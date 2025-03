Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A későbbi ellenzéki politikus korábban többször is sikertelenül próbálta magát felvetetni a kormányba, de tavaly tavasszal az is felmerült benne, hogy főpolgármester-jelöltként ráindul Karácsony Gergelyre, amiről állítólag Puzsér Róbert és Zaránd Péter beszélték le.","shortLead":"A későbbi ellenzéki politikus korábban többször is sikertelenül próbálta magát felvetetni a kormányba, de tavaly...","id":"20250325_Direkt36-magyar-peter-ner-politikai-ambiciok-onallosag-konfrontativ-stilus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661.jpg","index":0,"item":"b419ee03-a598-4fad-bba6-04deeb9efa30","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Direkt36-magyar-peter-ner-politikai-ambiciok-onallosag-konfrontativ-stilus","timestamp":"2025. március. 25. 08:14","title":"Direkt36: Magyar Péter a konfrontatív stílusa és a túlzott önállósága miatt sodródott a NER partvonalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f37b90e-30a5-4f70-b2d9-91abfdfcffe2","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"A tavalyi évet 71,9 milliárdos nyereséggel zárta a CIB Csoport, de a jövőre nézve visszafogottak a vállalat kilátásai.","shortLead":"A tavalyi évet 71,9 milliárdos nyereséggel zárta a CIB Csoport, de a jövőre nézve visszafogottak a vállalat kilátásai.","id":"20250325_cib-csoport-bank-inflacio-gpd-lakossagi-megtakaritas-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f37b90e-30a5-4f70-b2d9-91abfdfcffe2.jpg","index":0,"item":"0e160164-5270-4676-a4a0-2e84f5206b0d","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_cib-csoport-bank-inflacio-gpd-lakossagi-megtakaritas-hitel","timestamp":"2025. március. 25. 11:46","title":"Magas, hullámzó inflációra és visszafogott gazdasági növekedésre számít idén a CIB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő, a Longevity Mix szedése után az 1700 tesztalany jelentős része nem kívánt mellékhatásokat tapasztalt.","shortLead":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő...","id":"20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39.jpg","index":0,"item":"a3e13088-20f2-4440-9491-cbf96d167879","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","timestamp":"2025. március. 24. 09:03","title":"Rosszul lettek a tesztalanyok, miután kipróbálták a fiatalságot kínáló milliárdos étrend-kiegészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ettől a lehetőségtől korábban az oroszok sem zárkóztak el.","shortLead":"Ettől a lehetőségtől korábban az oroszok sem zárkóztak el.","id":"20250324_kina-bekefenntartok-ukrajna-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4.jpg","index":0,"item":"84d349f5-62d6-4fe9-9a04-fe8b26acc41e","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_kina-bekefenntartok-ukrajna-cafolat","timestamp":"2025. március. 24. 14:49","title":"Peking tagadja, hogy felmerült volna békefenntartó csapatok küldése Ukrajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Úgy tudjuk, több egészségügyi és orvos influenszert is megkereshetett a kormány az elmúlt időszakban, hogy miniszterelnöki megbízottat találjon „a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért”. A megbízást végül sokak meglepetésére a szakmában elismert, a politikától magát tudatosan távol tartó gyermeksebész, Kőnig Róbert vállalta el. A feladat azonban nem várt kihívásokat tartogathat a számára saját szakmájában, és a politikai életben is.","shortLead":"Úgy tudjuk, több egészségügyi és orvos influenszert is megkereshetett a kormány az elmúlt időszakban...","id":"20250324_egeszsegugy-Orban-miniszterelnoki_biztos_Konig-Robert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e.jpg","index":0,"item":"66310eac-39ad-47f6-b697-3e4e3ccb5ce2","keywords":null,"link":"/360/20250324_egeszsegugy-Orban-miniszterelnoki_biztos_Konig-Robert","timestamp":"2025. március. 24. 06:30","title":"Sokáig keresgélt a kormány, amíg megtalálta Kőnig doktort, hogy bemutathassa, milyen jól működik az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73c2ab3-22b6-4b6a-95c7-1a5a3009dc66","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza nem indult, így borítékolható volt a DK-s jelölt győzelme.","shortLead":"A Tisza nem indult, így borítékolható volt a DK-s jelölt győzelme.","id":"20250323_idokozi-ujpest-varju-laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f73c2ab3-22b6-4b6a-95c7-1a5a3009dc66.jpg","index":0,"item":"d3d8f77e-e3de-466b-8ece-9f63a70c283a","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_idokozi-ujpest-varju-laszlo-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:06","title":"Varju László nyerte az újpesti időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94b4485-100f-4bbe-a5de-35443cb8ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A Pride betiltásának célja nem a gyermekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés” – mondja a kerület alpolgármestere.","shortLead":"„A Pride betiltásának célja nem a gyermekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés” – mondja a kerület...","id":"20250325_obuda-varoshaza-szivarvany-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e94b4485-100f-4bbe-a5de-35443cb8ec71.jpg","index":0,"item":"1eaae572-8316-4475-8595-daa2227adf79","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_obuda-varoshaza-szivarvany-zaszlo","timestamp":"2025. március. 25. 13:32","title":"Szivárványzászlót tűztek ki az óbudai városháza épületére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799c96a3-cb6d-4bc1-afeb-76b416f51140","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A török sajtószakszervezet a rendőri intézkedést a sajtószabadság elleni támadásként értékelte.","shortLead":"A török sajtószakszervezet a rendőri intézkedést a sajtószabadság elleni támadásként értékelte.","id":"20250324_torokorszag-recep-tayyip-erdogan-ekrem-imamoglu-tiltakozas-tuntetes-letartoztatas-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799c96a3-cb6d-4bc1-afeb-76b416f51140.jpg","index":0,"item":"668b0e25-76fd-45b7-94b2-8fc2981481dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_torokorszag-recep-tayyip-erdogan-ekrem-imamoglu-tiltakozas-tuntetes-letartoztatas-ujsagiro","timestamp":"2025. március. 24. 11:47","title":"Törökországi tiltakozások: legalább 8 újságírót őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]