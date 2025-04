Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"205a5fbe-cdb5-4c4c-94c1-7d37c8a8d1f5","c_author":"Cabrera Martin","category":"itthon","description":"A demonstrálók rózsaszín háromszögeket feszítettek ki a város különböző pontjain.","shortLead":"A demonstrálók rózsaszín háromszögeket feszítettek ki a város különböző pontjain.","id":"20250330_tuntetes-pride-betiltas-ellen-lmbtq-jogok-karmelita-kolostor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/205a5fbe-cdb5-4c4c-94c1-7d37c8a8d1f5.jpg","index":0,"item":"4eff71b0-dc1f-4388-b3cc-31572fd03257","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tuntetes-pride-betiltas-ellen-lmbtq-jogok-karmelita-kolostor","timestamp":"2025. március. 30. 19:54","title":"Utcára, egymásért címmel tüntettek a Pride betiltása ellen Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap kora délután ismeretlen személy bombafenyegetésről tett bejelentést a rendőrségnél.","shortLead":"Vasárnap kora délután ismeretlen személy bombafenyegetésről tett bejelentést a rendőrségnél.","id":"20250330_mav-bombariado-fenyegyetes-erd-pusztaszabolcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"d043c8bc-a9ac-4531-9a50-47e2139c1026","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_mav-bombariado-fenyegyetes-erd-pusztaszabolcs","timestamp":"2025. március. 30. 16:16","title":"Bombariadó miatt áll a vasúti forgalom Érd és Pusztaszabolcs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b5dc40-665e-451e-83e0-97dc00216173","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az állam mohósága ellenére – illetve bizonyos értelemben éppen azért – dinamikusan emelkedik a tartós befektetési számlák száma, a rajtuk lévő vagyon értéke már a 6200 milliárd forintot közelíti.","shortLead":"Az állam mohósága ellenére – illetve bizonyos értelemben éppen azért – dinamikusan emelkedik a tartós befektetési...","id":"20250331_hvg-tartos-befektetesi-szamla-tbsz-szocho-szja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b5dc40-665e-451e-83e0-97dc00216173.jpg","index":0,"item":"8eaa64aa-6661-46bb-9aec-b58ddb82bda6","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-tartos-befektetesi-szamla-tbsz-szocho-szja","timestamp":"2025. március. 31. 13:10","title":"A kormány betartott nekik, mire számítsanak most a tartós befektetési számlások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A meglévő védelmi eszközöket – a jogsértési eljárásoktól kezdve az uniós források visszatartásán át a tagsági jogok, például az Európai Tanácsban való szavazati jog felfüggesztéséig – a korábbinál sokkal következetesebben kell alkalmazni” – áll a tervezetben.","shortLead":"„A meglévő védelmi eszközöket – a jogsértési eljárásoktól kezdve az uniós források visszatartásán át a tagsági jogok...","id":"20250331_orban-buntetes-nemet-kormany-koalicio-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d.jpg","index":0,"item":"9e25b517-7594-45c6-9fda-ae6022660a37","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_orban-buntetes-nemet-kormany-koalicio-eu","timestamp":"2025. március. 31. 14:20","title":"Az új német kormánykoalíció megbüntetné Orbán Viktort az uniós alapelvek felrúgásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ezentúl nem érdemes megszokásból keresni a korábbi DIGI Ügyfélkapu alkalmazást, az ugyanis nevet vált. De hiába kapja meg a One arculatát, a neve egyelőre egészen más lesz. Figyeljen, fontos változás jön, a számlafizetést is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5281608d-563a-4be2-8d04-d47ae50c9cf6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Teherán egyelőre kitart amellett, hogy nem tárgyal közvetlenül Washingtonnal.","shortLead":"Teherán egyelőre kitart amellett, hogy nem tárgyal közvetlenül Washingtonnal.","id":"20250331_egyesult-allamok-iran-atomprogram-atomalku-donald-trump-bombazas-masodlagos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5281608d-563a-4be2-8d04-d47ae50c9cf6.jpg","index":0,"item":"22ae56ac-8e90-4fec-b98a-44a244ade2cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_egyesult-allamok-iran-atomprogram-atomalku-donald-trump-bombazas-masodlagos-vam","timestamp":"2025. március. 31. 07:10","title":"Trump bombázással és vámokkal fenyegette meg Iránt, ha nem születik új atomalku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 19 ezer ember agyfelvételét nézték át, az adatok alapján pedig egyértelműnek tűnik, hogy az agy nem egy lassú folyamat során öregszik.","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 19 ezer ember agyfelvételét nézték át, az adatok alapján pedig egyértelműnek tűnik...","id":"20250331_agykutatas-agyvizsgalat-oregedes-fmri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0.jpg","index":0,"item":"ab7d23f0-3f9f-44e0-93d6-9564854b7cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_agykutatas-agyvizsgalat-oregedes-fmri","timestamp":"2025. március. 31. 20:03","title":"Megvan a titok: ebben az életkorban kezd el rohamosan öregedni az agy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ef527d-b0f8-4a9d-a796-f5327506a928","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Pesti Színház negyven évvel az első magyarországi ősbemutatója után most újra előadja a horrormusicalt, amely ma sem veszített humorából és a benne rejlő lehetőségekből.","shortLead":"A Pesti Színház negyven évvel az első magyarországi ősbemutatója után most újra előadja a horrormusicalt, amely ma sem...","id":"20250331_hvg-Remsegek-kicsiny-boltja-Pesti-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21ef527d-b0f8-4a9d-a796-f5327506a928.jpg","index":0,"item":"9c48b1d5-ae1b-4835-a933-6b18ca502e56","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-Remsegek-kicsiny-boltja-Pesti-Szinhaz","timestamp":"2025. március. 31. 18:30","title":"Lubickolnak szerepeikben a színészek az újra műsorra vett Rémségek kicsiny boltjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]