Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony Galaxy S25-ről. Most már az is kiszivárgott, mikor mutathatják be a dél-koreai vállalat eddigi legvékonyabb prémiumtelefonját, a Galaxy S25 Edge-et.","shortLead":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony...","id":"20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"57b6c734-def3-4b55-adf5-9ae85a3a4324","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","timestamp":"2025. március. 04. 21:03","title":"Mikor jön a Samsung legvékonyabb csúcstelefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd535ef-d463-4ddf-803e-9d685e7d6916","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A digitális szolgáltatásokról szóló, 2024-ben élesedett törvény „összeférhetetlen az amerikai szólásszabadság hagyományával” – mondta az FCC nemrég kinevezett elnöke.","shortLead":"A digitális szolgáltatásokról szóló, 2024-ben élesedett törvény „összeférhetetlen az amerikai szólásszabadság...","id":"20250304_dsa-fcc-brendan-carr-biralat-szolasszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd535ef-d463-4ddf-803e-9d685e7d6916.jpg","index":0,"item":"06fc9e54-c108-4a1a-9562-2a65c979c1a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_dsa-fcc-brendan-carr-biralat-szolasszabadsag","timestamp":"2025. március. 04. 14:33","title":"Új frontot nyit az USA az EU-val szemben, a háttérben pedig Elon Musk dörzsölheti a tenyerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1610c6-9e4b-45fd-af3f-2fd3f14ae86b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közös érdek egy platformra terelheti a legnagyobb konkurenseket is egy időre. ","shortLead":"A közös érdek egy platformra terelheti a legnagyobb konkurenseket is egy időre. ","id":"20250305_BYD-egyuttmukodes-Tesla-hagyomanyos-hajtasu-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1610c6-9e4b-45fd-af3f-2fd3f14ae86b.jpg","index":0,"item":"d6626534-71c9-49f7-b172-4649bf67f7cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_BYD-egyuttmukodes-Tesla-hagyomanyos-hajtasu-autok","timestamp":"2025. március. 05. 07:36","title":"A BYD együttműködne a Teslával a hagyományos hajtású autók eltüntetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sok esélye sem a Trumpék által megkörnyékezett Porosenkónak, sem Timosenkónak nem lenne Zelenszkij ellen a közvélemény-kutatási adatok szerint.","shortLead":"Sok esélye sem a Trumpék által megkörnyékezett Porosenkónak, sem Timosenkónak nem lenne Zelenszkij ellen...","id":"20250306_politico-trump-zelenszkij-porosenko-timosenko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"a60656f1-7b59-412f-8595-6902ad4614a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_politico-trump-zelenszkij-porosenko-timosenko","timestamp":"2025. március. 06. 09:04","title":"Politico: Trumpék a régi, korrupt ukrán elittel tárgyalnak, miközben Zelenszkijen egyre nagyobb a nyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán a pápa nélkül készül a hamvazószerdára.","shortLead":"A Vatikán a pápa nélkül készül a hamvazószerdára.","id":"20250304_ferenc-papa-lemondas-hamvazoszerda-liturgia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"218a11c5-3d84-4548-915c-928b78808d90","keywords":null,"link":"/elet/20250304_ferenc-papa-lemondas-hamvazoszerda-liturgia","timestamp":"2025. március. 04. 15:50","title":"Kizárt, hogy lemondjon – állítja Ferenc pápa egy barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hét magyar vállalat került Európa ezer leggyorsabban növekvő cége közé. Ez a régiónk második legjobb eredménye, egyedül a lengyeleket lehetetlen megközelíteni.","shortLead":"Hét magyar vállalat került Európa ezer leggyorsabban növekvő cége közé. Ez a régiónk második legjobb eredménye, egyedül...","id":"20250304_ft-1000-startup-novekedes-napelem-a1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3.jpg","index":0,"item":"1dae761b-63c0-4c71-99fd-eed7d3726265","keywords":null,"link":"/kkv/20250304_ft-1000-startup-novekedes-napelem-a1","timestamp":"2025. március. 04. 14:38","title":"Egy budafoki napelemcég lett Magyarország leggyorsabban növekvő vállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A makói rendőrség vizsgálja az esetet.","shortLead":"A makói rendőrség vizsgálja az esetet.","id":"20250304_koponyat-talaltak-nagyer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"ee995165-3d0f-4699-99d2-3f84f99c9de7","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_koponyat-talaltak-nagyer","timestamp":"2025. március. 04. 17:37","title":"Emberi koponyát találtak Nagyéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da35daf-0e60-4de6-8a80-eeb7ea635d00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövet és a polgármester egyeztetései alapján várhatóan ingyen nyaralhatnak majd a kerület táborhelyein ukrajnai gyerekek.","shortLead":"A nagykövet és a polgármester egyeztetései alapján várhatóan ingyen nyaralhatnak majd a kerület táborhelyein ukrajnai...","id":"20250305_A-XII-keruletben-epulhet-meg-az-orosz-ukran-haboru-aldozatainak-elso-Ukrajnan-kivuli-emlekmuve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7da35daf-0e60-4de6-8a80-eeb7ea635d00.jpg","index":0,"item":"c6563566-f619-4f95-ac80-55f548c1d726","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_A-XII-keruletben-epulhet-meg-az-orosz-ukran-haboru-aldozatainak-elso-Ukrajnan-kivuli-emlekmuve","timestamp":"2025. március. 05. 11:37","title":"A XII. kerületben épülhet meg az orosz–ukrán háború áldozatainak első Ukrajnán kívüli emlékműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]