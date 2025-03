Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d076bddb-7fdc-41fa-af42-6ba36d9a980e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet viszont 20 fok körül alakulhat.","shortLead":"A hőmérséklet viszont 20 fok körül alakulhat.","id":"20250309_Viharos-szel-es-sok-eso-erkezik-a-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d076bddb-7fdc-41fa-af42-6ba36d9a980e.jpg","index":0,"item":"7bfa8db8-8cb9-4f91-a7fc-8685133f94d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Viharos-szel-es-sok-eso-erkezik-a-jovo-heten","timestamp":"2025. március. 09. 17:11","title":"Viharos szél és sok eső érkezik hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6df16a4-caee-469c-b8a8-e3b122f07afd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miután a kapitány rosszul lett, a gép első tisztje sürgős leszállási engedélyt kért.","shortLead":"Miután a kapitány rosszul lett, a gép első tisztje sürgős leszállási engedélyt kért.","id":"20250310_ausztralia-qantas-pilota-mellkasi-fajdalom-rosszullet-defibrillator-surgos-leszallasi-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6df16a4-caee-469c-b8a8-e3b122f07afd.jpg","index":0,"item":"3c4f3779-7ccd-425f-8073-6e7f20773a11","keywords":null,"link":"/elet/20250310_ausztralia-qantas-pilota-mellkasi-fajdalom-rosszullet-defibrillator-surgos-leszallasi-engedely","timestamp":"2025. március. 10. 15:48","title":"Mellkasi fájdalmakra panaszkodott és defibrillátort kért a pilóta egy Sydney-be tartó járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt a tervezett fejlesztésekre fordítanák.","shortLead":"A pénzt a tervezett fejlesztésekre fordítanák.","id":"20250310_tiz-szazalek-jegyarelemes-budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-javaslat-fejlesztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888.jpg","index":0,"item":"8b7a3025-1a4b-4b44-86db-d78ab0fe500d","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_tiz-szazalek-jegyarelemes-budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-javaslat-fejlesztesek","timestamp":"2025. március. 10. 07:24","title":"Tíz százalékkal emelné a jegyek árát a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337d65f0-ddd0-4d24-a07b-aee04e790b80","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Péntek éjjel felgyújtották a sertéstelepet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szamosszegen. A polgármester szerint a támadó arca megégett, miközben lángra lobbantotta a benzint.","shortLead":"Péntek éjjel felgyújtották a sertéstelepet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szamosszegen. A polgármester szerint...","id":"20250309_Megegett-arcu-ferfit-keresnek-a-szamosszegi-gyujtogatas-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/337d65f0-ddd0-4d24-a07b-aee04e790b80.jpg","index":0,"item":"b96b0e01-fbd0-4feb-8279-fbf0ffa983e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Megegett-arcu-ferfit-keresnek-a-szamosszegi-gyujtogatas-ugyeben","timestamp":"2025. március. 09. 20:39","title":"Megégett arcú férfit keresnek a szamosszegi gyújtogatás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bd5ebb-d6dc-4f82-b9b7-4a52b61c0865","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"A nagy cégek elköteleződése töretlen a munkavállalók egészsége iránt, az állami szférában és a kkv-szektorban azonban sokan lemondtak a munkaalkalmassági vizsgálatokról. A Belügyminisztérium nem siet a magyarázattal.","shortLead":"A nagy cégek elköteleződése töretlen a munkavállalók egészsége iránt, az állami szférában és a kkv-szektorban azonban...","id":"20250310_hvg-foglalkozasegeszsegugy-alkalmassagi-vizsgalat-nagy-cegek-kkv-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bd5ebb-d6dc-4f82-b9b7-4a52b61c0865.jpg","index":0,"item":"f253fd14-5aa4-4001-989a-636be057e7e8","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-foglalkozasegeszsegugy-alkalmassagi-vizsgalat-nagy-cegek-kkv-allam","timestamp":"2025. március. 10. 09:30","title":"„Az ülőmunka az új dohányzás”, de az államot újabban nem érdekli dolgozói egészsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen eldöntheti, hogy kiktől és miért akar megszabadulni, és ezt meg is teszi. Ez szerinte olyan széles vörös vonal, ami a Holdról is látszik.","shortLead":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen...","id":"20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1.jpg","index":0,"item":"3edca834-48fa-425c-bed0-6ecffc181088","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","timestamp":"2025. március. 09. 22:25","title":"Stefano Bottoni a Fidesz új tervéről: Düh és szorongás keveredik bennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. március. 10. 13:30","title":"A siker kulcsa az egyediség: a kiskereskedelmi szektor legjobbjait díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Kutatások szerint, ha arra kérjük az MI-t, hogy különböző karakterek bőrébe bújjon, az gyakran jobb válaszokat eredményez. Szerkesztett részlet Ethan Mollick Társintelligencia című könyvéből.","shortLead":"Kutatások szerint, ha arra kérjük az MI-t, hogy különböző karakterek bőrébe bújjon, az gyakran jobb válaszokat...","id":"20250309_Egy-titkos-fegyver-amivel-a-ChatGPT-tenyleg-hasznos-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b.jpg","index":0,"item":"d3a3a675-d4f1-4081-8b8c-2f7907c384ba","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250309_Egy-titkos-fegyver-amivel-a-ChatGPT-tenyleg-hasznos-lehet","timestamp":"2025. március. 09. 19:15","title":"Egy titkos fegyver, amivel a ChatGPT tényleg hasznos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]