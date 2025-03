Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"1 750 000 euró, azaz mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság Magyarországot egy újabb jogsértés miatt. Ha a pénzt nem fizeti be a kormány, akkor levonják bármely, Magyarországnak járó kifizetésből.","shortLead":"1 750 000 euró, azaz mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság Magyarországot egy újabb...","id":"20250306_europai-birosag-unios-jog-kotelezettsegszeges-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"99f41821-6977-4655-a620-aa2a60457166","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_europai-birosag-unios-jog-kotelezettsegszeges-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Újabb pert bukott el az Orbán-kormány az EU-val szemben: most 700 millió forintot veszítettünk az uniós forrásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","shortLead":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","id":"20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"2aa925ba-7a8f-4f88-bd81-dc2f80800619","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","timestamp":"2025. március. 06. 13:32","title":"Volt sulijukat fenyegették meg bombatámadással – eljárás indult ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63569878-074d-41ab-9d5f-ac447466568b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Öten megsérültek.","shortLead":"Öten megsérültek.","id":"20250306_bkk-busz-17-es-villamos-kolosy-ter-serultek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63569878-074d-41ab-9d5f-ac447466568b.jpg","index":0,"item":"1ed538fc-26fe-44d8-bd83-2d59ab7bae22","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_bkk-busz-17-es-villamos-kolosy-ter-serultek-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 10:46","title":"BKK-busszal ütközött, kisiklott a 17-es villamos a Kolosy téren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3637bf-1ccf-41de-9412-68e0823215e5","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Megfordítaná a piaci folyamatokat az amerikai elnök, és kriptovaluta-tartalék felállítását rendelte el. Az árfolyamokat a hír felemelte, de az egyre borúsabb geopolitikai kilátások óvatosságra intik a befektetőket.","shortLead":"Megfordítaná a piaci folyamatokat az amerikai elnök, és kriptovaluta-tartalék felállítását rendelte el. Az árfolyamokat...","id":"20250306_hvg-kriptopiac-strategiai-tartalek-kriptoszokevenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd3637bf-1ccf-41de-9412-68e0823215e5.jpg","index":0,"item":"24f392c9-6f38-451e-90d3-70f697578d23","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-kriptopiac-strategiai-tartalek-kriptoszokevenyek","timestamp":"2025. március. 06. 18:01","title":"Trump saját és tanácsadói zsebére is gondol, amikor megpróbálja feljebb tornázni a kriptovaluták értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b8fabe-80f9-40b0-af31-88aa776047bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a mélység általában ijesztő, egy magas helyről lepillantva esetenként fura vágyat érzünk a leugrásra. Öngyilkossági hajlam? Szerencsére a legtöbb esetben szó sincs ilyesmiről, mi több, elképzelhető, hogy éppen a túlélési ösztön áll mögötte.","shortLead":"Bár a mélység általában ijesztő, egy magas helyről lepillantva esetenként fura vágyat érzünk a leugrásra. Öngyilkossági...","id":"20250308_melyseg-uresseg-hivasa-jelenseg-magyarazat-tulelesi-oszton-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b8fabe-80f9-40b0-af31-88aa776047bf.jpg","index":0,"item":"d3b5b8b1-80fd-42f6-af6a-cf99b88d52d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_melyseg-uresseg-hivasa-jelenseg-magyarazat-tulelesi-oszton-pszichologia","timestamp":"2025. március. 08. 08:03","title":"Furcsa gondolatok: ön is érezte már úgy, hogy ugrani kellene a mélybe, amikor nagyon nem lett volna jó ötlet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d631eb4-2967-431e-b475-8f38ab7c4cc8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bayer München kapusa „szép lassan öregszik”.","shortLead":"A Bayer München kapusa „szép lassan öregszik”.","id":"20250306_manuel-neuer-golorom-serules-bajnokok-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d631eb4-2967-431e-b475-8f38ab7c4cc8.jpg","index":0,"item":"09e53513-219b-44fc-8a08-85a16bc7072c","keywords":null,"link":"/sport/20250306_manuel-neuer-golorom-serules-bajnokok-ligaja","timestamp":"2025. március. 06. 14:03","title":"Gólörömbe sérült bele Manuel Neuer, egyelőre nem tudni, mennyit kell kihagynia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e5500-e059-40be-b4c5-45f3d92240b3","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A volt német külügyminiszter és alkancellár úgy véli, hogy a következő kancellár, a CDU-s Friedrich Merz előtt akkora feladat tornyosul, mint egykor Adenauer előtt, akinek a háború után meg kellett találnia az ország helyét a nyugati rendszerben.","shortLead":"A volt német külügyminiszter és alkancellár úgy véli, hogy a következő kancellár, a CDU-s Friedrich Merz előtt akkora...","id":"20250306_joschka-fischer-interju-zeit-eu-usa-trump-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811e5500-e059-40be-b4c5-45f3d92240b3.jpg","index":0,"item":"2615156f-bb00-44a3-980e-6e0c4289566c","keywords":null,"link":"/360/20250306_joschka-fischer-interju-zeit-eu-usa-trump-putyin","timestamp":"2025. március. 06. 15:50","title":"Joschka Fischer: Európa vagy megvédi magát, vagy behódol a nagyhatalmaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5211197a-64cd-4950-8582-66938a364a10","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"Havasi Bertalan maga a szimbóluma annak a túlzás nélkül abuzív viszonynak, amit az egymást követő Orbán-kormányok a valódi kérdéseket feltenni kívánó, nem a propagandaközpontból irányított sajtóval kialakítottak és fenntartanak.","shortLead":"Havasi Bertalan maga a szimbóluma annak a túlzás nélkül abuzív viszonynak, amit az egymást követő Orbán-kormányok...","id":"20250307_hvg-munk-veronika-havasi-bertalan-szakmai-lojalitas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5211197a-64cd-4950-8582-66938a364a10.jpg","index":0,"item":"3b5a1bf1-22c7-4576-bb04-66a76730094c","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-munk-veronika-havasi-bertalan-szakmai-lojalitas-velemeny","timestamp":"2025. március. 07. 08:00","title":"Munk Veronika: Szakmai lojalitás Orbán testőrével? Röhögni tudnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]