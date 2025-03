Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5e4494e-7ad2-4bca-8b8b-fda4e3049af0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa ezúttal a legújabb iPhone-t vetette alá egy kiadós tortúratesztnek, és még a készülék belsejébe is bekukkantott.","shortLead":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa ezúttal a legújabb iPhone-t vetette alá egy kiadós tortúratesztnek...","id":"20250318_apple-iphone-16e-strapateszt-okostelefon-torturateszt-jerryrigeverything-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5e4494e-7ad2-4bca-8b8b-fda4e3049af0.jpg","index":0,"item":"58fa66a3-c9c9-4220-adfd-2e5705aec9e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_apple-iphone-16e-strapateszt-okostelefon-torturateszt-jerryrigeverything-video","timestamp":"2025. március. 18. 12:03","title":"Égették, karcolták, de bírta a strapát az iPhone 16e – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9081ffde-17b4-440e-9dbd-69284a61558e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az arcképelemzést már egy 10 évvel ezelőtt elfogadott jogszabály lehetővé teszi, de nem ilyen esetekre, hanem csak súlyos bűncselekményekre. Ahhoz, hogy a Pride-on felvonulók ellen is bevethető legyen, törvényt módosítanának.","shortLead":"Az arcképelemzést már egy 10 évvel ezelőtt elfogadott jogszabály lehetővé teszi, de nem ilyen esetekre, hanem csak...","id":"20250317_A-Pride-on-felvonulok-arckepelemzessel-valo-azonositasahoz-torvenyt-modositananak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9081ffde-17b4-440e-9dbd-69284a61558e.jpg","index":0,"item":"8393750e-6545-40b2-82ad-a95d32c19be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_A-Pride-on-felvonulok-arckepelemzessel-valo-azonositasahoz-torvenyt-modositananak","timestamp":"2025. március. 17. 20:59","title":"Törvényt módosítanának, hogy a Pride-on felvonulókat arcképelemzéssel azonosíthassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Trump-barát ketrecharcos szerint az illegális bevándorlási hullám pusztítást okoz Írországban. ","shortLead":"A Trump-barát ketrecharcos szerint az illegális bevándorlási hullám pusztítást okoz Írországban. ","id":"20250318_Conor-McGregor-Feher-Haz-Donald-Trump-bevandorlas-ellenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f.jpg","index":0,"item":"dd35f2e8-0260-4b3f-893e-0f9bbf981782","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Conor-McGregor-Feher-Haz-Donald-Trump-bevandorlas-ellenes","timestamp":"2025. március. 18. 11:32","title":"Conor McGregor a Fehér Házban járt, ahol bevándorlásellenes nézeteit fejtegette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2570ebd6-1059-4d37-a6f9-7ce78f7d0821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pride betiltása elleni tüntetés után a tömeg elindult a Margit híd felé, amit a rendőrség már a tiltakozók érkezése előtt lezárt. Többnyire higgadtak voltak a demonstrálók, de néhányan nekimentek a rendőrsorfalnak. ","shortLead":"A Pride betiltása elleni tüntetés után a tömeg elindult a Margit híd felé, amit a rendőrség már a tiltakozók érkezése...","id":"20250319_Harom-embert-vettek-orizetbe-a-Pride-betiltasa-elleni-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2570ebd6-1059-4d37-a6f9-7ce78f7d0821.jpg","index":0,"item":"dd3cf00d-8e4e-48ad-af62-e5561b826c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Harom-embert-vettek-orizetbe-a-Pride-betiltasa-elleni-tuntetesen","timestamp":"2025. március. 19. 06:22","title":"Három embert vettek őrizetbe a Pride betiltása elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét. Majd megérkezett Varga Zs. András közleménye, amelyben a Kúria elnöke a bírák demonstrációját okolja a politikai eszkalálódásért, majd azt veti az érintettek szemére, hogy Magyar Péteren senki nem háborodott fel.","shortLead":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét...","id":"20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97.jpg","index":0,"item":"e1ee40e4-5ab5-4485-9a78-48729180a562","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:00","title":"A Kúria elnöke szerint lehet tiltakozni a poloskázás ellen, Magyar Péter szavairól viszont Rákosi jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230ec3ad-28e5-4270-b37d-d134a707b176","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 4iG, a Corvinus Zrt. és a Magyar Vagon is százmilliárdokat kapott akvizíciókra, például a Vodafone vagy a Talgo felvásárlására.","shortLead":"A 4iG, a Corvinus Zrt. és a Magyar Vagon is százmilliárdokat kapott akvizíciókra, például a Vodafone vagy a Talgo...","id":"20250318_800-milliardot-osztott-ki-a-kormany-haveri-cegeknek-az-Eximbankon-keresztul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/230ec3ad-28e5-4270-b37d-d134a707b176.jpg","index":0,"item":"e746cf5c-a1ae-43ca-85f4-5b99f81e0bf2","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_800-milliardot-osztott-ki-a-kormany-haveri-cegeknek-az-Eximbankon-keresztul","timestamp":"2025. március. 18. 14:57","title":"Sok pénzt adott a kormány a hozzá közel álló cégeknek az Eximbankon keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Könnygázszerű anyag kerülhetett a levegőbe.","shortLead":"Könnygázszerű anyag kerülhetett a levegőbe.","id":"20250317_polus-center-maro-szag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"a2fdb7d9-d638-4eb0-ac5a-01f13dedd81a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_polus-center-maro-szag","timestamp":"2025. március. 17. 19:08","title":"Maró szag terjengett a Pólus Centerben, 15 embert toxikológiai vizsgálatra szállítottak a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726b4eaf-cdd7-4c93-a400-b74d655f7b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Igaz, előtte három hétig napi 350 millió dollárral, azaz közel 128 milliárd forinttal gyarapodott a vagyona.","shortLead":"Igaz, előtte három hétig napi 350 millió dollárral, azaz közel 128 milliárd forinttal gyarapodott a vagyona.","id":"20250319_indonezia-dci-tozsde-reszveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/726b4eaf-cdd7-4c93-a400-b74d655f7b7d.jpg","index":0,"item":"95cf060d-1dbd-4bab-83c3-c06f66760918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_indonezia-dci-tozsde-reszveny","timestamp":"2025. március. 19. 08:24","title":"Ekkora bukást is régen láthattunk: három nap alatt 1300 milliárd forintot vesztett egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]