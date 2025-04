Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"52d0fc6c-8ea0-4a13-8304-9947cb4dec46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Efféle átfogó tiltásra az AP hírügynökség szerint a hidegháború óta nem volt példa.","shortLead":"Efféle átfogó tiltásra az AP hírügynökség szerint a hidegháború óta nem volt példa.","id":"20250403_szex-romantikus-kapcsolat-amerikai-kormanyzati-dolgozok-kinai-allampolgarok-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52d0fc6c-8ea0-4a13-8304-9947cb4dec46.jpg","index":0,"item":"fbaf1071-3147-4274-b53d-a221099094a7","keywords":null,"link":"/elet/20250403_szex-romantikus-kapcsolat-amerikai-kormanyzati-dolgozok-kinai-allampolgarok-tiltas","timestamp":"2025. április. 03. 13:00","title":"Se szerelem, se szex – kínaiakkal mindkettő tiltott a Kínában élő amerikai kormányzati dolgozók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7ccae3-2618-4d20-a8f6-2bbf62b1db93","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A riválisainál jelentősen olcsóbb Aston Martin Valhalla a márka első sorozatgyártású középmotoros plugin hibrid modellje.","shortLead":"A riválisainál jelentősen olcsóbb Aston Martin Valhalla a márka első sorozatgyártású középmotoros plugin hibrid...","id":"20250402_ilyen-egy-sporolos-hiperauto-itt-az-1079-loeros-legujabb-aston-martin-valhalla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae7ccae3-2618-4d20-a8f6-2bbf62b1db93.jpg","index":0,"item":"436d3ba0-c68d-4217-ab74-a2698a4d9016","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_ilyen-egy-sporolos-hiperauto-itt-az-1079-loeros-legujabb-aston-martin-valhalla","timestamp":"2025. április. 02. 07:59","title":"Ilyen egy spórolós hiperautó, itt az 1079 lóerős legújabb Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233da8ee-4c67-45fc-b812-fa983b95f217","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Veszélyes és kaotikus, amit Trump művel, amikor Amerika 1930-ban csinált ilyet, akkor súlyosbította a nagy világgazdasági válságot. A világlapok gyorsan reagáltak Trump vámháborújának újabb csatájára.","shortLead":"Veszélyes és kaotikus, amit Trump művel, amikor Amerika 1930-ban csinált ilyet, akkor súlyosbította a nagy...","id":"20250403_Wall-Street-Journal-A-vilagkereskedelmi-rendszer-felrobbantasanak-olyan-kovetkezmenyei-vannak-amelyeket-Trump-nem-reklamoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233da8ee-4c67-45fc-b812-fa983b95f217.jpg","index":0,"item":"361bffd2-5467-43ab-a223-718be57f1889","keywords":null,"link":"/360/20250403_Wall-Street-Journal-A-vilagkereskedelmi-rendszer-felrobbantasanak-olyan-kovetkezmenyei-vannak-amelyeket-Trump-nem-reklamoz","timestamp":"2025. április. 03. 10:11","title":"Wall Street Journal: Nagyot néznek majd Trump választói, amikor a vámháború az ígérttel ellentétben drágulást hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar rejtélyes közösségi médiás posztja beindította a találgatásokat Sidlovics Gábor utódjáról.","shortLead":"A zenekar rejtélyes közösségi médiás posztja beindította a találgatásokat Sidlovics Gábor utódjáról.","id":"20250402_tankcsapda-sidlovics-gabor-gitaros-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900.jpg","index":0,"item":"d0705e71-e634-4cbd-a542-af1cf8aabe03","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_tankcsapda-sidlovics-gabor-gitaros-bejelentes","timestamp":"2025. április. 02. 11:35","title":"A Tankcsapda már castingolja az új gitárosát, közzétették a lehetséges neveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz való csatlakozást.","shortLead":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz...","id":"20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133.jpg","index":0,"item":"874bfd1b-5eea-469f-9195-2c013950b525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","timestamp":"2025. április. 02. 08:11","title":"Trumpék már azt számolgatják, hogy mennyibe kerülne Grönland kormányzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Előző évi eredményének közel negyedét osztja szét a részvénytulajdonosok között a pénzintézet, egy részét már meg is kapták.","shortLead":"Előző évi eredményének közel negyedét osztja szét a részvénytulajdonosok között a pénzintézet, egy részét már meg is...","id":"20250402_mbh-bank-osztalek-tozsde-meszaros-bankja-kkv-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0.jpg","index":0,"item":"f0b8bf1d-3580-42d0-a682-6005a8a34a02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_mbh-bank-osztalek-tozsde-meszaros-bankja-kkv-vallalkozas","timestamp":"2025. április. 02. 12:13","title":"Közel 37 milliárdos osztalékot fizet Mészáros bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2bc1d0-6c69-4848-9f83-fb32d04242fd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maradnak a fizikai játékkártyák a Nintendo új konzoljánál is, ugyanakkor sok esetben egészen máshogy fognak működni, mint eddig.","shortLead":"Maradnak a fizikai játékkártyák a Nintendo új konzoljánál is, ugyanakkor sok esetben egészen máshogy fognak működni...","id":"20250403_nintendo-switch-2-fizikai-jatekok-kulcs-letoltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d2bc1d0-6c69-4848-9f83-fb32d04242fd.jpg","index":0,"item":"b81106a2-2ff9-49cf-bea9-2b62c6d07791","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_nintendo-switch-2-fizikai-jatekok-kulcs-letoltes","timestamp":"2025. április. 03. 11:03","title":"Meglepő dolog derült ki a Nintendo Switch 2 játékairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg az uniós kormányok. Eddig 19 ország jelezte erre vonatkozó szándékát – értesült az EUrologus.","shortLead":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg...","id":"20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228.jpg","index":0,"item":"99cc8e4a-4e0b-46e4-ada1-8289fe182f6c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:33","title":"Már 19 kormányból áll az Orbán-ellenes koalíció az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]