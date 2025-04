Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5382f9a2-92f5-4628-bb07-400bb8f280a8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A külügyminiszternek kell intézkednie.","shortLead":"A külügyminiszternek kell intézkednie.","id":"20250403_kormanyhatarozat-kilepes-nemzetkozi-buntetobirosag-szijjarto-peter-magyar-kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5382f9a2-92f5-4628-bb07-400bb8f280a8.jpg","index":0,"item":"f62d7a43-aeec-4ab1-b76f-59a9023363f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_kormanyhatarozat-kilepes-nemzetkozi-buntetobirosag-szijjarto-peter-magyar-kozlony","timestamp":"2025. április. 03. 12:49","title":"Máris megjelent a kormány határozata a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Futni mentem után újra a Hegyvidéken forgat.","shortLead":"A Futni mentem után újra a Hegyvidéken forgat.","id":"20250404_Herendi-Gabor-ujra-rendez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef.jpg","index":0,"item":"7ece1ee2-8ce1-4538-b209-1354cc5065d8","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Herendi-Gabor-ujra-rendez","timestamp":"2025. április. 04. 11:36","title":"Herendi Gábor tovább fut: rekordnézettségű filmje után újra rendez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80aac80e-a28d-4334-b8d8-4cd303f217e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Bejelentette első fellépőit az alsóörsi Tábor Fesztivál.","shortLead":"Bejelentette első fellépőit az alsóörsi Tábor Fesztivál.","id":"20250402_Szornymetal-jon-a-Balaton-partjara-augusztusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80aac80e-a28d-4334-b8d8-4cd303f217e4.jpg","index":0,"item":"c9d9ef69-8ac0-4b4a-8093-ba4419cd2944","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Szornymetal-jon-a-Balaton-partjara-augusztusban","timestamp":"2025. április. 02. 17:28","title":"Szörnymetál jön a Balaton partjára augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Világszerte foglalkozik a sajtó Magyarország kilépésével a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A címben idézett értékelés Geoffrey Robertson brit jogásztól származik, aki annak idején tagja volt a Sierra Leone ügyében felállított ENSZ-bíróságnak. Orbán még inkább ráerősít arra, hogy igazából kívülálló Európában – írja a New York times. Felvetődik, hogy a magyar kormányfő nem akar-e távozni az Unióból is, de ez jelenleg belpolitikailag kivitelezhetetlen, mert Orbán karrierjének a végét jelentené – elemez a Deutsche Welle. A Welt szerzője viszont Orbán pártjára kel. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Világszerte foglalkozik a sajtó Magyarország kilépésével a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A címben idézett értékelés...","id":"20250404_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6cb6fa1b-0d18-45cf-8f70-348341a8433e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 04. 11:31","title":"„Orbánnak köszönhetően Magyarország menedék lesz a világ összes háborús bűnösének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Karmelitában tartott közös sajtótájékoztatót. ","shortLead":"Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Karmelitában tartott közös sajtótájékoztatót. ","id":"20250403_Orban-Viktor-nemzetkozi-sajtotajekoztatoja-Benjamin-Netanjahu-izraeli-miniszterelnokkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e.jpg","index":0,"item":"1527a3c4-8416-4e0d-bd58-e7cb280fbccd","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Orban-Viktor-nemzetkozi-sajtotajekoztatoja-Benjamin-Netanjahu-izraeli-miniszterelnokkel","timestamp":"2025. április. 03. 12:58","title":"Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart Netanjahuval: A brüsszeli elit nem állítja meg az antiszemitizmus importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f35df5-9df0-483d-b81a-9e81303b1a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki szelet vet, vihart arat. ","shortLead":"Aki szelet vet, vihart arat. ","id":"20250403_steve-jones-sex-pistols-szellentes-lisa-marie-presley","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f35df5-9df0-483d-b81a-9e81303b1a5d.jpg","index":0,"item":"631182fa-f988-48f3-9296-5dd8b756b0f3","keywords":null,"link":"/elet/20250403_steve-jones-sex-pistols-szellentes-lisa-marie-presley","timestamp":"2025. április. 03. 14:10","title":"A Sex Pistols őspunkja elmesélte, hogyan szellentett Lisa Marie Presley orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1a741f-47e0-41f1-b29b-dea6aa678d18","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kísérletek mellett elképesztő felvételeket is készítenek a Fram2 küldetés során.","shortLead":"A kísérletek mellett elképesztő felvételeket is készítenek a Fram2 küldetés során.","id":"20250404_spacex-fram2-privat-urmisszio-sarkvidek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a1a741f-47e0-41f1-b29b-dea6aa678d18.jpg","index":0,"item":"5ef83ea7-d6c0-49ba-bd46-ed1f2e0ee19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_spacex-fram2-privat-urmisszio-sarkvidek-video","timestamp":"2025. április. 04. 12:03","title":"Káprázatos videókon a történelmi küldetés: a sarkvidékek felett jár a Fram2 űrmisszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2bc1d0-6c69-4848-9f83-fb32d04242fd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maradnak a fizikai játékkártyák a Nintendo új konzoljánál is, ugyanakkor sok esetben egészen máshogy fognak működni, mint eddig.","shortLead":"Maradnak a fizikai játékkártyák a Nintendo új konzoljánál is, ugyanakkor sok esetben egészen máshogy fognak működni...","id":"20250403_nintendo-switch-2-fizikai-jatekok-kulcs-letoltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d2bc1d0-6c69-4848-9f83-fb32d04242fd.jpg","index":0,"item":"b81106a2-2ff9-49cf-bea9-2b62c6d07791","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_nintendo-switch-2-fizikai-jatekok-kulcs-letoltes","timestamp":"2025. április. 03. 11:03","title":"Meglepő dolog derült ki a Nintendo Switch 2 játékairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]