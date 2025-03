Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"71de7731-5b80-4bd4-aa19-f5b7cc82c8b5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő gyakran magára marad az EU-ban, főleg az orosz invázió óta. Rajta kívül alapvetően senki sem akarja megtorpedózni a Kijevnek nyújtott segítséget, és akkor sem áll mellé senki sem, amikor a szankciók feloldását sürgeti – foglalja össze a helyzetet budapesti hírmagyarázatában Simon Zoltán.","shortLead":"A magyar kormányfő gyakran magára marad az EU-ban, főleg az orosz invázió óta. Rajta kívül alapvetően senki sem akarja...","id":"20250311_Bloomberg-EU-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71de7731-5b80-4bd4-aa19-f5b7cc82c8b5.jpg","index":0,"item":"4493b50b-7deb-4de3-8193-668b6b194646","keywords":null,"link":"/360/20250311_Bloomberg-EU-Orban","timestamp":"2025. március. 11. 07:30","title":"Bloomberg: Ezért van elegük az uniós partnereknek Orbán obstrukciójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5e2b14-f03f-4351-894d-1037a722412b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A politikai ellenfelei által démonizált 1995-ös megszorító intézkedéseket alapos indokkal hozták, és be is váltották a hozzájuk fűzött reményt: a rendszerváltás után öt-hat évvel a magyar gazdaság a régió éllovasaként alkalmas volt az egyensúlyt őrző, fenntartható növekedésre. A HVG hamarosan Bokros Lajost is megszólaltatja a leghírhedtebb költségvetési kiigazításról.","shortLead":"A politikai ellenfelei által démonizált 1995-ös megszorító intézkedéseket alapos indokkal hozták, és be is váltották...","id":"20250311_bokros-csomag-bevezeto-Megszoritasok-es-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e5e2b14-f03f-4351-894d-1037a722412b.jpg","index":0,"item":"7ccd4f31-91c8-4340-9948-875e39dee7d3","keywords":null,"link":"/360/20250311_bokros-csomag-bevezeto-Megszoritasok-es-aldozatok","timestamp":"2025. március. 11. 13:00","title":"A nyíltság nem vált az előnyükre, a megszorítások beégtek a magyar választók emlékezetébe – 30 éves a Bokros-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab9472f-146e-49a7-8039-02b7c8a8c8b9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mark Rutte Szarajevóban szólította fel a feszültségek feloldására az ország vezetőit.","shortLead":"Mark Rutte Szarajevóban szólította fel a feszültségek feloldására az ország vezetőit.","id":"20250310_bosznia-hercegovina-teruleti-integritas-mark-rutte-nato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ab9472f-146e-49a7-8039-02b7c8a8c8b9.jpg","index":0,"item":"baf73de2-ec4d-4312-8828-6d79ad3683f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_bosznia-hercegovina-teruleti-integritas-mark-rutte-nato","timestamp":"2025. március. 10. 17:03","title":"Kiállt Bosznia-Hercegovina területi integritása mellett a NATO főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Milliárdokat spórolna meg Magyarország, ha Orbán Viktor nem erőltetné a véleménynyilvánító szavazást, hiszen a Medián friss mérése szerint a helyzet egyértelmű: a felnőtt lakosság 56 százaléka elutasítja Ukrajna EU-tagságát. A svájci népszavazások azonban azt tanítják: volna értelme beszélni róla.","shortLead":"Milliárdokat spórolna meg Magyarország, ha Orbán Viktor nem erőltetné a véleménynyilvánító szavazást, hiszen a Medián...","id":"20250310_median-felmeres-magyarok-tobbsege-elutasitja-Ukrajna-EU-tagsagat-kozvelemeny-Orban-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac.jpg","index":0,"item":"e7d6ff4d-d5fe-4639-97a9-acbc8bf7ae61","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_median-felmeres-magyarok-tobbsege-elutasitja-Ukrajna-EU-tagsagat-kozvelemeny-Orban-kormany-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 06:01","title":"A magyarok többsége elutasítja Ukrajna EU-tagságát, erről szavazni csak akkor érdemes, ha érvek is elhangzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tanker lángokban áll, tűzoltó hajókat küldtek a helyszínre.","shortLead":"A tanker lángokban áll, tűzoltó hajókat küldtek a helyszínre.","id":"20250310_olajszallito-tanker-teherhajo-baleset-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6.jpg","index":0,"item":"d2cb11d3-db44-4ff6-958c-7aa8ed6d1d60","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_olajszallito-tanker-teherhajo-baleset-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 13:22","title":"Egy olajszállító tanker és egy teherhajó ütközött a brit partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb440e22-33d1-49ed-ae61-575ab9cdf459","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz kormány is védővámot vezetett be a kínai importkocsikra, csak ők máshogy nevezték el a sarcot – cserébe az évi 10-20 százalékkal emelkedik.","shortLead":"Az orosz kormány is védővámot vezetett be a kínai importkocsikra, csak ők máshogy nevezték el a sarcot – cserébe az évi...","id":"20250310_Oroszorszag-Kina-autok-import-domping-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb440e22-33d1-49ed-ae61-575ab9cdf459.jpg","index":0,"item":"32274bd2-5bd9-4d7b-9a79-daf90cb4738f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Oroszorszag-Kina-autok-import-domping-vam","timestamp":"2025. március. 10. 10:03","title":"Hiába a határtalan barátság, Oroszországnak is elege lett az olcsó kínai autók dömpingjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1159826a-55e2-4095-89d5-fcb2e68bb5a3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A tervek szerint a futballcsapat új otthona öt éven belül felépül.","shortLead":"A tervek szerint a futballcsapat új otthona öt éven belül felépül.","id":"20250311_manchester-united-uj-stadion-old-trafford-norman-foster","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1159826a-55e2-4095-89d5-fcb2e68bb5a3.jpg","index":0,"item":"a2bd0d2e-74e9-4928-ad85-cb450e653f51","keywords":null,"link":"/sport/20250311_manchester-united-uj-stadion-old-trafford-norman-foster","timestamp":"2025. március. 11. 12:37","title":"Százezres stadiont épít a Manchester United az Old Trafford mellé, futurisztikus minivárosnak álmodták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f2517f-fe0a-4ae6-be14-890e1da5dfdc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik egy kicsit a Brabus G-osztályéhoz hasonló külsejű Land Cruisert szeretnének maguknak.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik egy kicsit a Brabus G-osztályéhoz hasonló külsejű Land Cruisert szeretnének maguknak.","id":"20250310_alaposan-felmorcositott-uj-toyota-land-cruiser-wald-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00f2517f-fe0a-4ae6-be14-890e1da5dfdc.jpg","index":0,"item":"2eb6cb92-40f6-4105-8126-b0c205624d10","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_alaposan-felmorcositott-uj-toyota-land-cruiser-wald-tuning","timestamp":"2025. március. 10. 06:41","title":"Alaposan felmorcosították az új Toyota Land Cruisert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]