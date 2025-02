Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános tényellenőrző rovat. A fact-checking nagy hagyományokra és kevéssé meggyőző eredményekre tekinthet vissza.","shortLead":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános...","id":"20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d.jpg","index":0,"item":"9f5fb6c0-1231-4f9c-90a3-13f1cc4a28d3","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","timestamp":"2025. február. 02. 12:30","title":"Megfagyott agyú katonák, konzerveket mérgező japánok, dauerolás közben felrobbanó nő – amikor a sajtó ráébredt, valamit kezdeni kell az álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e716b0af-d539-4543-8d48-964d0a076ca2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Philadelphiában lezuhant repülő utasai mellett az utcán tartózkodók között is van halálos áldozata az amerikai nagyvárosban péntek este történt repülőbalesetnek – közölték helyi illetékesek szombaton.","shortLead":"A Philadelphiában lezuhant repülő utasai mellett az utcán tartózkodók között is van halálos áldozata az amerikai...","id":"20250201_philadelphia-repulobaleset-auto-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e716b0af-d539-4543-8d48-964d0a076ca2.jpg","index":0,"item":"edb72b4a-d587-435f-9028-a603977874e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_philadelphia-repulobaleset-auto-halal","timestamp":"2025. február. 01. 19:38","title":"Egy autójában utazó ember is meghalt a philadelphiai repülőbalesetben, miután ráesett a roncs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e8ad67-a82e-42bf-9830-b0bdcb30c39b","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett. Hozamvadászat című sorozatunk 1. része.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250202_Mikesi-Akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e8ad67-a82e-42bf-9830-b0bdcb30c39b.jpg","index":0,"item":"0664055c-8807-44de-b764-f6cb210c6315","keywords":null,"link":"/360/20250202_Mikesi-Akos","timestamp":"2025. február. 02. 16:00","title":"Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója: Korai lenne temetni a lakossági állampapírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52e7be5-0b2d-4d38-b940-d7788b28252c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az élet utat tör!","shortLead":"Az élet utat tör!","id":"20250202_Lousiana-akvarium-bebi-capa-szuletes-szuznemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d52e7be5-0b2d-4d38-b940-d7788b28252c.jpg","index":0,"item":"52b4bff1-bb34-42fb-8694-ae89feea4c2b","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Lousiana-akvarium-bebi-capa-szuletes-szuznemzes","timestamp":"2025. február. 02. 20:36","title":"Csak két nőstény volt az akváriumban - de akkor hogy született meg Yoko, a bébi macskacápa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a98e83-4393-4a3a-8976-1261fee36feb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hiába csodálja Herbert Kickl a magyar miniszterelnököt, nem képes ripsz-ropsz átültetni annak politikáját – mutat rá a Die Pressében megjelent elemzésében a Duna-térséggel és Közép-Európával foglalkozó bécsi intézet magyar tudományos munkatársa.","shortLead":"Hiába csodálja Herbert Kickl a magyar miniszterelnököt, nem képes ripsz-ropsz átültetni annak politikáját – mutat rá...","id":"20250201_Techet-Peter-die-presse-FPO-orbanizalodas--Ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a98e83-4393-4a3a-8976-1261fee36feb.jpg","index":0,"item":"90999eb5-ec08-47f2-b7b0-0ac4f5c73e47","keywords":null,"link":"/360/20250201_Techet-Peter-die-presse-FPO-orbanizalodas--Ausztria","timestamp":"2025. február. 01. 09:02","title":"Techet Péter: Az Osztrák Szabadságpárt nem tudja simán orbanizálni Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vadászik a magyar kormányelit, a Rákos pedig Dubaj.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250131_Rakosdubaj-orrszarvu-vadaszat-NER-elit-mini-Dubaj-Semjen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"d8130487-394a-42c6-abb4-ad0dda09e337","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Rakosdubaj-orrszarvu-vadaszat-NER-elit-mini-Dubaj-Semjen","timestamp":"2025. február. 02. 06:00","title":"Elvitelre #104: Rákosdubajon lehet majd orrszarvút lőni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c4c3cf-9f3e-48ef-8c7b-d372d4128b0f","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Szabályozná és – receptre, orvosi felügyelet mellett alkalmazva – hozzáférhetővé tenné a mentális betegségek elleni küzdelemben a pszichedelikus növények és szerek széles tárházát a január közepén elindult Európai Polgári Kezdeményezés (ECI). Összegyűjtöttük, Európában hol és milyen pszichedelikus drogok gyógyászati felhasználását engedélyezik. ","shortLead":"Szabályozná és – receptre, orvosi felügyelet mellett alkalmazva – hozzáférhetővé tenné a mentális...","id":"20250202_Legalis-varazsgomba-LSD-mentalis-betegseg-polgari-kezdemenyezes-eci-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7c4c3cf-9f3e-48ef-8c7b-d372d4128b0f.jpg","index":0,"item":"5e5efdfd-3fc7-4e50-bb84-7fc82a1b128f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250202_Legalis-varazsgomba-LSD-mentalis-betegseg-polgari-kezdemenyezes-eci-eu-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 10:00","title":"Legális varázsgombával és LSD-vel segítené a mentális betegséggel küzdő pácienseket egy európai kezdeményezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4083ee54-b754-492e-a6de-4d645758840c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sophos megbízásából készített regionális felmérés szerint a magyar internetezők 97 százaléka legalább egyféle online védelmet használ. A leggyakoribb módszerek közé tartoznak az erős jelszavak és az antivírus szoftverek. A munkahelyén nagyon kevés magyar kap hasznos kiberbiztonsági tudást.","shortLead":"A Sophos megbízásából készített regionális felmérés szerint a magyar internetezők 97 százaléka legalább egyféle online...","id":"20250201_sophos-online-fenyegetes-kutatas-jelszo-antivirus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4083ee54-b754-492e-a6de-4d645758840c.jpg","index":0,"item":"ae233716-72a4-476e-9904-5832ebd4fa1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_sophos-online-fenyegetes-kutatas-jelszo-antivirus","timestamp":"2025. február. 01. 08:03","title":"Honnan tudják meg a magyarok, ha baj van az interneten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]