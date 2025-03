Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f88fa0a-539b-435d-9724-36720dfa60a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert J. Palladino a külügyminisztérium helyettes szóvivőjeként több alkalommal is felszólalt az emberi jogok megsértése miatt.","shortLead":"Robert J. Palladino a külügyminisztérium helyettes szóvivőjeként több alkalommal is felszólalt az emberi jogok...","id":"20250304_palladino-nagykovet-lmbtq-kina-oroszorszag-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f88fa0a-539b-435d-9724-36720dfa60a8.jpg","index":0,"item":"fca1ebd8-2330-46d6-89d4-6c3c0bd41948","keywords":null,"link":"/elet/20250304_palladino-nagykovet-lmbtq-kina-oroszorszag-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 19:00","title":"Az új amerikai ügyvivő néhány éve még elítélte a csecsenföldi LMBTQ-közösség üldözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az újságíró a nisi diáktüntetésről tudósított az elnöknek nem tetsző módon.","shortLead":"Az újságíró a nisi diáktüntetésről tudósított az elnöknek nem tetsző módon.","id":"20250303_szerbia-diaktuntetes-vucsics-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e.jpg","index":0,"item":"2db953e1-a094-4a26-866e-7cd3b5c87c5e","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_szerbia-diaktuntetes-vucsics-ujsagiro","timestamp":"2025. március. 03. 14:03","title":"Vucsics félkegyelműnek nevezte a szerb közmédia egyik újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4901f661-7c54-4833-ba6c-2d77b2ba40e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ivaja Takesin kívül nyolc másik japán állampolgárt is kitiltottak az országból, köztük a jelenlegi és egy korábbi ukrajnai nagykövettel.","shortLead":"Ivaja Takesin kívül nyolc másik japán állampolgárt is kitiltottak az országból, köztük a jelenlegi és egy korábbi...","id":"20250303_kitiltas-oroszorszag-japan-kulugyminiszter-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4901f661-7c54-4833-ba6c-2d77b2ba40e8.jpg","index":0,"item":"fb9e8028-770c-4121-a5b2-f81c798124b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_kitiltas-oroszorszag-japan-kulugyminiszter-szankciok","timestamp":"2025. március. 03. 19:57","title":"Határozatlan időre kitiltották Oroszországból a japán külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","shortLead":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","id":"20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493.jpg","index":0,"item":"e2b45956-9122-49e8-8d02-6a374c5998f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","timestamp":"2025. március. 04. 07:40","title":"Pörögve repült ki az autópályáról egy kocsi, amelynek elaludhatott a sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","shortLead":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","id":"20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9.jpg","index":0,"item":"ec3754b7-1253-4307-a9b7-e5b1027eab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 03. 19:03","title":"3,2 millióan lehetnek veszélyben, azonnal törölni kell ezeket a bővítményeket a Chrome böngészőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint az elmúlt 500 évben a világ összes tragédiája Európából eredt. ","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint az elmúlt 500 évben a világ összes tragédiája Európából eredt. ","id":"20250302_szergej-lavrov-donald-trump-europa-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"a233b64c-335a-4a17-b835-3df3f50429bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_szergej-lavrov-donald-trump-europa-haboru","timestamp":"2025. március. 02. 21:51","title":"Lavrov: Donald Trump mindent ért, Európa viszont háborút akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből. A bank 132 milliárd forint profitot hozott össze.","shortLead":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből...","id":"20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d.jpg","index":0,"item":"c8382ff0-303d-42be-92cb-9c4a600be120","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","timestamp":"2025. március. 03. 11:00","title":"Erste: Sokkal több lakáshitelt és személyi kölcsönt vesznek fel a magyarok, rengeteg pénzt költenek külföldi webshopoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0756682-0def-4db6-80d5-aa65a4a6fd00","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Az egyházfő évek óta figyelmeztet arra, hogy a MAGA nem a keresztényi út, nemrég pedig nyilvánosan is kioktatta Donald Trump katolikus alelnökét. Miközben sok politikus és állami vezető vagy lefagyott, vagy igazodott a trumpi úthengert látva, Ferenc pápa volt az, aki határozottan szembement vele. ","shortLead":"Az egyházfő évek óta figyelmeztet arra, hogy a MAGA nem a keresztényi út, nemrég pedig nyilvánosan is kioktatta Donald...","id":"20250303_ferenc-papa-donaldt-trump-migracio-kereszteny-ertekek-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0756682-0def-4db6-80d5-aa65a4a6fd00.jpg","index":0,"item":"463cc58f-d290-498f-b75a-eaf141435070","keywords":null,"link":"/360/20250303_ferenc-papa-donaldt-trump-migracio-kereszteny-ertekek-konfliktus","timestamp":"2025. március. 03. 14:07","title":"Ferenc pápa még mindig tudja, hogyan kell felbosszantani Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]