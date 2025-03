Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c81a6463-d959-4cb3-bd39-51a7dfbc561d","c_author":"Mellár Tamás","category":"360","description":"A 2024-es GDP alapadataiból kiderül, hogy az Orbán-kormány továbbra is kitart az elhibázott gazdaságpolitikája mellett – figyelmeztet cikkünk szerzője, Mellár Tamás ellenzéki képviselő, egykori KSH-elnök.","shortLead":"A 2024-es GDP alapadataiból kiderül, hogy az Orbán-kormány továbbra is kitart az elhibázott gazdaságpolitikája mellett...","id":"20250324_hvg-hibas-gazdasagpolitika-gdp-mellar-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c81a6463-d959-4cb3-bd39-51a7dfbc561d.jpg","index":0,"item":"49096857-b42b-4d48-9511-0d10f9f4403a","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-hibas-gazdasagpolitika-gdp-mellar-tamas","timestamp":"2025. március. 24. 09:42","title":"Mellár Tamás: Orbánék sok-sok amerikai hitelből teremtenék meg a jólét illúzióját legalább a választásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fe0d8b-f9c7-49e7-b5b3-48bcbb12d0aa","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ez biztosan nem egy szép barátság kezdete.","shortLead":"Ez biztosan nem egy szép barátság kezdete.","id":"20250324_szoboszlai-dominik-arda-guler-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9fe0d8b-f9c7-49e7-b5b3-48bcbb12d0aa.jpg","index":0,"item":"ff70e9a4-16c4-420f-8159-01c2b432c6e9","keywords":null,"link":"/sport/20250324_szoboszlai-dominik-arda-guler-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja-valasz","timestamp":"2025. március. 24. 16:32","title":"Válaszolt Szoboszlainak a törökök sztárja: „Hat gól nem elég, hogy befogd?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6494d925-3f5e-4182-ab1b-3c1526f8c0ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Márciusban debütál az új márka a régiónkban.","shortLead":"Márciusban debütál az új márka a régiónkban.","id":"20250324_KGM-lett-a-SsangYongbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6494d925-3f5e-4182-ab1b-3c1526f8c0ce.jpg","index":0,"item":"4899a778-a5d9-4394-964e-1ecc4eece958","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_KGM-lett-a-SsangYongbol","timestamp":"2025. március. 24. 16:21","title":"KGM lett a SsangYongból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41db833b-e15d-49e3-8e51-b00797f5a721","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vannak témák, amelyekről legszívesebben tudomást sem szeretnénk venni. Ilyen a végrendelkezés is, mégis érdemes tudni, miről dönthetünk még életünkben, és mivel jár egy végrendelet kedvezményezettjének lenni.","shortLead":"Vannak témák, amelyekről legszívesebben tudomást sem szeretnénk venni. Ilyen a végrendelkezés is, mégis érdemes tudni...","id":"20250324_Vegrendelet---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41db833b-e15d-49e3-8e51-b00797f5a721.jpg","index":0,"item":"637a9fad-909d-487b-8301-4b80d59bfeb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Vegrendelet---Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 24. 06:00","title":"Hogyan támadhatom meg a végrendeletet? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető gerincbántalmakat gyógyító módszerként hivatkozott a fizetős kezelésekre, amelyeket a szükséges képesítés nélkül végzett.","shortLead":"Az elkövető gerincbántalmakat gyógyító módszerként hivatkozott a fizetős kezelésekre, amelyeket a szükséges képesítés...","id":"20250324_Gyogykezelesek-alatt-szexualisan-zaklatott-gyerekeket-egy-ferfi-5-ev-fegyhazbuntetest-kapott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452.jpg","index":0,"item":"428ac771-5336-4462-aba7-4328287788ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Gyogykezelesek-alatt-szexualisan-zaklatott-gyerekeket-egy-ferfi-5-ev-fegyhazbuntetest-kapott","timestamp":"2025. március. 24. 21:15","title":"Gyógykezelések alatt szexuálisan zaklatott gyerekeket egy férfi, öt év fegyházbüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb","c_author":"Dessewffy Tibor","category":"360","description":"Miközben a progresszív oldal mér és diagnosztizál, a populisták a szavak szintjén demagógok, de a mélyben hitet és katarzist kínálnak. Ezért győznek. Vélemény.","shortLead":"Miközben a progresszív oldal mér és diagnosztizál, a populisták a szavak szintjén demagógok, de a mélyben hitet és...","id":"20250325_Dessewffy-Tibor-politika-populistak-progresszivok-szorongasmenedzsment-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb.jpg","index":0,"item":"2a06bddd-8ddf-40dd-87f5-873cddb97573","keywords":null,"link":"/360/20250325_Dessewffy-Tibor-politika-populistak-progresszivok-szorongasmenedzsment-velemeny","timestamp":"2025. március. 25. 12:30","title":"Dessewffy Tibor: A populisták fordulata nem csupán megkerüli a racionalitást – lecseréli valami egészen másra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Indokolatlanul volt zavaros, alacsony minőségű a YouTube-videók minősége sok esetben, de most javították ezt a hibát.","shortLead":"Indokolatlanul volt zavaros, alacsony minőségű a YouTube-videók minősége sok esetben, de most javították ezt a hibát.","id":"20250325_google-youtube-videok-lejatszasa-hiba-kepminoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241.jpg","index":0,"item":"daba8b43-6a84-40c5-a7ad-ca7453886aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_google-youtube-videok-lejatszasa-hiba-kepminoseg","timestamp":"2025. március. 25. 09:03","title":"Javított egy bosszantó hibát a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6763680e-4175-4d6c-84c5-fe9af722031c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál szakembereknek sikerült megörökíteniük azt a pillanatot, amikor életet adott egy homoki tigriscápa az utódjának. Archie azóta szépen cseperedik.","shortLead":"Ausztrál szakembereknek sikerült megörökíteniük azt a pillanatot, amikor életet adott egy homoki tigriscápa...","id":"20250323_homoki-tigriscapa-szuletese-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6763680e-4175-4d6c-84c5-fe9af722031c.jpg","index":0,"item":"dd4c6420-98fb-4daf-8710-23f1463671e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250323_homoki-tigriscapa-szuletese-video","timestamp":"2025. március. 23. 20:03","title":"Rendkívül ritka pillanatot sikerült felvenni: így születik egy homoki tigriscápa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]