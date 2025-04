Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e1fcbd27-490e-4904-94bc-c4bf4fff37b5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Hyundai Insteroid kicsit olyan, mintha egyenesen a Need for Speedből érkezett volna.","shortLead":"A Hyundai Insteroid kicsit olyan, mintha egyenesen a Need for Speedből érkezett volna.","id":"20250402_21-szazadi-b-csoportos-raliauto-itt-a-legujabb-orult-hyundai-insteroid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1fcbd27-490e-4904-94bc-c4bf4fff37b5.jpg","index":0,"item":"12b2a771-bc42-45fe-9896-3bf53416f9fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_21-szazadi-b-csoportos-raliauto-itt-a-legujabb-orult-hyundai-insteroid","timestamp":"2025. április. 02. 07:21","title":"21. századi B csoportos raliautó: itt a legújabb őrült Hyundai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ab127b-b0ee-490a-b82e-d50e804c7981","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szuverenitásvédelmi csata intézkedése legfeljebb tíz évre szól, és csak az EGT-országokon kívüli állampolgársággal rendelkező kettős állampolgárokat érinti. ","shortLead":"A szuverenitásvédelmi csata intézkedése legfeljebb tíz évre szól, és csak az EGT-országokon kívüli állampolgársággal...","id":"20250401_allampolgarsag-felfuggesztese-torvenymodositas-javaslat-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ab127b-b0ee-490a-b82e-d50e804c7981.jpg","index":0,"item":"f0e4a4d0-8b2b-4025-be3e-1fea11a5c053","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_allampolgarsag-felfuggesztese-torvenymodositas-javaslat-fidesz-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 23:40","title":"Benyújtotta a Fidesz az állampolgárság felfüggesztését lehetővé tevő javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0fd7e9-38e8-4868-b80f-69bf577b9620","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tavaly a Red Bulltól kitett mexikói versenyző több csapattal is tárgyal.","shortLead":"A tavaly a Red Bulltól kitett mexikói versenyző több csapattal is tárgyal.","id":"20250402_Sergio-Perez-formula-1-visszateres-red-bull-cadillac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd0fd7e9-38e8-4868-b80f-69bf577b9620.jpg","index":0,"item":"425e244b-b7d5-4c16-9c24-1d44e4675fd3","keywords":null,"link":"/sport/20250402_Sergio-Perez-formula-1-visszateres-red-bull-cadillac","timestamp":"2025. április. 02. 12:25","title":"Perez visszatérne az F1-be, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e092557b-95c1-42e0-9929-d196919cdaa3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor számolt egy sort, miután Nagy Márton azt mondta, lehet, hogy a 2024 végi díjak visszahozására kötelezik a bankokat.","shortLead":"A Bankmonitor számolt egy sort, miután Nagy Márton azt mondta, lehet, hogy a 2024 végi díjak visszahozására kötelezik...","id":"20250401_arstopot-bankok-dij-nagy-marton-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e092557b-95c1-42e0-9929-d196919cdaa3.jpg","index":0,"item":"ab259e07-6eac-4cb2-b94e-800eefc030bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_arstopot-bankok-dij-nagy-marton-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 01. 14:54","title":"Mennyit nyerhetnének az ügyfelek azon, ha árstopot vezetne be a kormány a bankoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20a8a5e-67ac-47a5-96c1-64bedc691b13","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Három új nagykövetjelölt kinevezését támogatta zárt ülésén a külügyi bizottság, így kerül majd Irakba a nemzetbiztonsági átvilágításon korábban megbukott Zaid Naffa testvére, Grúziába pedig az a volt helyettes államtitkár, aki kapcsolatban állt az állami lélegeztetőgép-bizniszen később milliárdokat kereső maláj üzletemberrel.","shortLead":"Három új nagykövetjelölt kinevezését támogatta zárt ülésén a külügyi bizottság, így kerül majd Irakba...","id":"20250402_Nagykovetjeloltek-Oszama-Naffa-lelegeztetogep-biznisz-malaj-szelhamos-kulugyes-gruzia-malajzia-irak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b20a8a5e-67ac-47a5-96c1-64bedc691b13.jpg","index":0,"item":"05738f13-3552-4823-8551-ef2e730a3113","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Nagykovetjeloltek-Oszama-Naffa-lelegeztetogep-biznisz-malaj-szelhamos-kulugyes-gruzia-malajzia-irak-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 05:24","title":"Zöld utat kapott Zaid Naffa testvére és a lélegeztetőgép-biznisz maláj szélhámosával tárgyaló külügyes nagyköveti megbízatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983f5212-696d-4985-ab73-f37f785d03bc","c_author":"Földes Márton","category":"gazdasag","description":"A nemrég bemutatott európai védelmi stratégia a kiadások mellett az EU hadiiparát is felpörgetné, és protekcionista intézkedéssel csökkentené a jelenleg magas amerikai katonai import részesedését. A Trump-adminisztráció nem örül, szerintük ez illetlenség.","shortLead":"A nemrég bemutatott európai védelmi stratégia a kiadások mellett az EU hadiiparát is felpörgetné, és protekcionista...","id":"20250402_Amerikanak-nem-tetszik-EU-sajat-cegeitol-venne-fegyvereket-Magyarorszag-vedelmi-katonai-beszerzes-Rubio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983f5212-696d-4985-ab73-f37f785d03bc.jpg","index":0,"item":"af5919ae-0356-4425-b696-9239a5479ff6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Amerikanak-nem-tetszik-EU-sajat-cegeitol-venne-fegyvereket-Magyarorszag-vedelmi-katonai-beszerzes-Rubio","timestamp":"2025. április. 02. 16:21","title":"Amerikának nem tetszik, hogy az EU saját cégeitől venne fegyvereket, és ebben Magyarország a legnagyobb ludas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","shortLead":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","id":"20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624.jpg","index":0,"item":"e84fa54c-49be-4229-ba6d-467f3900de0b","keywords":null,"link":"/elet/20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","timestamp":"2025. április. 01. 15:55","title":"Gáspár Győző elismerte, hogy tényleg beszélt Magyar Péterrel, de magánemberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a megszabott határidőn belül nem sikerül megválasztani az új kormányt, akkor előrehozott választást kell tartani.","shortLead":"Ha a megszabott határidőn belül nem sikerül megválasztani az új kormányt, akkor előrehozott választást kell tartani.","id":"20250401_Vucsics-Szerbia-ellenzek-koztarsasagi-elnok-tuntetes-Ujvideki-tragedia-valasztasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e.jpg","index":0,"item":"e472a1f6-0828-444b-ba12-699b5b44fab0","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Vucsics-Szerbia-ellenzek-koztarsasagi-elnok-tuntetes-Ujvideki-tragedia-valasztasok","timestamp":"2025. április. 01. 18:07","title":"Nem tárgyal Vucsiccsal a szerb ellenzék az új kormányalakításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]