan-sport-mint-a-boksz-ahol-meg-a-gyoztest-is-nagyon-megverik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a.jpg","index":0,"item":"36ba5e5a-4175-46a2-bbbd-c414b65b3d82","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Orban-A-politika-olyan-sport-mint-a-boksz-ahol-meg-a-gyoztest-is-nagyon-megverik-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 18:54","title":"Orbán: A politika olyan sport, mint a boksz, ahol még a győztest is nagyon megverik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 20. századi magyar irodalom kimagasló, Kossuth-díjas alakja 1975. március 3-án halt meg.","shortLead":"A 20. századi magyar irodalom kimagasló, Kossuth-díjas alakja 1975. március 3-án halt meg.","id":"20250303_Otven-eve-halt-meg-Nemeth-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a.jpg","index":0,"item":"b2e4505a-d472-48b0-9244-7ae48ea58844","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Otven-eve-halt-meg-Nemeth-Laszlo","timestamp":"2025. március. 03. 10:15","title":"Ötven éve halt meg Németh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec169aa1-672c-4f76-8f68-7a2fcd6c2361","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rákosrendezői terület fővárosi elővásárlási jogával bíró Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója az immár a főváros kezébe kerülő beruházás jövőjéről, az őt ért médiabeli támadásokról és ifjabb Donald Trumpról is nyilatkozott.","shortLead":"A rákosrendezői terület fővárosi elővásárlási jogával bíró Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója az immár a főváros...","id":"20250302_Martha-Imre-interju-BKM-Stockton-Rakosrendezo-Rogan-Antal-Toni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec169aa1-672c-4f76-8f68-7a2fcd6c2361.jpg","index":0,"item":"85499665-c476-47ea-a615-79af62c910d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Martha-Imre-interju-BKM-Stockton-Rakosrendezo-Rogan-Antal-Toni","timestamp":"2025. március. 02. 09:54","title":"Mártha Imre: Amit Tóni kreált rólam, azt ezerszeres szorzóval tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f285ac-0ff4-4133-ab72-f5de34a6e035","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felhőalapú működéssel és mesterséges intelligenciával erősíti a telekommunikációs vállalatok számára rendelkezésre álló eszköztárát az Amazon Web Services (AWS). A Barcelonában zajló MWC 2025 szakkiállításon bejelentett újítások a szolgáltatók számára új üzleti lehetőségeket jelenthetnek, az ügyfelek számára pedig jobb felhasználói élményt ígérnek.","shortLead":"Felhőalapú működéssel és mesterséges intelligenciával erősíti a telekommunikációs vállalatok számára rendelkezésre álló...","id":"20250303_aws-outposts-5g-mobilhalozat-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f285ac-0ff4-4133-ab72-f5de34a6e035.jpg","index":0,"item":"da379cd5-f459-4220-9a80-9e83b95c1548","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_aws-outposts-5g-mobilhalozat-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 03. 08:00","title":"Az ügyfelek is megérezhetik, hogy új eszközöket kapnak a mobilszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyházfő szombaton húsz percig imádkozott a kórház kápolnájában.","shortLead":"Az egyházfő szombaton húsz percig imádkozott a kórház kápolnájában.","id":"20250301_ferenc-papa-tudogyulladas-horgogorcsroham-stabil-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"fe960f40-e503-4acc-881b-08f00b164d6a","keywords":null,"link":"/elet/20250301_ferenc-papa-tudogyulladas-horgogorcsroham-stabil-allapot","timestamp":"2025. március. 01. 20:41","title":"Orvosai szerint stabil maradt Ferenc pápa állapota a hörgőgörcsroham után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: turbó osztogatás és háborús évforduló. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250302_Elvitelre-108-penzeso-ukran-menekultek-Magyarorszag-osztogatas-haboru-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"cce2597a-7e90-49a9-aae4-3b56fceadd56","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Elvitelre-108-penzeso-ukran-menekultek-Magyarorszag-osztogatas-haboru-podcast","timestamp":"2025. március. 02. 06:00","title":"Elvitelre #108: Pénzeső és ukrán menekültek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""}]