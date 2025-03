Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f7429c11-71d4-4dea-8fda-6f2ad8dc97f4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó kisautója a jövőben már nemcsak hibrid hajtáslánncal lesz kapható.","shortLead":"A japán gyártó kisautója a jövőben már nemcsak hibrid hajtáslánncal lesz kapható.","id":"20250314_jon-a-tisztan-elektromos-toyota-yaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7429c11-71d4-4dea-8fda-6f2ad8dc97f4.jpg","index":0,"item":"3c7c36a8-c0a1-4951-8ce6-076f53bfe7f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_jon-a-tisztan-elektromos-toyota-yaris","timestamp":"2025. március. 14. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíró különösen visszataszítónak értékelte, hogy olyan dolgozókat is kirúgtak az elégtelen teljesítményükre hivatkozva, akik néhány hónapja még ragyogó értékeléseket kaptak.","shortLead":"A bíró különösen visszataszítónak értékelte, hogy olyan dolgozókat is kirúgtak az elégtelen teljesítményükre...","id":"20250313_trump-kirugasok-dolgozok-visszavetel-szovetsegi-biro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"d26008f2-9686-4ec4-a6ec-4c1f5e6dbaf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_trump-kirugasok-dolgozok-visszavetel-szovetsegi-biro","timestamp":"2025. március. 13. 19:59","title":"Egy szövetségi bíró elrendelte, hogy a Trump-kormánynak vissza kell vennie a korábban elbocsátott dolgozók ezreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világhírű szlovén filozófus azt mondja, hogy Európának elvi pragmatizmusra kell támaszkodnia, ha helyt akar állni a világban, és abba kell hagynia a „szokványos baloldali-liberális nyafogást”. Putyinnak már volt dolga egy-két kemény amerikai elnökkel, de Trump nem tartozik közéjük. Milyen történelmi példák alapján dönthet Ukrajnáról az amerikai elnök? Tárgyalási taktikát jelent Trumpnál a vámok bevezetése, vagy nagyon is komolyan gondolja a dolgot? Szélsőjobbos mártírt csinál az ultranacionalista Georgescuból, hogy a román Alkotmánybíróság megtiltotta indulását a májusi elnökválasztáson. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A világhírű szlovén filozófus azt mondja, hogy Európának elvi pragmatizmusra kell támaszkodnia, ha helyt akar állni...","id":"20250312_Nemzetkozi-lapszemle-Slavoj-Zizek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"1be04611-67b3-4875-a33f-6d7569cefe35","keywords":null,"link":"/360/20250312_Nemzetkozi-lapszemle-Slavoj-Zizek","timestamp":"2025. március. 12. 11:22","title":"Slavoj Žižek: „Európának új szuperhatalommá kell válnia”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A párthű szolgák magukban semmire sem képesek. Szükség van azokra is, akik megvetik őket, párttal együtt. A lojális gárda nevetséges fércműveket tudott összehozni, a piacképes termékhez már kellett az is, aki szerint Fuck NER. ","shortLead":"A párthű szolgák magukban semmire sem képesek. Szükség van azokra is, akik megvetik őket, párttal együtt. A lojális...","id":"20250312_Tota-W-Arpad-Fuck-NER","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4.jpg","index":0,"item":"7757d441-e7b5-40ac-aae7-71ae3532ee68","keywords":null,"link":"/360/20250312_Tota-W-Arpad-Fuck-NER","timestamp":"2025. március. 12. 09:36","title":"Tóta W. Árpád: Fuck NER, ilyen a szuverenitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570e4fbd-94a4-44b8-866a-4ebbb0daad9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindössze egyetlen mozgó alkatrész van abban a mesterséges szívben, ami azokon segíthet átmeneti megoldásként, akik valamilyen szívprobléma miatt donorszervre várnak.","shortLead":"Mindössze egyetlen mozgó alkatrész van abban a mesterséges szívben, ami azokon segíthet átmeneti megoldásként, akik...","id":"20250312_bivacor-mesterseges-titan-sziv-100-nap-donorszerv-ausztralia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/570e4fbd-94a4-44b8-866a-4ebbb0daad9c.jpg","index":0,"item":"b35aa3af-54b8-4fdc-84d0-cecd31b1475b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_bivacor-mesterseges-titan-sziv-100-nap-donorszerv-ausztralia","timestamp":"2025. március. 12. 14:11","title":"100 napig élt titán műszívvel egy ausztrál férfi, míg várt a donorszervre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A streamingszolgáltató azzal próbálja eltolni magától a problémát, hogy a kiadókra mutogat.","shortLead":"A streamingszolgáltató azzal próbálja eltolni magától a problémát, hogy a kiadókra mutogat.","id":"20250312_spotify-jogdij-eloadok-zeneszerzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63.jpg","index":0,"item":"8133ae81-7904-4958-9d2f-9eee425d0857","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_spotify-jogdij-eloadok-zeneszerzok","timestamp":"2025. március. 12. 15:57","title":"Hiába fizetett ki rekordösszeget jogdíjakra a Spotify, a zenészek egyáltalán nem elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a789bf-d2d5-41a7-bc01-06336aa3f2f0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ingatlant jelenleg felújítják, a kivitelezést Mészáros Lőrinc egyik cége végzi. ","shortLead":"Az ingatlant jelenleg felújítják, a kivitelezést Mészáros Lőrinc egyik cége végzi. ","id":"20250314_budai-villa-fogorvosi-rendelo-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a789bf-d2d5-41a7-bc01-06336aa3f2f0.jpg","index":0,"item":"623075e4-ee56-4f9a-8c61-70981c46dda1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_budai-villa-fogorvosi-rendelo-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","timestamp":"2025. március. 14. 07:04","title":"Budai villában nyit fogorvosi rendelőt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlzásnak tűnhet, hogy a vatikáni sajtóiroda minden nap, néha naponta többször is ad egy helyzetjelentést a pápa állapotáról, benne olyan triviálisnak tűnő részletekkel, mint hogy jól aludt és reggelizett. Ezeknek a rendszeres közleményeknek nemcsak az információ megosztása a célja, hanem a félinformációk, álhírek elleni fellépés is. Azóta ugyanis, hogy a pápát február 14-óta kórházban ápolják, erőre kaptak a haláláról szóló összeesküvés-elméletek. A közösségi média pedig termékeny táptalaja ezeknek. ","shortLead":"Túlzásnak tűnhet, hogy a vatikáni sajtóiroda minden nap, néha naponta többször is ad egy helyzetjelentést a pápa...","id":"20250312_ferenc-papa-halala-vatikan-osszeeskuves-elmeletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c.jpg","index":0,"item":"4381f6c3-2610-4b28-800c-77c97d1df06d","keywords":null,"link":"/elet/20250312_ferenc-papa-halala-vatikan-osszeeskuves-elmeletek","timestamp":"2025. március. 12. 10:17","title":"Egy TikToker elmagyarázta, hogy a pápa halott, a Vatikán szalad az összeesküvés-elméletek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]