Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"25f79505-ca8e-4e28-b525-0c6573ef5206","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kisalföldnek adott rövid nyilatkozatot a volt sajtófőnök. ","shortLead":"A Kisalföldnek adott rövid nyilatkozatot a volt sajtófőnök. ","id":"20250306_Bollermaj-fesztivalon-beszelt-Orban-nevu-nagyapjarol-Havasi-Bertalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25f79505-ca8e-4e28-b525-0c6573ef5206.jpg","index":0,"item":"233bb302-d31e-4615-b0e6-0019f5ac3693","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_Bollermaj-fesztivalon-beszelt-Orban-nevu-nagyapjarol-Havasi-Bertalan","timestamp":"2025. március. 06. 19:11","title":"Meglepő helyen tűnt fel Havasi Bertalan, és elmerengett a múltról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi iskola tanára. ","shortLead":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi...","id":"20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d.jpg","index":0,"item":"6d0d9ccd-1b77-44d9-bc22-4e68d0a503f8","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","timestamp":"2025. március. 07. 09:52","title":"Lezsidózta a diákját egy történelemtanár egy budai iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Ha véget ér a háborús veszélyhelyzet, a kormány megszabadulhat a rekordáron, hitelből beszerzett gázkészlettől, benyelve akár félezer milliárd forintos veszteséget. Egyelőre csak a kamatok ketyegnek.","shortLead":"Ha véget ér a háborús veszélyhelyzet, a kormány megszabadulhat a rekordáron, hitelből beszerzett gázkészlettől...","id":"20250307_hvg-kulonleges-gazkeszlet-mvm-orosz-gaz-fojtogato-gazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"2d455757-bf3d-429a-88b1-58632fef618f","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-kulonleges-gazkeszlet-mvm-orosz-gaz-fojtogato-gazok","timestamp":"2025. március. 07. 15:30","title":"A kormány torkán akadt a 2022-ben rekordáron beszerzett óriási mennyiségű orosz gáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5018d2cd-f83f-40a4-af0e-cde8bf2ddf40","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Van rá tudományos magyarázat.","shortLead":"Van rá tudományos magyarázat.","id":"20250306_Miert-idegesit-minket-ha-visszahalljuk-a-sajat-hangunkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5018d2cd-f83f-40a4-af0e-cde8bf2ddf40.jpg","index":0,"item":"5f03de74-742a-4f1b-9ede-f66028374e76","keywords":null,"link":"/elet/20250306_Miert-idegesit-minket-ha-visszahalljuk-a-sajat-hangunkat","timestamp":"2025. március. 06. 07:01","title":"Miért idegesít minket, ha visszahalljuk a saját hangunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c364855-2a21-4c9e-ac29-4809502d8689","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Robert Palladino az új nagykövet megérkezéséig vezeti az itteni amerikai nagykövetséget.","shortLead":"Robert Palladino az új nagykövet megérkezéséig vezeti az itteni amerikai nagykövetséget.","id":"20250307_egyesult-allamok-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-robert-palladino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c364855-2a21-4c9e-ac29-4809502d8689.jpg","index":0,"item":"1f88a051-51a1-4ed2-9e91-32e2b3f4415e","keywords":null,"link":"/elet/20250307_egyesult-allamok-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-robert-palladino","timestamp":"2025. március. 07. 17:38","title":"„Helló, Magyarország!” – megérkezett Budapestre az ideiglenes amerikai ügyvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ehhez persze egy új platform is kell az autókban. ","shortLead":"Ehhez persze egy új platform is kell az autókban. ","id":"20250307_Jon-a-BYD-uj-platformja-ami-5-perc-alatt-300-kilometert-tud","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7.jpg","index":0,"item":"1e523a8c-c4a3-43cd-a7b5-5fe905761f5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_Jon-a-BYD-uj-platformja-ami-5-perc-alatt-300-kilometert-tud","timestamp":"2025. március. 07. 08:46","title":"5 perc, 300 km: új szintre emeli az autótöltést a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0771819-2499-4daa-851c-f8dda65bd804","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Egy amerikai csapat, a Cadillac csatlakozik.","shortLead":"Egy amerikai csapat, a Cadillac csatlakozik.","id":"20250307_autosport-forma-1-bovites-cadillac-general-motors-csapat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0771819-2499-4daa-851c-f8dda65bd804.jpg","index":0,"item":"6409b62d-97a6-4b13-935e-beb0295d04aa","keywords":null,"link":"/sport/20250307_autosport-forma-1-bovites-cadillac-general-motors-csapat","timestamp":"2025. március. 07. 18:31","title":"Tizenegy csapatosra bővül a Forma–1 mezőnye 2026-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672735bb-f5b8-4ab7-9fc5-f274c1abf377","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Öthavi huzavonát követően új kormány alakult Ausztriában, a politikai centrumban elhelyezkedő, ideológiailag különböző pártokból.","shortLead":"Öthavi huzavonát követően új kormány alakult Ausztriában, a politikai centrumban elhelyezkedő, ideológiailag különböző...","id":"20250307_hvg-osztrak-koalicio-ovp-spo-neos-fpo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/672735bb-f5b8-4ab7-9fc5-f274c1abf377.jpg","index":0,"item":"0dd6cf18-2207-4ff9-aacf-d2e2c4e7f457","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-osztrak-koalicio-ovp-spo-neos-fpo","timestamp":"2025. március. 07. 17:30","title":"Szokatlan kompromisszumokkal kezdi kormányzását a szaxofonozó és szivarozó osztrák Churchill vezette koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]