Az elmúlt bő 2 évben a Microsoft gyakorlatilag mindenbe elkezdte beépíteni a mesterséges intelligenciát. A Copilot megjelent a Jegyzettömbben, a Paintben, az Edge böngészőben, valamint magában a Windows 11-ben is.

Ennek tükrében sokat meglepődhettek, amikor a márciusi Windows 11-frissítőcsomag telepítése után egyszerűen kámforrá vált a rendszerből a Copilot alkalmazása. Meggondolta volna magát a Microsoft, és inkább nem erőlteti rá a felhasználókra a chatbotot?

Szó sincs ilyesmiről. Egyszerű hiba áll a dolog hátterében, amit már egy támogatási oldalon is ecsetel a cég. Mint írja, már dolgozik a probléma megoldásán, de akinek hiányzik a Copilot, az pár mozdulattal újból telepítheti a Microsoft Áruházból.

Mint a The Verge kiemeli, az MI-re nem igazán vágyó felhasználók akár még örülhetnek is a hibának, ami egyébként semmi másban nincs hatással a rendszer rendeltetésszerű működésére. A cég ráadásul kicsit bukdácsolva vezette be a Copilotot a Windowsban: sokáig natív helyett egyszerű webappként futott a rendszerben, amivel nem igazán volt több a böngészőben megnyitott verziónál. A natív változat bevezetése még most is zajlik, és várhatóan a következő időszakban sok új funkciót jelent majd be hozzá a Microsoft.

