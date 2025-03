Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kétgyerekes nő összeégett holttestét január végén találták meg, volt férje állítja, nem ő ölte meg és gyújtotta fel. Amennyiben bebizonyosodik ennek az ellenkezője, életfogytiglant is kaphat. ","shortLead":"A kétgyerekes nő összeégett holttestét január végén találták meg, volt férje állítja, nem ő ölte meg és gyújtotta fel...","id":"20250307_junius-letartoztatas-ir-ferfi-japan-no-emberoles-budapest-rendorseg-eroszak-gyilkossag-lakastuz-edesanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d.jpg","index":0,"item":"c9955c5f-10d6-4fbd-a96f-57ecbebc6232","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_junius-letartoztatas-ir-ferfi-japan-no-emberoles-budapest-rendorseg-eroszak-gyilkossag-lakastuz-edesanya","timestamp":"2025. március. 07. 14:16","title":"Júniusig letartóztatásban marad a férfi, akit a japán nő meggyilkolásával gyanúsít a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1044df37-202d-49d9-b391-acf9966c0790","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tovább tart a kedvező tendencia.","shortLead":"Tovább tart a kedvező tendencia.","id":"20250307_uzemanyag-arcsokkenes-benzinkut-tankolas-benzin-gazolaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1044df37-202d-49d9-b391-acf9966c0790.jpg","index":0,"item":"71282ea7-8bc3-4aa3-9569-732b3aaf1309","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_uzemanyag-arcsokkenes-benzinkut-tankolas-benzin-gazolaj","timestamp":"2025. március. 07. 10:24","title":"Összejöhet a 600 forintos benzinár, a hétvégén is csökkennek az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55aa5ed-20c8-4b34-9b03-536a90843fc3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb paksi megbízások körvonalazódnak annak a Schatz Péternek a családjánál, aki a kormányfő tanácsadójának, Habony Árpádnak a balkáni médiaüzleteiben közreműködött. ","shortLead":"Újabb paksi megbízások körvonalazódnak annak a Schatz Péternek a családjánál, aki a kormányfő tanácsadójának, Habony...","id":"20250306_Habony-korei-megjelentek-a-paksi-bovitesnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f55aa5ed-20c8-4b34-9b03-536a90843fc3.jpg","index":0,"item":"4e74e93e-6bf3-49ce-b7f6-0895eaa9c513","keywords":null,"link":"/360/20250306_Habony-korei-megjelentek-a-paksi-bovitesnel","timestamp":"2025. március. 06. 09:08","title":"Habony körei tovább nyomulnak a paksi bővítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28654d-04d7-43bf-bb09-ba09d33f59ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai gyorséttermekben vastagon zsíros felületeket, földön tárolt alapanyagokat, penészt és mocskot találtak az ellenőrök, így felfüggesztették a működésüket. Még aznap megint ki kellett szállniuk, mert a két büfé újranyitott.","shortLead":"A kínai gyorséttermekben vastagon zsíros felületeket, földön tárolt alapanyagokat, penészt és mocskot találtak...","id":"20250306_mocskos-kinai-bufek-bezaratas-nkfh-fogyasztovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e28654d-04d7-43bf-bb09-ba09d33f59ab.jpg","index":0,"item":"7fe7b3b0-0c09-41c2-9ebd-949f857231eb","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_mocskos-kinai-bufek-bezaratas-nkfh-fogyasztovedelem","timestamp":"2025. március. 06. 12:42","title":"Egy nap alatt kétszer záratott be két koszos budai büfét a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb89848-df11-416e-9067-1d0774be4cda","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közös megegyezéssel azonnali távozásra késztetik a dolgozókat az SK Innovation komáromi és iváncsai akkugyáraiban a beszámolók szerint. Tömeges elbocsátásnak néz ki, de nem akarják, hogy jogilag is annak minősüljön, a hazainduló távozókat már a céges buszra sem engedik fel.","shortLead":"Közös megegyezéssel azonnali távozásra késztetik a dolgozókat az SK Innovation komáromi és iváncsai akkugyáraiban...","id":"20250307_elbocsatas-leepites-kirugas-akkugyar-sk-innovation-komarom-ivancsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb89848-df11-416e-9067-1d0774be4cda.jpg","index":0,"item":"7aeca958-69a9-4df4-aeff-cdd2ad7b82f3","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_elbocsatas-leepites-kirugas-akkugyar-sk-innovation-komarom-ivancsa","timestamp":"2025. március. 07. 11:44","title":"„Halálsoron érzik magukat” az SK akkugyárainak dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048aace-4c45-4d32-a4c5-26c5aad2ec2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kanadai kutatóknak köszönhetően derült fény arra, hogy a narválok „szarva” sokkal összetettebb célokat szolgál, mint azt eddig gondolták.","shortLead":"Kanadai kutatóknak köszönhetően derült fény arra, hogy a narválok „szarva” sokkal összetettebb célokat szolgál, mint...","id":"20250306_narval-agyar-szarv-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9048aace-4c45-4d32-a4c5-26c5aad2ec2b.jpg","index":0,"item":"404ae7de-02cf-4680-8564-938de7b9ffa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_narval-agyar-szarv-video","timestamp":"2025. március. 06. 18:03","title":"Videóra vették a tudósok, mire használják hosszú agyarukat a „tengerek egyszarvúi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A NER-elit színe-java felvonult az eseményen.","shortLead":"A NER-elit színe-java felvonult az eseményen.","id":"20250306_hunyadi-diszbemutato-ruttkay-zsofia-fuck-ner-polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4.jpg","index":0,"item":"9370c4c5-b90c-493a-9ead-9728be196bcb","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_hunyadi-diszbemutato-ruttkay-zsofia-fuck-ner-polo","timestamp":"2025. március. 06. 12:02","title":"„FUCK NER” feliratú pólóban jelent meg a forgatókönyvíró a 16 milliárdos állami támogatással készült Hunyadi díszbemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d51c307-62d5-4173-a38a-af2de3db07c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kínának óriási energiaigénye van, de nincsenek számottevő saját készletei, ezért folyamatosan kutatnak olaj és gáz után. ","shortLead":"Kínának óriási energiaigénye van, de nincsenek számottevő saját készletei, ezért folyamatosan kutatnak olaj és gáz...","id":"20250306_del-kinai-tenger-olaj-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d51c307-62d5-4173-a38a-af2de3db07c5.jpg","index":0,"item":"3ab2e681-9a41-4506-9bd4-952de1a18421","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_del-kinai-tenger-olaj-gaz","timestamp":"2025. március. 06. 15:11","title":"Kína olaj- és gázmezőt talált a Dél-kínai-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]