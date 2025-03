A nyaralás megtervezésének alapvetően pozitív dolognak kellene lennie, ám az ember gyorsan el tud veszni a képernyőképek, a megnyitott böngészőlapok és a számtalan szállásajánlat között. A Google most ezen segítene, ehhez pedig a mesterséges intelligenciát is beveti.

A The Verge beszámolója szerint a vállalat már teszteli az Egyesült Államokban a mobilos Google Térkép új funkcióját, ami a felhasználó által készített képernyőképekből dolgozik. Azok, akik már hozzáférnek az újdonságoz, az aktiválás után a Google a Gemini segítségével átnézi a mobillal készített képernyőképeket, hogy megnézze, azokon van-e olyan szöveg, ami egy helyre – úti célra – utal. A rendszer ezután térképre teszi ezeket, majd lehetővé teszi, hogy egy megosztható listába tudja elmenteni a listát a felhasználó.

A segítségével így könnyebb lesz észben tartani, hogy az ember milyen éttermeket vagy látnivalókat szeretne felkeresni. Fontos, hogy a rendszer a képfelismerése támaszkodik, így például a kézzel írott, lefotózott jegyzeteket nem tudja kezelni.

No Title No Description

Az utazás megszervezését a Google az internetes keresővel is megtámogatja. Szintén az amerikai felhasználóknak tettet elérhetővé azt az újdonságot, amely segítségével már konkrét utasítással is el lehet indítani egy keresést. Ha valaki például azt kéri a Google-től, hogy tervezzen meg egy családi utazást New Yorkba, amelyeknél az éttermek és a múzeumok vannak a fókuszban, akkor a Google mesterséges intelligenciája generál egy teljes útvonalat térképekkel, felhasználói véleményekkel, fotókkal és olyan programokkal, amiket érdemes lehet kipróbálni. Ezeket az ötleteket a felhasználó elmentheti a Térkép szolgáltatásba, vagy elküldheti a Gmailen keresztül, esetleg a Dokumentumok segítségével is készíthet róla mentést.

Ez a funkció egyelőre angol nyelven működik, a mobilos alkalmazás mellett azonban az asztali böngészős keresésnél is elérhetővé vált.

Hogy mikor válnak globálisan is elérhetővé ezek az újdonságok, egyelőre nem tudni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.