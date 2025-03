Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar uniós szavazati jog felfüggesztését szorgalmazza és a Pride betiltását célzó magyar törvény megtámadását helyezi kilátásba a RECLAIM nevű brüsszeli civil szervezet, amely már több esetben folytatott kampányt a magyar kormány intézkedéseivel szemben.","shortLead":"A magyar uniós szavazati jog felfüggesztését szorgalmazza és a Pride betiltását célzó magyar törvény megtámadását...","id":"20250317_lmbtqi_jogallamisag_europai_unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1.jpg","index":0,"item":"4e450ec0-edcb-4912-9c03-361187f2ce85","keywords":null,"link":"/eurologus/20250317_lmbtqi_jogallamisag_europai_unio","timestamp":"2025. március. 17. 14:36","title":"„Megdöbbentő látni, hogy Magyarország Erdoğan és Putyin szintjére süllyed”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az író nem áltathatja feleségét azzal, hogy a szép meztelen lány a lakásban kizárólag szakmai célokra kell neki. Lackfi János következett ezen a héten Az én hetem című sorozatunkban, amelyben öt kulcsszót felhasználva kell írni arról, hogy miként élte meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: atyaég, résrehajlás, besül, italáldozat, kebelbarát – és plusz egy megkerülhetetlen szó ezen a héten, a poloska. ","shortLead":"Az író nem áltathatja feleségét azzal, hogy a szép meztelen lány a lakásban kizárólag szakmai célokra kell neki. Lackfi...","id":"20250316_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8.jpg","index":0,"item":"8034a8fc-8409-43f5-a2e7-3cedee3c897e","keywords":null,"link":"/360/20250316_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. március. 16. 17:53","title":"Kitalálsz valami hazugságot és mindenki elhiszi – Lackfi János Az én hetemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt üzente, hogy Budapest nem hagyja magukra, megvédi azokat, akik felvonulnának.","shortLead":"A főpolgármester azt üzente, hogy Budapest nem hagyja magukra, megvédi azokat, akik felvonulnának.","id":"20250317_budapest-pride-betiltas-torvenyjavaslat-karacsony-gergely-fopolgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"3e4b697a-f9f1-44f5-931e-d3c03f4dfb7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_budapest-pride-betiltas-torvenyjavaslat-karacsony-gergely-fopolgarmester","timestamp":"2025. március. 17. 12:38","title":"Karácsony Gergely: Pride lesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e0785-85dd-4311-8a09-4c97ff47561a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Buszoztatás, kokárdainfláció, poloskák és füttyögés – idén sem volt ingerszegény a Fidesz és a Tisza Párt szimpatizánsainak ünnepi megemlékezése. Mindkét eseményen ott voltunk, megnéztük, hogy milyen a hangulat és a résztvevőket is megkérdeztük arról, hogy nekik mit jelent a nemzeti ünnep. ","shortLead":"Buszoztatás, kokárdainfláció, poloskák és füttyögés – idén sem volt ingerszegény a Fidesz és a Tisza Párt...","id":"20250315_marcius-15-video-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c8e0785-85dd-4311-8a09-4c97ff47561a.jpg","index":0,"item":"7932ab1a-3041-4c71-9c1b-b93b2ba080f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_marcius-15-video-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. március. 16. 09:00","title":"Bepoloskáztuk március tizenötödikét – videóriport Orbán Viktor és Magyar Péter rendezvényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a9413b-b8aa-4f7b-ab5d-3aa54537b46d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ülésen megjelenő Jámbor Andrásnak nem adtak szót.","shortLead":"Az ülésen megjelenő Jámbor Andrásnak nem adtak szót.","id":"20250317_pride-betiltas-torvenyjavaslat-igazsagugyi-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61a9413b-b8aa-4f7b-ab5d-3aa54537b46d.jpg","index":0,"item":"1258ed87-d901-46ab-8019-94daca9f093f","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_pride-betiltas-torvenyjavaslat-igazsagugyi-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 12:11","title":"Volt egy kis szóváltás, majd a fideszesek nem tudtak válaszolni a kérdésekre – így zajlott a Pride-ot tiltó törvénytervezet tárgyalása a parlament igazságügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27cd651-83a6-4770-9b3b-90a8ab2b1afc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi borongós időt hétfőn erős széllökések és északon hózáporok követik.","shortLead":"A vasárnapi borongós időt hétfőn erős széllökések és északon hózáporok követik.","id":"20250316_Lehules-hozaporok-varhatoak-hetfon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f27cd651-83a6-4770-9b3b-90a8ab2b1afc.jpg","index":0,"item":"74c6fbc9-9f3e-479f-9ce5-415a9d22df4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Lehules-hozaporok-varhatoak-hetfon","timestamp":"2025. március. 16. 08:42","title":"Lehűlés, hózáporok várhatóak hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","shortLead":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","id":"20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc.jpg","index":0,"item":"73992915-dadd-4587-a0d9-d6bd7915c96d","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 10:33","title":"Meg kell változnunk – közölte a szerb elnök a tüntető tömeg láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","shortLead":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","id":"20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"a2f9c5be-4adf-49a9-b0c2-dbb006112c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","timestamp":"2025. március. 17. 10:45","title":"Hétfő reggel benyújtották, tízkor már tárgyalta is a parlamenti bizottság a Pride-ot betiltó törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]