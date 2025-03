Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6502b512-bba9-41fe-853d-f7a59c410591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra is kíváncsiak, hogy mit gondolnak a válaszadók Magyar Péter és a Pride viszonyáról.","shortLead":"Arra is kíváncsiak, hogy mit gondolnak a válaszadók Magyar Péter és a Pride viszonyáról.","id":"20250319_Orban-poloska-Magyar-Peter-Pride-kozvelemeny-kutatas-Fidesz-Amarone-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6502b512-bba9-41fe-853d-f7a59c410591.jpg","index":0,"item":"b55f8d40-7dd8-418d-bb1b-f3899391d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Orban-poloska-Magyar-Peter-Pride-kozvelemeny-kutatas-Fidesz-Amarone-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 13:48","title":"Orbán poloskázásáról és az ukrán maffiáról is kérdez a Fidesz-közeli közvélemény-kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest felett.","shortLead":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest...","id":"20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585.jpg","index":0,"item":"7a596e2d-be40-44d5-af52-bf886bef393f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","timestamp":"2025. március. 19. 18:03","title":"Így néz ki a naplemente a Holdon – tudományos szempontból is fontos képek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e809b97-e41b-4500-b9a2-832e36a51860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más blokkolásokat is beleszámítva eurómilliárdokat veszíthet el az ország, ha nem lép a kormány. ","shortLead":"Más blokkolásokat is beleszámítva eurómilliárdokat veszíthet el az ország, ha nem lép a kormány. ","id":"20250320_Meg-kevesebb-unios-forras-erkezhet-Magyarorszagra-a-szuverenitasvedelmi-torveny-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e809b97-e41b-4500-b9a2-832e36a51860.jpg","index":0,"item":"f5b16427-2ee6-40b7-9b0d-5e943ffd80f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Meg-kevesebb-unios-forras-erkezhet-Magyarorszagra-a-szuverenitasvedelmi-torveny-miatt","timestamp":"2025. március. 20. 07:21","title":"Még kevesebb uniós forrás érkezhet Magyarországra a szuverenitásvédelmi törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zuhanórepülésbe kezdett az István és a Fanni, a Hannát is letaszították a trónról.","shortLead":"Zuhanórepülésbe kezdett az István és a Fanni, a Hannát is letaszították a trónról.","id":"20250320_Gyozott-Luca-es-Dominik-ezek-voltak-2024-legnepszerubb-lany-es-fiu-utonevei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"deabc13a-2269-40c1-b60f-b732dfffc5eb","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Gyozott-Luca-es-Dominik-ezek-voltak-2024-legnepszerubb-lany-es-fiu-utonevei","timestamp":"2025. március. 20. 14:39","title":"Győzött a Luca és a Dominik – ezek voltak 2024 legnépszerűbb lány- és fiúutónevei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1259ff64-2a6f-41b5-ad39-307351fe8218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bő 12 éves már a Windowsban a Gépház, de még mindig sok az olyan beállítás, ami csak a régi Vezérlőpultban található. Egy most a jelek szerint átkerül, de még így is van bőven.","shortLead":"Bő 12 éves már a Windowsban a Gépház, de még mindig sok az olyan beállítás, ami csak a régi Vezérlőpultban található...","id":"20250319_microsoft-windows-11-vezerlopult-eger-beallitasok-gephaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1259ff64-2a6f-41b5-ad39-307351fe8218.jpg","index":0,"item":"7252e3d6-c2b8-49a3-9861-da591e7d4cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_microsoft-windows-11-vezerlopult-eger-beallitasok-gephaz","timestamp":"2025. március. 19. 15:03","title":"Újabb szöget ver a Vezérlőpult koporsójába a Microsoft, de még marad a Gépház-káosz a Windows 11-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az államfő állítja, Szerbia nem rendelkezik olyan hangágyúval, amelyet sokak szerint bevetettek a szombati belgrádi tömegtüntetésen.","shortLead":"Az államfő állítja, Szerbia nem rendelkezik olyan hangágyúval, amelyet sokak szerint bevetettek a szombati belgrádi...","id":"20250319_szerbia-belgrad-tuntetes-alekszandar-vucsics-hangagyu-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"409502c2-6b56-4d71-8f4a-4da8443305a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_szerbia-belgrad-tuntetes-alekszandar-vucsics-hangagyu-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 19. 11:38","title":"Vucsicsék a hangágyúzásról: Ha kell, az FBI-t és az FSZB-t kérjük fel a vizsgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a289eac7-656f-451e-810c-abe93a3f9f71","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Elmondása szerint az autizmusa sokat segített neki pályafutása során.","shortLead":"Elmondása szerint az autizmusa sokat segített neki pályafutása során.","id":"20250319_autizmus-adhd-interju-bbc-lucy-bronze-angol-valogatott-chelsea-barcelona-noi-focista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a289eac7-656f-451e-810c-abe93a3f9f71.jpg","index":0,"item":"2cf4f99e-7ba1-43d5-aaf1-01cd64dcbdb7","keywords":null,"link":"/sport/20250319_autizmus-adhd-interju-bbc-lucy-bronze-angol-valogatott-chelsea-barcelona-noi-focista","timestamp":"2025. március. 19. 10:58","title":"„Mindig is tudtam, hogy autista vagyok” – őszintén vallott autizmusáról és ADHD-járól az angol női válogatott focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meteorológiai Világszervezet jelentése szerint a globális felmelegedés szempontjából 2024 volt az elmúlt 175 év legrosszabb éve.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet jelentése szerint a globális felmelegedés szempontjából 2024 volt az elmúlt 175 év...","id":"20250320_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-15-celsius-fok-atlaghomerseklet-emelkedes-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7.jpg","index":0,"item":"19ba2579-9069-42fc-993e-6cc5277a20c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-15-celsius-fok-atlaghomerseklet-emelkedes-2024","timestamp":"2025. március. 20. 20:03","title":"Átlépte a globális felmelegedés mértéke a 1,5 Celsius-fokos határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]