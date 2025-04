Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ee3f466-5d76-41b9-b3a3-0c8a058647c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan több androidos mobilba is bekerül majd a Qualcomm újdonsága, ami több téren is jelentős javulást hozhat az elődhöz képest.","shortLead":"Hamarosan több androidos mobilba is bekerül majd a Qualcomm újdonsága, ami több téren is jelentős javulást hozhat...","id":"20250403_qualcomm-snapdragon-8s-gen-4-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee3f466-5d76-41b9-b3a3-0c8a058647c6.jpg","index":0,"item":"94e728da-d7eb-4614-843f-80cf69eda56b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_qualcomm-snapdragon-8s-gen-4-processzor","timestamp":"2025. április. 03. 12:03","title":"+31% teljesítmény, -39% energiafogyasztás: itt a Qualcomm új mobilos processzora, a Snapdragon 8s Gen 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hadsereg szerint a konvoj érkezéséről nem kaptak tájékoztatást, a járművek pedig a katonák figyelmeztetésére sem álltak meg.","shortLead":"A hadsereg szerint a konvoj érkezéséről nem kaptak tájékoztatást, a járművek pedig a katonák figyelmeztetésére sem...","id":"20250402_mianmar-foldrenges-katonai-junta-segelyszallitmany-kamion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"8480f1e4-5085-4c3c-a199-db86fef7b8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_mianmar-foldrenges-katonai-junta-segelyszallitmany-kamion","timestamp":"2025. április. 02. 11:07","title":"A mianmari junta tüzet nyitott a földrengés áldozataihoz tartó segélyszállítmányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e5d4a-9279-4643-b5a6-a5700183705a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mianmarban abban bíznak, hogy a súlyos földrengés elősegíti a kegyelmet nem ismerő junta bukását, miután a hadsereg folyamatosan területeket veszített a lázadó csoportokkal szemben.","shortLead":"Mianmarban abban bíznak, hogy a súlyos földrengés elősegíti a kegyelmet nem ismerő junta bukását, miután a hadsereg...","id":"20250403_hvg-mianmar-foldrenges-polgarhaboru-junta-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/516e5d4a-9279-4643-b5a6-a5700183705a.jpg","index":0,"item":"db5c97a3-4906-4e78-8e71-21d37d24100e","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-mianmar-foldrenges-polgarhaboru-junta-ellenzek","timestamp":"2025. április. 03. 13:36","title":"Mindent elmond a mianmari juntáról, hogy a földrengés túlélőit kereső embereket bombázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8237da-0a70-4ec1-8bf0-3b9cbf7ac825","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valamennyien az Éljen Szombathely! 