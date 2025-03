Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9d5d78eb-5dda-4e31-987e-eb7661b94125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Azzal tudom őt az országos győzelmében leginkább segíteni, ha nem állok az útjába” – fogalmazott a Momentum politikusa.","shortLead":"„Azzal tudom őt az országos győzelmében leginkább segíteni, ha nem állok az útjába” – fogalmazott a Momentum politikusa.","id":"20250326_Hajnal-Miklos-hatralep-nem-indul-abban-a-korzetben-ahol-Magyar-Peter-jelolteti-majd-magat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d5d78eb-5dda-4e31-987e-eb7661b94125.jpg","index":0,"item":"ad35b85f-d5e6-46d5-979b-aab51d9ffc11","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Hajnal-Miklos-hatralep-nem-indul-abban-a-korzetben-ahol-Magyar-Peter-jelolteti-majd-magat","timestamp":"2025. március. 26. 11:04","title":"Hajnal Miklós visszalép, nem indul abban a körzetben, ahol Magyar Péter jelölteti majd magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d03366a-fa80-43bd-a5e4-74c9b849cc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közel egy hete tartó katasztrófa során tízezreket kellett evakuálni, és száz épület is megsérült, köztük buddhista templomok.","shortLead":"A közel egy hete tartó katasztrófa során tízezreket kellett evakuálni, és száz épület is megsérült, köztük buddhista...","id":"20250327_Mar-26-halalos-aldozata-van-a-del-koreai-erdotuzeknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d03366a-fa80-43bd-a5e4-74c9b849cc66.jpg","index":0,"item":"4721e11f-37ea-416e-a3c9-3ef31f36b321","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Mar-26-halalos-aldozata-van-a-del-koreai-erdotuzeknek","timestamp":"2025. március. 27. 11:14","title":"Már 26 halálos áldozatuk van a dél-koreai erdőtüzeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04cabae-6779-4bc0-aab5-839203d016fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI bejelentése szerint minden felhasználó megkapja a ChatGPT új funkcióját, amivel parancs, beszélgetés és egy másik kép alapján is lehet képet generáltatni a mesterséges intelligenciával.","shortLead":"Az OpenAI bejelentése szerint minden felhasználó megkapja a ChatGPT új funkcióját, amivel parancs, beszélgetés és...","id":"20250326_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-dall-e-kepgenerator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04cabae-6779-4bc0-aab5-839203d016fb.jpg","index":0,"item":"36a3c806-a789-467b-8136-6ef6612d2f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-dall-e-kepgenerator","timestamp":"2025. március. 26. 09:03","title":"Ön is megkapja a ChatGPT látványos funkcióját, már képeket is lehet készíttetni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedések részleteit a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.","shortLead":"Az intézkedések részleteit a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.","id":"20250326_orban-viktor-falu-fejlesztes-kocsma-kisbolt-atm-templomfelujitas-kormanyules-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe.jpg","index":0,"item":"70e7dc04-c404-4ed0-89d9-6ab3ca1b6c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_orban-viktor-falu-fejlesztes-kocsma-kisbolt-atm-templomfelujitas-kormanyules-kormanyinfo","timestamp":"2025. március. 26. 17:08","title":"Bejelentette Orbán: jön a kiskocsma- és kisbolttámogatás, a templomfelújítási program, és mindenhová ATM-et „visznek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hetet bírt ki úgy a forint, hogy nem járt 400-as szinten, de ennek most vége.","shortLead":"Két hetet bírt ki úgy a forint, hogy nem járt 400-as szinten, de ennek most vége.","id":"20250326_forint-arfolyam-euro-400","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"1873d846-9830-441a-87e3-12421898b01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_forint-arfolyam-euro-400","timestamp":"2025. március. 26. 10:21","title":"Újra elérte a forintárfolyam a 400-as határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0847489a-882c-4826-b8af-38fe0e2a4456","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250326_Marabu-Feknyuz-Nincs-kegyelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0847489a-882c-4826-b8af-38fe0e2a4456.jpg","index":0,"item":"04fc30ed-63d4-4037-9eb2-60fb9b453508","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Marabu-Feknyuz-Nincs-kegyelem","timestamp":"2025. március. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Nincs kegyelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407dd898-b2db-4fb3-9498-4f920a25c164","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Királycsináló lehet a Mi Hazánk, a Fidesznek sokkal keményebb üzenet Orosháza, mint Újpest – Dull Szabolcsot Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Királycsináló lehet a Mi Hazánk, a Fidesznek sokkal keményebb üzenet Orosháza, mint Újpest – Dull Szabolcsot Kacskovics...","id":"20250326_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-zebra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407dd898-b2db-4fb3-9498-4f920a25c164.jpg","index":0,"item":"528d5f9b-48c8-4ff3-b6fe-22bf29bcee94","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-zebra-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 11:00","title":"Dull Szabolcs a Fülkében: Magyar Péter a zebrákra mutat, de Orbán vagyonát meséli el velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e22fa0-b758-462a-884b-b7951d7422f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mentésben résztvevő szakemberek közül is többen életüket vesztették.","shortLead":"A mentésben résztvevő szakemberek közül is többen életüket vesztették.","id":"20250326_del-korea-erdotuz-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e22fa0-b758-462a-884b-b7951d7422f1.jpg","index":0,"item":"3e970bbc-ba89-4706-9ebb-60bd215cac21","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_del-korea-erdotuz-halalos-aldozat","timestamp":"2025. március. 26. 07:15","title":"Erdőtüzek tombolnak Dél-Koreában, már legalább 22 halálos áldozat van – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]