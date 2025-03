Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23581812-3640-41d0-a3d4-330afba27479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A laboratóriumi benchmark-mérőszámok gyakran túlzottan optimista képet festenek a mesterséges intelligenciák képességeiről – mutat rá egy friss kutatás, mely a hazai kompetenciamérés kérdéseivel tesztelt hat népszerű modellt.","shortLead":"A laboratóriumi benchmark-mérőszámok gyakran túlzottan optimista képet festenek a mesterséges intelligenciák...","id":"20250312_mesterseges-intelligencia-modellek-osszehasonlitas-magyar-kompetenciameres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23581812-3640-41d0-a3d4-330afba27479.jpg","index":0,"item":"1f2f7487-30f7-4f18-9ddc-07358ed3b9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_mesterseges-intelligencia-modellek-osszehasonlitas-magyar-kompetenciameres","timestamp":"2025. március. 12. 17:03","title":"Ráeresztették a magyar kompetenciamérésre az MI-ket, meglepő eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f46c78e-959e-4a4c-84d6-b3838d87eae8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő csoportok szerint legalább 12 ezer ember halálát okozta.","shortLead":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő...","id":"20250311_Duterte-letartoztatas-ICC-Fulop-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f46c78e-959e-4a4c-84d6-b3838d87eae8.jpg","index":0,"item":"11cd8cb4-bdd7-4be2-ae01-ada335e67fb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Duterte-letartoztatas-ICC-Fulop-szigetek","timestamp":"2025. március. 11. 20:35","title":"Erőszakkal repülőre tették, és a Nemzetközi Büntetőbíróságra szállították Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984848b6-c2e4-4912-b379-7986b1522482","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tibeti buddhizmus spirituális vezetőjének új könyve elmélyítheti a konfliktust Kínával. ","shortLead":"A tibeti buddhizmus spirituális vezetőjének új könyve elmélyítheti a konfliktust Kínával. ","id":"20250311_dalai-lama-reinkarnacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/984848b6-c2e4-4912-b379-7986b1522482.jpg","index":0,"item":"e7bd5883-d9a0-4f53-b19f-1d2a41c01bec","keywords":null,"link":"/elet/20250311_dalai-lama-reinkarnacio","timestamp":"2025. március. 11. 08:43","title":"A dalai láma szerint az utódja Kínán kívül, a „szabad világban” fog születni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d69cfa-c96f-4a08-b70f-3e43fccb2da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország sem kivétel, bár van, ahol sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"Magyarország sem kivétel, bár van, ahol sokkal rosszabb a helyzet.","id":"20250311_legszennyezettseg-who-hatarertek-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d69cfa-c96f-4a08-b70f-3e43fccb2da5.jpg","index":0,"item":"163d3aec-8dff-4939-a2e3-04e5f1d6bf3f","keywords":null,"link":"/elet/20250311_legszennyezettseg-who-hatarertek-tanulmany","timestamp":"2025. március. 11. 08:17","title":"A Föld szinte minden országában meghaladja a légszennyezettség a WHO által meghatározott szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök reméli, hogy Putyin beleegyezik a tűzszünetbe és néhány napon belül véget érhet a háború.","shortLead":"Az amerikai elnök reméli, hogy Putyin beleegyezik a tűzszünetbe és néhány napon belül véget érhet a háború.","id":"20250311_Donald-Trump-Oroszorszag-Ukrajna-Zelenszkij-beke-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"bb10ae85-3f82-4916-891f-2298ebd19a86","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Donald-Trump-Oroszorszag-Ukrajna-Zelenszkij-beke-Putyin","timestamp":"2025. március. 11. 21:07","title":"Trump bejelentette, hogy a héten tárgyalnak Oroszországgal, és visszavárja Zelenszkijt a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aa0cfe-890b-4ebe-8d85-c8cf28150022","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig még templomi szertartást is tartottak a szobornál.","shortLead":"Pedig még templomi szertartást is tartottak a szobornál.","id":"20250311_Szlovakia-turulszobor-lopas-Beny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75aa0cfe-890b-4ebe-8d85-c8cf28150022.jpg","index":0,"item":"f9970af7-bc3a-4403-b76a-6d19c26fd6db","keywords":null,"link":"/elet/20250311_Szlovakia-turulszobor-lopas-Beny","timestamp":"2025. március. 11. 16:01","title":"Napokig nem tűnt fel senkinek, hogy ellopták a főtéri turulszobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57719d1e-04db-4d71-bb5f-4394f586311a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Sok száz levelet kaptunk. Te úristen” – mondta a DK elnöke, aki szerint a bankok kibabrálnak az ügyfelekkel.","shortLead":"„Sok száz levelet kaptunk. Te úristen” – mondta a DK elnöke, aki szerint a bankok kibabrálnak az ügyfelekkel.","id":"20250311_gyurcsany-dk-perek-bankok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57719d1e-04db-4d71-bb5f-4394f586311a.jpg","index":0,"item":"28d99caf-970d-4b50-8fec-a16f1043281b","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_gyurcsany-dk-perek-bankok","timestamp":"2025. március. 11. 10:04","title":"Gyurcsány Ferenc tömeges pereket jelentett be magyar bankok, cégek és szolgáltatók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"velemeny.nyuzsog","description":"A magyar külügyminiszter azután szállt bele Sikorskiba, hogy Elon Musk „lekicsizte” a lengyel politikust.","shortLead":"A magyar külügyminiszter azután szállt bele Sikorskiba, hogy Elon Musk „lekicsizte” a lengyel politikust.","id":"20250311_szijjarto-peter-Radoslaw-Sikorski-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"428f5397-746a-4ba1-88b5-8b0eb8c380b4","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20250311_szijjarto-peter-Radoslaw-Sikorski-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 11. 12:34","title":"Szijjártó Péter nekiment a lengyel külügyminiszternek, szerinte ő az egyik legelvetemültebb háborúpárti politikus Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]