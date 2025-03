Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6a95cc92-dc9e-4b3f-bfa0-adb54a466f99","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Több száz áldozattal járó, kiterjedt katonai csapásokkal szakította meg Izrael a két hónapja tartó gázai tűzszünetet. Amíg nincs válasz arra, ki kormányozza és építi újjá a Gázai övezetet, addig esélytelen a tartós fegyvernyugvás. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőnek belpolitikai szempontból is jól jöhet a háború folytatása, miközben az izraeli kormány halogatja a Hamász közel másfél évvel ezelőtti terrortámadásának kivizsgálását.","shortLead":"Több száz áldozattal járó, kiterjedt katonai csapásokkal szakította meg Izrael a két hónapja tartó gázai tűzszünetet...","id":"20250318_hvg-gaza-tuzszunet-izrael-legi-tamadas-haboru-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a95cc92-dc9e-4b3f-bfa0-adb54a466f99.jpg","index":0,"item":"432e8f9c-dcb0-4d90-8034-8004a6a159e0","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-gaza-tuzszunet-izrael-legi-tamadas-haboru-netanjahu","timestamp":"2025. március. 18. 16:00","title":"A gázai tűzszünet végét és a teljes háború folytatását jelentheti a reggeli izraeli támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","shortLead":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","id":"20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74.jpg","index":0,"item":"c42e5631-db21-417a-8988-2b9f10681981","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","timestamp":"2025. március. 19. 09:26","title":"Gal Gadot hollywoodi csillagavatásán összecsaptak a palesztin- és Izrael-párti tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f593daad-db42-4503-80b2-c5d695f4b775","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pride betiltása elleni Kossuth téri tüntetés után Hadházy Ákos arra kérte a tiltakozókat, hogy egy óráig álljanak ki a Margit hídra. A rendőrség már az érkezésük előtt lezárta a hidat, de a tömeg sokáig kitartott.","shortLead":"A Pride betiltása elleni Kossuth téri tüntetés után Hadházy Ákos arra kérte a tiltakozókat, hogy egy óráig álljanak ki...","id":"20250318_pride-betiltas-tuntetes-rendorseg-lezaras-margit-hid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f593daad-db42-4503-80b2-c5d695f4b775.jpg","index":0,"item":"f5023a8f-944c-4107-9c9c-3d4f21cceedc","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_pride-betiltas-tuntetes-rendorseg-lezaras-margit-hid-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 18:23","title":"Órákig néztek farkasszemet a tüntetők és a rendőrök a Margit hídon, ám végül komolyabb balhé nélkül ért véget a tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167f196-939e-4c2e-b2de-77f9104b5575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztése lesz Kőnig doki feladata.","shortLead":"A betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztése lesz Kőnig doki feladata.","id":"20250318_Konig-Robert-gyermeksebesz-miniszterelnoki-biztos-betegtajekoztatas-betegelegedettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4167f196-939e-4c2e-b2de-77f9104b5575.jpg","index":0,"item":"54d247cb-d378-40dd-a89c-71f4e145eec8","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Konig-Robert-gyermeksebesz-miniszterelnoki-biztos-betegtajekoztatas-betegelegedettseg","timestamp":"2025. március. 18. 16:11","title":"Orbán Viktor miniszterelnöki biztosnak nevezte ki Kőnig Róbert gyermeksebészt, akinek a HVG Könyveknél jelent meg „Ilyen egy kórház” című könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű változattal.","shortLead":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű...","id":"20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05.jpg","index":0,"item":"124251cb-95ed-4f54-b95b-925b51318147","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","timestamp":"2025. március. 18. 21:29","title":"Visszatér a Traubisoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél.","shortLead":"Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél.","id":"20250319_coca-cola-zero-light-kupak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"9a5f9e6f-7a00-405d-862d-394c1ae704ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_coca-cola-zero-light-kupak","timestamp":"2025. március. 19. 07:21","title":"Ön is észrevette, hogy volt valami furcsaság az utóbbi időben a coca-colás üvegeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b819294-2816-4d4a-9776-bdc9a605821a","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250320_Marabu-Feknyuz-A-teremtes-rendje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b819294-2816-4d4a-9776-bdc9a605821a.jpg","index":0,"item":"abb01bd0-31ca-49ac-8413-b7d0535e4ce0","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Marabu-Feknyuz-A-teremtes-rendje-szerint","timestamp":"2025. március. 20. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A teremtés rendje szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3185f960-240f-413b-939f-fcb4777d032d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem minden az, aminek elsőre látszik – ezt sosem árt észben tartani.","shortLead":"Nem minden az, aminek elsőre látszik – ezt sosem árt észben tartani.","id":"20250319_nav-sms-uzenet-adathalasz-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3185f960-240f-413b-939f-fcb4777d032d.jpg","index":0,"item":"ce751e04-a2b4-4a91-bb6a-690a73a98fcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_nav-sms-uzenet-adathalasz-figyelmeztetes","timestamp":"2025. március. 19. 11:08","title":"Sok millió magyar kap hamarosan üzenetet a NAV-tól, és még többen a csalóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]