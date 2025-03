Mint a TechCrunch összegez, az egyik új funkció a „Time Away” (magyarul bizonyára: Távolmaradás) nevet kapta, és a szülők ennek segítségével bizonyos órákban tilthatják a TikTok használatát a gyerekük számára. Például blokkolni lehet a hozzáférést a családi programok alatt, éjszaka, vagy bármilyen más esetben. Lehetőség van ismétlődő tiltásra is, adott intervallumban mondjuk minden héten. A gyerekek kérvényezhetnek extra időt a szüleiktől.

A felnőttek azt is láthatják, hogy kiket követ a gyerekük, valamint ki követi őket – de még a tiltólistájukhoz is hozzáférhetnek. A következő hónapokban olyan új funkció is érkezik, mellyel a fiatal arról is értesítheti a szüleit, ha jelentett egy videót. Például azért, mert az feltételezhetően szembemegy a TikTok irányelveivel.

A követők, követettek és blokkoltak áttekintése szülőként TikTok

A „wind-down” nevű újdonság pedig arra igyekszik majd rávenni a fiatal felhasználókat, hogy kapcsolják ki a mobiljukat, ha már későre jár. A 16 éven aluliak este 10 után a For You oldalon egy egész képernyőt kitöltő üzenettel, valamint nyugtató hatású zenével találkozhatnak, amit ugyan átugorhat, de ekkor még egy második figyelmeztetéssel is találkozik. A későbbiekben meditációs gyakorlatok is megjelennek majd a funkcióhoz.

Az újdonságok bevezetése bizonyára fokozatos, így megeshet, hogy egyeseknél már megjelentek, míg másoknál még várni kell rájuk.

