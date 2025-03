Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","shortLead":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","id":"20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"a4e8dcdb-f498-4b8c-8d93-690c76d3c7d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","timestamp":"2025. március. 05. 18:59","title":"Reuters: Titokban tárgyal a Trump-kormányzat a Hamásszal amerikai túszok elengedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac11de1-9ca7-4d48-bdc2-08bca7c95ee2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két éve még csak 2 millió forint volt az átlagos kölcsönösszeg. Az emelkedés egyik oka, hogy minden sokkal drágább lett, ugyanakkor ma már inkább nagyobb kiadásokat finanszíroz a lakosság személyi hitelből.","shortLead":"Két éve még csak 2 millió forint volt az átlagos kölcsönösszeg. Az emelkedés egyik oka, hogy minden sokkal drágább...","id":"20250305_Egyre-nagyobb-szemelyi-hiteleket-vesznek-fel-a-magyarok-mar-3-millio-forint-az-atlag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac11de1-9ca7-4d48-bdc2-08bca7c95ee2.jpg","index":0,"item":"94e5f0a0-0597-4413-b6a5-3727002b6092","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Egyre-nagyobb-szemelyi-hiteleket-vesznek-fel-a-magyarok-mar-3-millio-forint-az-atlag","timestamp":"2025. március. 05. 15:18","title":"Két év alatt 50 százalékkal nőtt a felvett személyi hitelek összege, már 3 millió forint az átlag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ukrajnai fegyverszállítások leállításának következményei, az európai újrafegyverkezés hatásai foglalkoztatják a világlapokat. Válogatásunk.","shortLead":"Az ukrajnai fegyverszállítások leállításának következményei, az európai újrafegyverkezés hatásai foglalkoztatják...","id":"20250305_Orban-vadul-fenyegetozik-de-aligha-fog-vetozni-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"876990da-fd0d-4bc3-af21-8c8a2241d962","keywords":null,"link":"/360/20250305_Orban-vadul-fenyegetozik-de-aligha-fog-vetozni-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 05. 10:38","title":"Orbán vadul fenyegetőzik, de vétózni aligha fog – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9d4cd5-3c1a-4769-bcb1-084e5631c442","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A gyengécske liverpooli támadószekcióban a jobbak közé tartozott.","shortLead":"A gyengécske liverpooli támadószekcióban a jobbak közé tartozott.","id":"20250306_szoboszlai-dominik-liverpool-bajnokok-ligaja-psg-nyolcaddonto-ertekeles-osztalyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b9d4cd5-3c1a-4769-bcb1-084e5631c442.jpg","index":0,"item":"ead7d565-8e2c-4403-b8b3-ac0a092f85aa","keywords":null,"link":"/sport/20250306_szoboszlai-dominik-liverpool-bajnokok-ligaja-psg-nyolcaddonto-ertekeles-osztalyzat","timestamp":"2025. március. 06. 00:45","title":"Kapott hideget-meleget a PSG elleni játéka után Szoboszlai Dominik, de egy dologban egyetértett vele kapcsolatban a nemzetközi sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e5500-e059-40be-b4c5-45f3d92240b3","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A volt német külügyminiszter és alkancellár úgy véli, hogy a következő kancellár, a CDU-s Friedrich Merz előtt akkora feladat tornyosul, mint egykor Adenauer előtt, akinek a háború után meg kellett találnia az ország helyét a nyugati rendszerben.","shortLead":"A volt német külügyminiszter és alkancellár úgy véli, hogy a következő kancellár, a CDU-s Friedrich Merz előtt akkora...","id":"20250306_joschka-fischer-interju-zeit-eu-usa-trump-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811e5500-e059-40be-b4c5-45f3d92240b3.jpg","index":0,"item":"2615156f-bb00-44a3-980e-6e0c4289566c","keywords":null,"link":"/360/20250306_joschka-fischer-interju-zeit-eu-usa-trump-putyin","timestamp":"2025. március. 06. 15:50","title":"Joschka Fischer: Európa vagy megvédi magát, vagy behódol a nagyhatalmaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mivel az egyházfő légzési nehézségekkel küzd, a hangja erőtlennek tűnik, de kórházba kerülése óta ez az első alkalom, hogy a nyilvánosság hallhatta őt.","shortLead":"Mivel az egyházfő légzési nehézségekkel küzd, a hangja erőtlennek tűnik, de kórházba kerülése óta ez az első alkalom...","id":"20250307_Ferenc-papa-hanguzenet-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"337093a9-0b23-4f3a-8f79-3332b43ca5db","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Ferenc-papa-hanguzenet-korhaz","timestamp":"2025. március. 07. 08:42","title":"Ferenc pápa hangüzenetet küldött a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2dbc33-25cb-4fe8-ac14-79ae2ce3a4d4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Svédország tavaly március 7-én csatlakozott a katonai szövetséghez, hosszú magyar ellenállás után. ","shortLead":"Svédország tavaly március 7-én csatlakozott a katonai szövetséghez, hosszú magyar ellenállás után. ","id":"20250306_svedorszag-nato-lengyelorszag-legvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b2dbc33-25cb-4fe8-ac14-79ae2ce3a4d4.jpg","index":0,"item":"6aaed144-5d70-48ba-afa8-8deb6fbd7607","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_svedorszag-nato-lengyelorszag-legvedelem","timestamp":"2025. március. 06. 14:02","title":"A friss NATO-tag Svédország nyolc Gripennel szállna be Lengyelország légvédelmébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6fce53-caba-4197-b12e-73097b1145d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kelet-kínai társaság sorra építi hadállásait Japántól Németországig.","shortLead":"A kelet-kínai társaság sorra építi hadállásait Japántól Németországig.","id":"20250307_hvg-Shandong-Hi-Speed-Qilu-Eurasia-Railway-Logistics-Kina-Szerbia-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e6fce53-caba-4197-b12e-73097b1145d2.jpg","index":0,"item":"12936d45-4156-4554-afe6-673ed1dcc677","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-Shandong-Hi-Speed-Qilu-Eurasia-Railway-Logistics-Kina-Szerbia-Magyarorszag","timestamp":"2025. március. 07. 08:30","title":"Kezdhetnek félni a magyar logisztikai vállalkozások ettől a kínai gigacégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]